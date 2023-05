Quân đội Ukraine có cách gì để chống lại “hung thần” Lancet Nga?

Tên lửa lảng vảng Lancet (hay máy bay không người lái tự sát) của Nga có thể có “lỗ hổng” trong điều khiển, nếu binh sĩ Ukraine có công nghệ gây nhiễu bằng laze. Tuy nhiên UAV Lancet có khả năng chống nhiễu cao với một số hệ thống gây nhiễu UAV hiện có. (Ảnh minh họa: Forces) Truyền thông Nga dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng nước này cho biết, 45% số pháo của Ukraine có nguồn gốc NATO, bao gồm cả lựu pháo M777, đã bị UAV Lancet-3 tiêu diệt chỉ bằng một đòn đánh. (Ảnh minh họa: BQP Nga) Theo các thông tin Quân đội Nga công bố, kể từ ngày 1/1/2023, Nga đã phá hủy 59 khẩu M777, 13 pháo phòng không M109 Paladin, 14 bệ phóng HIMARS, 30 hệ thống pháo của Ba Lan, Đức, Pháp và Cộng hòa Séc. (Ảnh minh họa: BQP Nga) Nếu pháo tự hành còn có thể cơ động, hoặc chống lại đòn công phá của UAV Lancet bằng vỏ giáp; nhưng với pháo xe kéo M777, khi UAV Lancet tấn công, không chỉ khẩu pháo bị phá hủy, mà kíp pháo thủ cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại, lô 100 khẩu M777 đầu tiên do phương Tây viện trợ cho Ukraine, chỉ còn “lác đác”. (Ảnh minh họa: BQP Nga) Theo các binh sĩ Ukraine và các chuyên gia về công nghệ vô tuyến của nhóm "Lightning", thiết bị tác chiến điện tử có thể triệt tiêu tín hiệu điều khiển của Lancet trong dải tần 868-870 MHz và 902-928 MHz. (Ảnh minh họa: Vitaly) Tuy nhiên, vấn đề là UAV Lancet chỉ có thể bị “tước quyền điều khiển” khi nó đang bay trên bầu trời và tìm kiếm mục tiêu, dưới sự điều khiển của trắc thủ. Còn khi nó bước vào giai đoạn bổ nhào tự động, thì không thể bị đánh chặn bằng cách gây nhiễu; “Lightning" khẳng định. (Ảnh minh họa: Topwar) UAV tự sát Lancet của Nga, do công ty Zara (công ty con của Kalashnikov) sản xuất; là một loại tên lửa hạng nhẹ với đầu đạn nặng 1kg và 3kg; thời gian bay trên không 40 phút. Đây là sự phát triển tiếp theo của đạn bay lảng vảng KYB Kub (Kube), một thiết kế cánh bay đã được thử nghiệm chiến đấu ở Syria vào năm 2019. (Ảnh minh họa: BQP Nga) Có hai mẫu trong sê-ri Lancet; thứ nhất là mẫu Lancet-1 nặng 5 kg và có thể mang đầu đạn nặng 1 kg. Nó được trang bị một TV màu đen nhỏ/đầu dò hồng ngoại và có tầm hoạt động 30 km. Sức mạnh của nó gần tương đương với một viên đạn súng cối 60 mm. (Ảnh minh họa: Zala) Thứ hai là mẫu Lancet-3 nặng 12 kg và có thể mang đầu đạn nặng 3 kg; sức công phá của nó gần bằng đạn cối 82 mm. Lancet-3 được trang bị TV hai cửa sổ lớn + đầu dò hồng ngoại và có tầm hoạt động 40 km, tốc độ hành trình 80-110 km/h. (Ảnh minh họa: BQP Nga) Vào tháng 7/2022, Nga đã công bố đoạn video đầu tiên quay cảnh UAV tự sát Lancet-3 của họ bay tấn công một mục tiêu của Ukraine. Đây dường như là cảnh quay camera trực tiếp đầu tiên của một UAV của Nga tấn công mục tiêu của Ukraine. (Ảnh minh họa: BQP