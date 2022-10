Quân đội Nga triệt khoái khỏi Kharkiv đến Lyman để chuẩn bị phản công?

Nhìn cục diện chiến trường Ukraine, từ sau khi Nga triệt thoái khỏi Izum, thực chất Nga đã chuyển sang phòng ngự. Sau khi tràn ngập Izum, nhiều chuyên viên quân sự đã dự báo được các đợt tấn công của Kiev trên toàn tuyến Đông Nam Ukraine trong thời gian tới đây. Theo Viện nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, với tổng chiều dài đường mặt trận hơn 1.000 km, trong khi đó lực lượng mà Nga bố trí được phương Tây đánh giá ở mức 150.000 binh sĩ là quá mỏng. Mặt khác, nếu trong bốn tháng đầu của Chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga có ưu thế hầu như tuyệt đối trên không, thì gần hai tháng nay tình trạng phòng không của Ukraine đã được cải thiện. Khi quân đội Ukraine tập trung quân và sử dụng chiến thuật mũi nhọn tấn công, thì các loại pháo và tên lửa tầm xa của Nga không thể thay được vai trò của bộ binh tại chỗ. Tính từ đầu năm nay, quân đội Ukraine đã nhận viện trợ quân sự ở mức 88 tỷ USD (công khai), trong khi ngân sách quân sự của Nga là 48,2 tỷ USD/năm. Các lực lượng đang được động viên tại Nga để có thể tham chiến còn cần qua tái huấn luyện với thời gian tính bằng tháng. Những lực lượng bổ sung như vậy chỉ xuất hiện khoảng đầu tháng 11 là sớm nhất. Vậy nên tháng 10 sẽ là thử thách cam go với Nga trong Chiến dịch quân sự đặc biệt. Về lý do triệt thoái khỏi thành phố quan trọng Lyman và các vấn đề gốc rễ của nó. Những người lính Nga trở về từ Liman đã trả lời phỏng vấn của phóng viên kênh truyền hình Rossiya 24. Theo lời kể của một trong những người lính Nga này, trong quá trình bảo vệ các khu vực xung quanh Liman, họ chỉ đơn giản là không nhận được sự hỗ trợ của pháo binh và không quân. Để tấn công vào các lực lượng tập trung của quân đội Ukraine gần Yampol, những người lính này đã yêu cầu pháo binh trong ba giờ đồng hồ. Một cuộc phỏng vấn như vậy một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy những vấn đề to lớn về sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng trong quân đội Nga, nhất là với các lực lượng tuyến đầu của Nga đang trực tiếp chiến đấu với quân đội Ukraine, vốn nằm xa tuyến hậu cần và nằm ngoài tầm hỗ trợ của các loại hỏa lực mạnh. Theo quan điểm của nhà phân tích quân sự Nga là Alexander Sladkov: “Việc Nga triệt thoái khỏi Kharkiv và Lyman là do sự phối hợp giữa các đơn vị với nhau...”. Ở một góc độ khác, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Christina Lambrecht cho rằng, chiến thắng ở Lyman không phải là bước ngoặt của cả chiến dịch phản công này của quân Ukraine. Lyman có thể rất quan trọng với người Nga, nhưng với người Ukraine thì chưa chắc. Và vẫn còn quá sớm để đoán được rằng liệu quân đội Nga đã sẵn sàng cho một cuộc phản công chiến lược tiếp theo hay chưa, nhất là khi các mũi tiến công của Ukraine đã chọc quá sâu và đang dần có dấu hiệu mệt mỏi.

