Quân đội Ukraine phá cầu, khẩn cấp rút lui khỏi Donbass

Trước đòn tiến công mãnh liệt của hỏa lực Quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt và sự phản công quyết liệt của lực lượng dân quân nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Quân đội Ukraine tại Donbass buộc phải rút lui khẩn cấp khỏi khu vực. Hiện lực lượng công binh của Quân đội Ukraine bắt đầu cho nổ tung các cây cầu trong quá trình rút quân. Theo một số giả thiết, có khả năng là Quân đội Ukraine cố gắng làm chậm bước tiến của dân quân ly khai, nhằm rút lui về một khoảng cách an toàn. Theo truyền thông địa phương, khi quân Ukraine bắt đầu rút lui của khỏi làng Staromarievka (bị quân Ukraine chiếm từ tay dân quân DPR ngày 26/10/2021), cây cầu bắc qua sông Kalmius đã bị công binh Ukraine cho nổ tung. Điều này được chứng minh bằng những bức ảnh được công bố bởi lực lượng dân quân DPR; hiện tại lực lượng dân quân đã chuyển từ chiến đấu phòng ngự trước đó, sang phản công, nhằm chiếm phần lãnh thổ còn lại của khu vực Donbass. Việc phá hoại cây cầu cho thấy, Quân đội Ukraine đã nhận thức được tình hình bi đát và đang cố gắng hết sức để ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của lực lượng dân quân DPR. Đáng chú ý là tình hình với các chuyến bay trinh sát bằng UAV của lực lượng dân quân Donetsk dọc theo toàn bộ mặt trận mà không hề bị ngăn cản, điều này cho thấy, thời gian mà dân quân DPR “giải phóng” Donbass, có lẽ chỉ mấy ngày nữa mà thôi. Theo thông tin mới nhất, một tiêm kích Su-30SM của Không quân Nga đang đậu trên sân bay đã bị bốc cháy, bởi cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa chiến thuật Tochka-U của quân đội Ukraine. Thông tin này được truyền thông Nga xác nhận, bởi bức ảnh của vụ cháy tại sân bay, khi thấy một chiến đấu cơ Su-30SM đang bốc cháy. Trong bức ảnh, người xem có thể thấy hậu quả của cuộc tấn công của quân đội Ukraine bằng tên lửa chiến thuật Tochka-U. Cuộc tấn công được thực hiện vào buổi sáng ngày 25/2; dựa trên các thông tin hiện có, hiện có ít nhất một máy bay chiến đấu Su-30SM đã bị phá hủy. Theo thông tin, khi chiếc máy bay bị trúng tên lửa, vòm kính buông lái chiếc Su-30SM được nâng lên; do vậy rất có thể có phi công đã ở trong đó vào thời điểm máy bay bị tấn công. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức nào về vấn đề này. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu chiếc Su-30SM bị hư hỏng do tên lửa Tochka-U bắn trúng, hay do ngọn lửa bắt đầu sau cuộc tấn công. Không có bình luận nào về mức độ thiệt hại đối với chiếc Su-30SM. Còn theo truyền thông phương Tây đưa tin, sáng 25/2, một máy bay chiến đấu Su-27 của Không quân Ukraine đã bị bắn rơi ở Kiev. Theo thông tin sơ bộ, chiếc máy bay chiến đấu đã bị trúng một tên lửa không xác định, thậm chí có thể do quân đội Ukraine khai hỏa. Chiếc Su-27 trúng tên lửa và chiếc máy bay sau đó đã bắt đầu rơi xuống các tòa nhà dân cư, làm phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Những mảnh vỡ của chiếc máy bay, đã rơi xuống một khu dân cư dân và dẫn đến hỏa hoạn. Trên các đoạn video do người dân địa phương quay được cho thấy, khoảnh khắc máy bay bị va chạm và mảnh vỡ của nó rơi xuống một tòa nhà dân cư. Đánh giá qua video, chiếc máy bay thực sự đã bị một tên lửa bắn trúng. Hiện tại thông tin về việc chiếc máy bay chiến đấu bị bắn rơi vẫn chưa được xác nhận ở Kiev; nhưng trước đó có thông tin, máy bay chiến đấu của Ukraine đã bay qua thủ đô Kiev trước đó một ngày. Còn theo truyền thông Ukraine, thì không phải máy bay Su-27 của Không quân Ukraine bị bắn rơi, mà đó là một tên lửa hành trình của Nga bị phòng không Ukraine bắn hạ. Thông tin này có vẻ đáng tin cậy, vì hiện tại các sân bay của Ukraine đã bị hỏa lực tên lửa của Nga làm tê liệt. Nguồn ảnh: Foxt.

