Quân đội Pháp cạn kiệt pháo tự hành Caesar

Sau khi Pháp quyết định cung cấp loại pháo tự hành bánh hơi Caesar cho Quân đội Ukraine khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, đồng thời tăng thêm viện trợ 8 khẩu cho Quân đội Ukraine, vượt quá định mức được phân bổ ban đầu là 10 khẩu. Với số pháo Caesar viện trợ cho Ukraine nhiều như vậy, đã khiến quân đội Pháp không còn đủ số pháo Caesar cho nhu cầu của chính họ. Nguyên nhân của việc này là do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người "đã quá ủng hộ Kiev". Theo thông tin do Defense Arabia cung cấp, Bộ Quốc phòng Pháp bắt đầu gióng hồi chuông báo động và yêu cầu ký kết ngay các hợp đồng cung cấp pháo tự hành Caesar, để bổ sung cho trang bị của quân đội nước này. Nhà sản xuất quốc phòng Nexter sẵn sàng cung cấp cho Quân đội Pháp những khẩu Caesar mới; tuy nhiên với năng lực sản xuất hiện tại, việc cung cấp 18 khẩu Caesar có thể mất tới 4-5 năm. Paris muốn ngành công nghiệp quốc phòng nước này có thể nhanh chóng tăng sản lượng vũ khí, để ứng phó với tình hình do cuộc khủng hoảng Ukraine gây ra. Nhưng theo nhà sản xuất Nexter, họ phải mất 18 tháng để sản xuất một lô vũ khí như vậy, tại doanh nghiệp Nexter ở miền Trung nước Pháp. Trước khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, quân đội Pháp có 76 khẩu pháo tự hành bánh hơi Caesar 155 ly, với tầm bắn tối đa 40 km và Công ty Nexter không tiết lộ giá trị của hợp đồng. Nhưng vài ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Locorno phát biểu trước Thượng viện Pháp rằng, sẽ bổ sung nguồn ngân sách 85 triệu euro, để sản xuất thay thế 18 khẩu pháo Caesar của Quân đội Pháp, đã được rút ra khỏi biên chế chiến đấu, để viện trợ cho Ukraine. Trước đó vào hồi tháng 2, Thủ tướng Pháp Jean Castex khi đó, đã ký một hợp đồng trị giá 600 triệu euro với công ty Nexter, để phát triển phiên bản nâng cấp pháo tự hành bánh hơi Caesar NG, với số lượng 33 khẩu. Phiên bản Caesar NG sẽ được bàn giao cho Quân đội Pháp từ năm 2026. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh bùng phát khủng hoảng vũ khí trong lực lượng vũ trang Pháp, có khả năng Paris sẽ không tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa. Việc vũ khí của phương Tây đang dần bị Nga “bắt bài” ở chiến trường Ukraine, mới đây trang Anna News, đã đăng một video về vụ phá hủy một bệ phóng tên lửa cơ động HIMARS của Quân đội Ukraine. Theo trang tin Anna News, đoạn video ghi lại cảnh một máy bay không người lái, đã tấn công vào một xe phóng tên lửa cơ động M142 HIMARS, được cho là đã được sử dụng để phóng tên lửa vào cây cầu đường bộ Antonov ở Kherson gần đây. Trên đoạn video quay gần làng Stepnoe, vùng Mykolaiv, người xem có thể thấy cách một UAV đang điều chỉnh đường ngắm vào một bệ phóng tên lửa HIMARS. Cuộc tấn công, rõ ràng, được thực hiện bằng vũ khí chính xác cao, vì khoảng cách tới tiền tuyến khoảng 70-75 km, không cho phép Nga sử dụng pháo binh. "Như đã đưa tin, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy được bệ phóng HIMARS, được Quân đội Ukraine sử dụng để pháo kích cầu Antonovsky ở Kherson. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hệ thống HIMARS bị phá hủy gần khu dân cư Stepnoe, thuộc tỉnh Mykolaiv"; kênh Telegram Anna News cho biết. Theo thống kê không chính thức, đây là bệ phóng HIMARS thứ 8 của Ukraine bị phá hủy trong vòng một tháng rưỡi qua. Nhưng số liệu chính thức do người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu công bố là khiêm tốn hơn, chỉ là 6 bệ phóng. Tuy nhiên các các chuyên gia bày tỏ sự nghi ngờ rằng, việc Nga tuyên bố phá hủy các bệ phóng HIMARS, nhưng chưa có bằng chứng xác thực rõ nét. Do chất lượng video thấp, nên cũng không thể xác nhận trực quan rằng hệ thống HIMARS bị phá hủy. Video của Anna News về việc Nga phá hủy bệ phóng tên lửa HIMARS của Ukraine tại tỉnh tỉnh Mykolaiv của Ukraine gần đây.