Nga) UAV tự sát Lancet-3, đã được lính đánh thuê Wagner sử dụng rộng rãi ở chiến trường Bakhmut, thậm chí còn tổng kết thành một chiến thuật đa chiều, sử dụng nhóm nhỏ, tấn công quân Ukraine bằng UAV Lancet đang cố thủ trong các hầm hào. (Ảnh minh họa: BQP Nga) Lính đánh thuê Wagner thường xuyên sử dụng UAV Lancet-3, kết hợp với các loại UAV trinh sát. Mỹ cũng viện trợ cho Ukraine loại UAV tự sát Switchblade 300, nhưng đã bị người Ukraine chỉ trích vì sức công phá quá nhỏ, không thể tiêu diệt các thiết bị hạng nặng của Nga. (Ảnh minh họa: Tab) Với trọng lượng cất cánh 12kg, UAV Lancet-3 được phóng đi bằng hệ thống máy phóng gắn trên ray và có khả năng đánh trúng mục tiêu trong phạm vi 40 km. Nó có hai bộ cánh hình chữ X có thể gập lại và cất gọn vào hộp đựng. (Ảnh minh họa: Zala) Theo các thông tin, UAV tự sát Lancet hiện đang được các lực lượng của Nga sử dụng trên tất cả chiến trường đông và nam Ukraine; tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu của Ukraine, từ xe bọc thép, bệ phóng tên lửa phòng không đến sinh lực ẩn, lộ… (Ảnh minh họa: Zala) Vào ngày 12/10/2022, Quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn hạ hai UAV Lancet bằng vũ khí laser. Tuy nhiên, một báo cáo trích dẫn Rostec (công ty mẹ nắm giữ tất cả các nhà sản xuất vũ khí và công ty xuất khẩu vũ khí của Nga) cho biết, UAV tự sát Lancet của họ, có khả năng chống lại vũ khí laser. (Ảnh minh họa: Sputnik) "Do được tích hợp lớp bảo vệ chống laze, vũ khí laze mới nhất không thể gây hại cho UAV tự sát Lancet của Nga; ggần như không thể đánh chặn và tiêu diệt nó. Do được tích hợp lớp bảo vệ chống laze, ngay cả vũ khí laze mới nhất không thể được sử dụng để chống lại UAV này"; thông tin của Rostec cho biết. (Ảnh minh họa: Star) Vào tháng 1/2023, trang Bulgarian Military cho biết, cuối cùng UAV Lancet-3 đã gặp đối thủ của nó; đó chính là một tấm lưới ngụy trang đơn giản. Video và hình ảnh từ tiền tuyến Ukraine cho, chiếc UAV tự sát này đã mắc kẹt trong lưới phía trên khẩu pháo tự hành của Ukraine mà không phát nổ. (Ảnh minh họa: Bulgarian Military) Tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã phát hành một số lượng lớn video quay cảnh UAV tự sát Lancet của họ tiêu diệt nhiều loại pháo khác nhau, bao gồm M777, M019 do Mỹ sản xuất và Krab của Ba Lan,... Và UAV Lancet đã trở thành sát thủ pháo binh trong tay Nga. (Ảnh minh họa: CA) Việc UAV Lancet-3 tiêu diệt pháo tự hành không phải là không thể, bởi pháo tự hành không có lớp giáp dày như xe tăng chiến đấu chủ lực. Bất kỳ lớp giáp bổ sung nào trên pháo tự hành sẽ chỉ làm tăng thêm trọng lượng của pháo. (Ảnh minh họa: BQP Nga) Trong khi đó, không có bất kỳ thông tin chính thống nào về các hệ thống chống UAV (C-UAS) dựa trên công nghệ laser ở Ukraine. Và đến thời điểm hiện tại, UAV tự sát "Lancet" của Nga, vẫn là “hung thần” của vũ khí và sinh lực của Ukraine; khiến nó trở thành "vũ khí của tương lai". (Ảnh minh họa: KP.RU)

