Quân đội Ukraine phát hiện gì khi “mổ” UAV Geran-2 của Nga?

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Ukraine đã thu được một máy bay không người lái tự sát Geran-2 của Nga bị rơi ở vùng Nikolayev, thuộc miền nam Ukraine. Do chiếc UAV Geran-2 rơi trên bãi sông, nên nó còn tương đối còn hoàn chỉnh; những bức ảnh chụp được Bộ Quốc phòng Ukraine đã cho thấy một cái nhìn tổng thể về loại UAV tự sát Geran-2 của Nga; thời gian qua thường xuyên xuất hiện trên chiến trường Ukraine và gây ra nhiều thiệt hại cho Quân đội nước này. Qua so sánh hình dạng của UAV Geran-2 với các binh sĩ Ukraine xung quanh, người ta thấy rằng UAV tự sát Geran-2 có hình dáng lớn hơn nhiều người tưởng tượng. UAV tự sát Geran-2 của Nga có hình dáng tương tự với UAV Shahed-136 của Iran. Những chiếc UAV Shahed-136 của Iran thường được xếp trên những giá phóng và được vận chuyển bằng xe tải, ngụy trang thành xe chở container và UAV được phóng đi bằng tên lửa đẩy. Do hình dáng của UAV Shahed-136 tương đối lớn, cộng với thiết kế kiểu “cánh bay”, nên UAV Shahed-136 nó có thể chứa nhiều nhiên liệu hơn. Do vậy có cơ sở để có thể tin rằng, UAV Shahed-136 có tầm bay hơn 1.800 km. Phần thân của UAV Shahed-136 được làm bằng vật liệu composite, chứ không phải bằng kim loại và nó thường bay ở độ cao thấp, nên rất khó phát hiện bằng radar; khi tấn công mục tiêu, UAV Shahed-136 thường chiếm lĩnh độ cao, để trắc thủ chọn góc độ tấn công, sao có lợi nhất. Ngoài ra, loại UAV này cũng được phát hiện sử dụng nhiều thiết bị dân dụng rẻ tiền, chẳng hạn như máy thu định vị GPS dân dụng, động cơ 2 thì dùng cho xe máy, khiến giá thành của nó rất thấp. Đơn giá của mỗi chiếc được cho là chỉ khoảng tử 30.000-50.000 USD. Do sử dụng phương pháp dẫn đường bằng GPS, các chuyên gia cho rằng, UAV Geran-2 tấn công bằng phương pháp điều khiển trực tiếp, thông qua hệ thống quang điện tử; khi đó tín hiệu mục tiêu được truyền về đài điều khiển theo thời gian thực. Do đó, mặc dù chỉ sử dụng các linh kiện dân dụng, nhưng nó có độ chính xác rất cao. Natalia Khumenyuk, người đứng đầu Trung tâm Báo chí phía Nam của Quân đội Ukraine cho biết, tính đến nay, chỉ tính riêng ở mặt trận phía Nam, quân đội Ukraine đã bắn hạ 116 UAV cảm tử Geran-2 của Nga và loại UAV này, đã đánh trúng mục tiêu 34 lần. Rất khó để xác nhận những gì Natalia Hummenyuk nói; nhưng đánh giá từ một số thông tin, UAV Geran-2 rất khó phát hiện và bắn hạ. Trên thực tế, việc bắn hạ một vật thể bay trên bầu trời, với tốc độ đến 300km/h và hình dáng không quá lớn, hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng. Bên cạnh đó, UAV tự sát Geran-2 sử dụng phương pháp dẫn đường bằng GPS đến khu vực mục tiêu; sau đó UAV lấy độ cao, để trắc thủ điều khiển quan sát mục tiêu qua camera của UAV. Sau khi khóa mục tiêu, UAV sẽ lao thẳng xuống với tốc độ tối đa. Do vậy độ chính xác của UAV Geran-2 là rất cao. Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Nga phải nhập khẩu UAV tự sát của Iran là do những mẫu UAV tương tự của Nga như Lancet-1 hoặc Lancet-3 hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu chiến đấu của Quân đội Nga; ngoài ra, hiện Nga không thể mua UAV của nước khác, ngoài Iran. Việc sử dụng những UAV tự sát, vừa đáp ứng bài toán hỏa lực, vừa tiết kiệm được tên lửa mà vẫn duy trì được mật độ tấn công cường độ cao của Nga trong những ngày qua. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adejemo cho biết: Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Mỹ, sẽ ban hành hướng dẫn để xử phạt những cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga. Trong khi đó, Iran vẫn khẳng định nước này không xuất khẩu vũ khí cho Nga. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adejemo cũng cho biết thêm, Liên minh Châu Âu đang tìm kiếm các bằng chứng độc lập, về việc Nga nhập khẩu UAV. Nếu chứng minh được, họ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung, dự kiến sẽ được thảo luận trong vòng hai hoặc ba ngày. Cho đến nay, bất chấp những bằng chứng mà Ukraine có được, Chính phủ Iran vẫn luôn phủ nhận việc họ cung cấp cho Nga bất kỳ máy bay không người lái quân sự nào và họ cho rằng, những điều Mỹ và châu Âu tố cáo, chỉ là những hành động thù địch, nhằm tiếp tục cô lập Iran mà thôi.

