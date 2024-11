Quân đội Ukraine đang để mất lãnh thổ nhanh chưa từng có

Tờ Süddeutsche Zeitung của Đức ngày 30/10 đưa tin, ở một số nơi ở miền đông Ukraine, Quân đội Nga hiện có thể tiến tới 5 km mỗi ngày. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), Quân đội Nga đã chiếm khoảng 480 km2 lãnh thổ của Ukraine chỉ trong tháng 10. Nên nhớ trong suốt năm 2023, Quân đội Nga chỉ có thể chiếm tổng cộng khoảng 600 km2 lãnh thổ Ukraine. Tờ Süddeutsche Zeitung cũng cho biết, các chỉ huy quân sự Ukraine và các nhà quan sát phương Tây ngày càng lo lắng về diễn biến của cuộc chiến, nhưng họ thường giữ bí mật. Nhưng bây giờ, một sĩ quan quân đội cấp cao của Quân đội Ukraine, đó là Thiếu tướng Dmytro Marchenko đã thẳng thắn thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng, "tiền tuyến đang sụp đổ". Và thông tin này chắc chắn là sự thật. Tướng Marchenko đặc biệt nói về khu vực Pokrovsk- Kurakhove ở phía tây tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, nơi giao tranh hiện đang diễn ra khốc liệt nhất. Quân đội Nga đã tấn công khu vực này trong vài tuần qua, với mục tiêu mở rộng khu vực chiếm đóng càng nhiều càng tốt, trước khi thời kỳ “hỗn loạn” ập đến. Thông tin của Süddeutsche Zeitung đề cập rằng, chiến tuyến của Ukraine vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn. Quân đội Ukraine không rơi vào cảnh hỗn loạn khi rút khỏi khu vực Pokrovsk-Kurakhove. Quân đội Nga dù chiếm thế chủ động ở hầu hết các khu vực trên tiền tuyến, nhưng không đạt được đột phá có chiều sâu. Thông tin của tờ Süddeutsche Zeitung cũng cho biết, Nga có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt hậu cần và quân số trên chiến trường, sớm nhất là vào giữa năm 2025, thậm chí muộn nhất là vào năm 2026. Nhưng nếu Ukraine không nhận đủ viện trợ từ phương Tây và không thể huy động đủ quân mới, thì Ukraine có thể bị đánh bại, trước khi Nga lâm vào khủng hoảng. Còn thông tin từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào ngày 31/10 đưa tin, khi thời điểm bước sang tháng 11, cuộc tấn công của Nga dường như đang tăng tốc. Theo thông tin, trong ba ngày từ 26 đến 28/10, Quân đội Nga liên tiếp kiểm soát 8 khu dân cư trên nhiều hướng ở vùng Donbass. Gần đây, trên mạng xuất hiện một lượng lớn video lính Nga giương cờ Nga ở nhiều nơi. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/10 thông báo, đã nắm quyền kiểm soát Selidovo, một thị trấn lớn ở phía đông nam thành phố Pokrovsk, một thị trấn trọng điểm ở vùng Donetsk. Selidovo là cứ điểm then chốt để quân Ukraine ngăn chặn quân Nga tiến về Pokrovsk. Tướng Marchenko nói: “Việc kiểm soát Selidovo sẽ mang lại cho quân đội Nga một lối thoát chiến thuật tới Pokrovsk, điều này rất tệ cho chúng tôi”. Tướng Marchenko cho rằng, tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược, quân số mệt mỏi và khả năng chỉ huy kém, đặc biệt là việc mạo hiểm rút quân phòng thủ khỏi những vị trí trọng yếu của mặt trận Donbass, là những nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của tuyến phòng thủ. Tướng Marchenko lấy mặt trận Ugledar, gần Selidove trên tuyến trung tâm Donbass làm ví dụ, nói rằng có vấn đề nghiêm trọng ở cấp chỉ huy Quân đội Ukraine: "Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 ban đầu đóng quân ở Ugledar đã bị rút bớt lực lượng để tăng cường cho các mặt trận khác. Chỉ huy lữ đoàn đột nhiên thay đổi”. "Không có sự chuẩn bị nào và (bộ chỉ huy) không có bất kỳ sự phối hợp chiến lược nào", Tướng Marchenko cho biết, ông không biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc ai là người đưa ra quyết định. Tướng Marchenko cũng nhấn mạnh sự mệt mỏi của binh lính: "Các đơn vị tiền tuyến chưa nhận được quân tiếp viện, họ đã quá mệt mỏi và không thể giữ vững vị trí của mình". Một đại úy của Quân đội Ukraine với mật danh “Artie Green” trong một cuộc phỏng vấn với blogger của Ukraine, thừa nhận khả năng chỉ huy của sĩ quan Quân đội Nga vượt trội hơn các sĩ quan Ukraine ở mọi cấp độ. Việc mất lãnh thổ và tổn thất về quân số của Quân đội Ukraine cũng do chất lượng kém của chỉ huy Ukraine ở cấp độ tác chiến-chiến thuật và tác chiến-chiến lược. “Artie Green” cũng cho rằng, chính vì lý do trên mà Quân đội Ukraine liên tiếp để mất Ugledar, Selidove. Viên đại úy này cũng chỉ trích Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine vì những hành động phiêu lưu của ông. Tuy nhiên, chiến thuật “tấn công biển người” đã được hầu hết các sĩ quan Quân đội Ukraine ở mặt trận sử dụng; chiến thuật này không khác gì đem “nướng quân” trước hỏa lực dữ dội của Quân đội Nga. Liên quan đến vấn đề thiếu quân số chiến đấu, nghị sĩ Ukraine Anna Skorokhod hôm 29/10 cho biết, hơn 100.000 binh sĩ Ukraine đã đào ngũ trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sự quản lý kém và những quyết định sai lầm ở cấp chỉ huy đã khiến tinh thần binh sĩ xuống thấp. “Tôi đã nghe rất nhiều lời kêu ca từ các binh sĩ và gia đình họ, và tôi thậm chí không thể trả lời một số câu hỏi mà họ nêu ra”. Có người hỏi: “Tại sao một tháng trước tôi lại là thợ sửa chữa và bây giờ tôi đã phải chiến đấu ở tiền tuyến?". Những người khác hỏi, "Tại sao chỉ có 10-15% sĩ quan chiến đấu ở tiền tuyến, trong khi số sĩ quan cấp cao ở xa mặt trận?"… Nghị sĩ Ukraine Alexei Goncharenko ngày 29/10 tiết lộ rằng, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, nước này đã tuyển mộ 1,05 triệu người vào quân đội. Ông cũng dẫn lời ông Alexander Litvinenko, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói rằng nước này có kế hoạch tuyển thêm 160.000 người vào quân đội trong ba tháng tới. (Nguồn ảnh: Sputnik, TASS, Kyiv Independent, CNN).

