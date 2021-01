Quân đội Pháp chọn súng trường tấn công HK-416F làm vũ khí chính

Cuối cùng Quân đội Pháp cũng lựa chọn súng trường tấn công HK-416F của công ty Heckler & Koch (Đức) làm vũ khí cỡ nhỏ chủ yếu của quân đội nước này (F là phiên bản giành cho Quân đội Pháp), thay thế khẩu FAMAS 5,56 mm đã có mặt trong biên chế Quân đội Pháp từ đầu những năm 1970 - Nguồn ảnh: Heckler & Koch Là một phần của quá trình hiện đại hóa Lực lượng vũ trang Pháp, thay vì tự phát triển một mẫu súng bộ binh riêng, Pháp đã chọn nhà cung cấp từ Đức với mẫu HK-416; số vũ khí này sẽ được trang bị trong 10 năm. Theo thông tin sơ bộ, quân đội Pháp sẽ mua 117.000 khẩu súng trường tiến công HK-416F. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Cách đây 4 năm - vào tháng 10/2016, Quân đội Pháp đã quyết định thay thế khẩu FAMAS của họ bằng HK-416F. Sau đó Heckler & Koch đã chuyển giao gần 45.000 khẩu súng trường tấn công HK-416F cho quân đội Pháp để họ làm quen với mẫu súng này. Nguồn ảnh: Heckler & Koch HK-416F là một khẩu súng trường tấn công, được Heckler & Koch thiết kế dựa trên mẫu M-16A4 của Mỹ. Biến thể HK-416A7 với chiều dài nòng súng 368 mm đã được sử dụng cho lực lượng đặc biệt của Quân đội Đức, với tên gọi G95K - Nguồn ảnh: Heckler & Koch Lực lượng biên phòng của Đức sử dụng biến thể HK-416A5 với nòng súng dài 280 mm với tên gọi G-38. Trong những năm qua, khẩu HK-416 luôn lọt vào bảng xếp hạng những súng trường tấn công tốt nhất trên thế giới - Nguồn ảnh: Heckler & Koch HK-416F hoạt động theo nguyên lý trích khí hành trình ngắn (phát minh độc quyền của Heckler và Koch), sử dụng khóa nòng xoay; với nguyên lý hoạt động như vậy, súng ít khi bị kẹt, do trong quá trình bắn, muội thuốc súng không bám vào khóa nòng. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Nguyên lý này giúp cải thiện đáng kể độ tin cậy, so với việc trích khí trực tiếp, làm muội thuốc súng tác động trực tiếp lên bộ phận khóa nòng của M-16, gây kẹt đạn. Nhưng việc áp dụng nguyên lý trích khí hành trình ngắn, cụ thể là dùng thoi đẩy về, đã làm tăng độ giật của súng, và khóa nòng súng không thể xoay chuyển hoàn toàn tự do như các mẫu M-16 của Mỹ. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Phần ốp lót tay của khẩu HK-416F đều bố trí ray Picatinny, để lắp các phụ kiện như kính ngắm, đèn pin, chân súng. Báng súng có thể điều chỉnh 3 nấc, phù hợp với người sử dụng; cửa lắp hộp tiếp đạn được kéo dài hơn, tiện cho lắp hộp tiếp đạn, nhất là trong điều kiện trời tối. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Phía cửa thoát vỏ đạn của HK-416F có một nắp chắn bụi, có thể đóng mở bằng tay; ngoài ra có một mấu làm lệch vỏ đạn hắt chéo ra phía trước, đảm bảo an toàn cho người bắn; nhất là những người thuận tay trái. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Khẩu HK-416F vẫn giữ nguyên thiết kế tính năng có chốt hỗ trợ đẩy khóa nòng như khẩu M-16, mục đích là đóng khóa nòng khi khóa nòng không đóng hết; chốt giữ hộp tiếp đạn nằm bên phải, ngay phía trên cò súng, khi nhấn chốt, hộp tiếp đạn sẽ tự rời ra khỏi cửa giữ hộp tiếp đạn. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Tay kéo khóa nòng như của khẩu M-16, nằm sau nắp hộp khóa nòng, nhưng nó không di chuyển khi bắn; tay gạt điều chỉnh chế độ bắn, được bố trí cả hai bên, tiện lợi cả cho người thuận tay phải và tay trái; súng có 3 chế độ bắn là phát một, liên thanh và loạt 3 viên. Nguồn ảnh: Heckler & Koch HK-416F hỗ trợ gắn súng phóng lựu AG36 dưới nòng súng và đây là phụ kiện đi kèm theo súng; ngoài ra những phụ kiện không đi kèm là kính ngắm điểm đỏ, kính ngắm quang học và đèn pin chiến thuật; những thứ này có thể tích hợp vào súng, nhờ các ray Picatinny. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Theo kế hoạch của DGA, các đơn vị sử dụng súng trường tiến công FAMAS Félin (phiên bản nâng cấp cho thế kỷ 21) sẽ dùng cho đến năm 2021-24. Sau năm 2024, cả bộ binh và kỵ binh Pháp sẽ được trang bị đầy đủ HK416F. Từ năm 2028, tất cả các đơn vị Quân đội Pháp sẽ chỉ sử dụng duy nhất HK-416F. Nguồn ảnh: Heckler & Koch Bắn thử súng trường tấn công HK-416 ở tốc độ nhanh nhất.

