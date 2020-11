Xếp hạng 10 súng trường tiến công hàng đầu thế giới (P2)

Một mẫu súng trường tiến công đến từ đất nước Israel đó là khẩu Galil của Israel; Galil được phát triển vào cuối những năm 1960 và được đặt theo tên một trong những nhà thiết kế của nó - Yisrael Galil. Thiết kế của súng dựa trên mẫu súng trường tấn công M62 của Phần Lan (một bản sao khẩu AK-47 của Liên Xô). Tuy nhiên, Galil được dùng loại đạn khác và có một số điểm khác biệt. Galil được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đưa vào biên chế năm 1972 và là vũ khí bộ binh tiêu chuẩn của IDF cho đến đầu những năm 1990; sau đó được thay thế bằng khẩu TAR-21 và X95 và đã được xuất khẩu sang một số nước. Hiện nay Galil vẫn được sử dụng ở hơn 30 quốc gia (trong đó có Việt Nam). Galil áp dụng nguyên lý hoạt động như khẩu AK-47, nhưng hệ thống trích khí đã được cải tiến như khẩu M62, giúp giảm độ giật; súng bắn đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn NATO, hộp tiếp đạn 35 viên. Ngoài ra còn có một phiên bản dùng đạn 7,62x51 mm tiêu chuẩn NATO, hộp tiếp đạn 25 viên. Báng súng bằng nhôm, có thể gập sang bên. Một mẫu súng trường tiến công nổi tiếng cũng đến từ Israel là khẩu Tavor TAR-21, được phát triển vào đầu những năm 1990. Loại vũ khí này có cấu tạo đơn giản, tin cậy và có thể sử dụng cho nhiều nhiệm vụ. TAR-21 được Israel chấp nhận đưa vào biên chế năm 2006 và được xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia (trong đó có Việt Nam). Hình dáng TAR-21 được thiết kế theo hình dáng kiểu bullpup (cái tẩu), giúp giảm chiều dài súng; nhiều bộ phận thiết kế theo kiểu mô-đun, nòng súng có thể thay thế dễ dàng theo nhiệm vụ. TAR-21 sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp, thiết kế thoải mái cho người sử dụng. Súng hoạt động theo nguyên lý trích khí ngắn, dùng khóa nòng xoay; TAR-21 được chứng minh là hoạt động đáng tin cậy. Tavor TAR-21 hoàn toàn thuận cho bắn cả hai tay, cửa hất vỏ đạn có thể tùy chọn bên phải hoặc trái, khóa an toàn cũng được bố trí cả hai bên; súng dùng đạn 5,56x45 mm, sử dụng hộp tiếp đạn tiêu chuẩn của NATO (loại 30 viên dùng cho M16). Tuy nhiên, TAR-21 kém M16 về độ chính xác và tầm bắn do nòng súng ngắn hơn. Mẫu súng trường tấn công tiên tiến nhất đến từ Thụy Sĩ là khẩu SIG SG 550; mẫu súng này được sản xuất từ năm 1986 và được Quân đội Thụy Sĩ sử dụng từ năm 1990. Nó đã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia và thường được sử dụng trong các đơn vị tinh nhuệ và lực lượng đặc biệt. Hơn 600.000 khẩu SG 550 đã được sản xuất. SG 550 có hình dáng truyền thống, hoạt động dựa theo nguyên lý trích khí dài, sử dụng khóa nòng xoay, giống AK-47; súng sử dụng đạn 5,56x45 mm tiêu chuẩn của NATO. SG 550 được đánh giá là một trong những khẩu súng trường tấn công sử dụng đạn 5,56 mm tốt nhất từng được chế tạo. Khẩu SG 550 được chứng minh là chính xác và đáng tin cậy như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. SG 550 là sự kết hợp giữa độ chính xác của M16 và độ tin cậy của AK-47; súng bắn chính xác ngay cả khi bắn loạt dài liên thanh với những mục tiêu ở cự ly xa. Hộp tiếp đạn của súng bằng nhựa mờ, có sức chứa 5, 10, 20 và 30 viên. Một mẫu súng trường tiến công của Đức được đánh giá tốt nhất là khẩu HK416, do Heckler & Koch phát triển vào thập niên 1990 và là phiên bản cải tiến của khẩu M4 carbine. Tuy nhiên HK416 được chế tạo và sửa đổi độc lập. Hiện tại HK416 nó được sử dụng bởi hơn 20 quốc gia, chủ yếu là lực lượng đặc nhiệm và các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có cả lực lượng Delta của Quân đội Mỹ. Về ngoại hình, HK416 giống M4; do sự giống nhau, nên nó mang lại cảm giác quen thuộc cho binh lính, giảm thời gian huấn luyện cần thiết. HK416 sử dụng hệ thống trích khí ngắn, giống khẩu G36 và đã được cấp bằng sáng chế độc quyền. So với khẩu Colt M4 carbine nguyên bản của Mỹ, HK416 hoạt động tin cậy và có độ bền cao hơn nhiều. HK416 sử dụng 4 loại nòng khác nhau cho các nhiệm vụ gồm: mẫu cơ bản, nòng ngắn, carbine và súng máy hạng nhẹ. Hầu hết các phụ kiện hiện tại cho M4 và M16 đều có thể được sử dụng trên HK416, bao gồm cả súng phóng lựu 40 mm lắp dưới nòng súng. Hiện khẩu HK416 được lấy làm tiêu chuẩn cho thiết kế các mẫu súng trường tiến công hiện đại. Mẫu súng trường tiến công cuối cùng nằm trong top 10, đó là khẩu FN SCAR của Bỉ; đây là mẫu súng trường tiến công thiết kế kiểu mô-đun, sử dụng nhiều cỡ nòng khác nhau, được thiết kế theo đơn đặt hàng của Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt Mỹ (US SOCOM); đưa vào biên chế năm 2009, nhưng đến nay đã có 20 quốc gia sử dụng. Mặc dù là mẫu súng mới ra đời, nhưng FN SCAR được thiết kế mới từ A-Z; súng hoạt động theo nguyên lý trích khí ngắn, sử dụng khóa nòng xoay Có hai mẫu cơ bản là SCAR-L (hạng nhẹ), sử dụng đạn 5,56x45 mm và SCAR-H (hạng nặng) dùng đạn 7,62x51 mm mạnh hơn. Ngoài ra còn phiên bản sử dụng đạn 7,62x39 mm của Liên Xô. FN SCAR có thể thay nòng nhanh trong điều kiện chiến đấu. Phiên bản SCAR-L có thể sử dụng các hộp tiếp đạn của M16. SCAR-H sử dụng hộp tiếp đạn 20 viên. Ngoài ra phiên bản SCAR-H cũng sử dụng được hộp tiếp đạn của súng AK-47/AKM, sử dụng đạn 7,62x39 mm của Liên Xô; điều này rất quan trọng, đối với các lực lượng hoạt động phòng tuyến phía sau của đối phương. Video Súng trường tấn công STV-380 của Việt Nam - Nguồn: QPVN

