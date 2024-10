Đơn vị chủ lực nào của Nga tấn công pháo đài Ugledar?

Quân đội Nga đã chiếm thành công pháo đài Ugledar, một cứ điểm hỗ trợ quan trọng ở phía nam Donbass vào ngày 2/10. Ugledar tuy chỉ là một thị trấn khai thác than nhỏ, trong khu đô thị chỉ có khoảng 20 tòa nhà, nhưng đây quả thực là một trong những pháo đài hỗ trợ chiến đấu quan trọng nhất của Quân đội Ukraine ở hướng nam tỉnh Donetsk. Trong hai năm rưỡi, Quân đội Ukraine đã tận dụng ưu thế về những ngôi nhà cao tầng của Ugledar, nên đã triển khai một số lượng lớn lực lượng trinh sát, phòng thủ và hỏa lực tấn công xung quanh ba khu mỏ. Một hệ thống phòng thủ hoàn chỉnh đã được thiết lập dựa trên các đường hầm dưới lòng đất. Trong hai năm rưỡi, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 “Người Cossacks đen” của Ukraine đã đánh bại hai lữ đoàn bộ binh cơ giới Nga ở Ugledar, khiến Quân đội Nga tổn thất hơn 200 xe tăng và xe bọc thép; có thể coi Ugledar là “nghĩa địa” đối với lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội Nga. Tuy nhiên, Lữ đoàn 72 và các đơn vị đồn trú Ukraine đã bỏ chạy trong đêm và Tập đoàn quân số 29 của Nga đã tiến vào Ugledar. Sau hai ngày chiến đấu, chỉ có khoảng 100 trong số khoảng 300 quân Ukraine cầm cự đến phút cuối cùng. Bộ Tư lệnh tiền phương mặt trận phía nam của Ukraine thừa nhận, Quân đội Ukraine đã mất Ugledar. Các cuộc tấn công liên tục của Quân đội Nga, đặc biệt là các cuộc tấn công vào hai bên sườn, đã làm cạn kiệt khả năng phòng thủ của quân phòng thủ Ukraine. Để bảo toàn quân số và vũ khí trang chiến đấu, bộ chỉ huy Quân đội Ukraine đã ra lệnh cho quân phòng thủ ở Ugledar rút lui. Tuy nhiên do vòng vây quân Nga khép chặt, nên chỉ có những binh lính khỏe mạnh, mang theo trang bị nhẹ mới thoát khỏi vòng vây. Còn toàn bộ quân số bị thương và trang bị nặng phải bỏ lại Ugledar. Quân đội Nga cũng chính thức công bố báo cáo chiến dịch tấn công Ukraine, trong đó lực lượng quân của quân khu Viễn Đông Nga là lực lượng chủ lực chiếm Ugledar. Các đơn vị này đến từ Vladivostok, Khabarovsk, Blagoveshchensk, Yuzhno-Sakhalinsk, Yakutsk và Petropavlovsk-Kamchatsky. Một điều dễ nhận thấy là tất cả các đơn vị này đều đến từ các khu vực biên giới khó khăn của Quân đội Nga, bao gồm Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 36, 37, 39, 139; Lữ đoàn xe tăng số 5; Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 40 của Hạm đội Thái Bình Dương và Lữ đoàn đặc biệt số 14 của Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu Nga. Ugledar nằm trên khu vực địa hình có độ cao đáng kinh ngạc, được bao quanh bởi những vùng đồng bằng bằng phẳng, trông giống như những tấm gương. Hơn nữa, xung quanh Floda có ba vị trí tháp mỏ có chiều cao lớn. Trước đó, khi quân Nga đánh bên phải, thì quân Ukraine phản công bên trái; đặc biệt là quân Ukraine thành công với chiến thuật phòng ngự cơ động. Kết quả là trong hơn hai năm rưỡi, Quân đội Nga thi nhau tấn công vào pháo đài Ugledar, trong quá trình tiếp cận mục tiêu, họ liên tục bị UAV tấn công trên đường đi. Vì vậy, “Cụm quân phía Đông” của Nga đã rất “vất vả”, nhưng không thể làm gì được Ugledar. Mặt trận Ugledar gần đây thậm chí còn bị “đóng băng”. Đây thực sự là một hệ thống phòng thủ toàn diện và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Ukraine rất dũng cảm và giỏi chiến đấu. Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra sau khi thành phố Pokrovsk cách đó không xa bị đe dọa, Lữ đoàn xung kích đường không số 46 và Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 61 của Quân đội Ukraine ở hai cánh trái và phải của Ugledar. Khi tình hình giao tranh ở hướng thành phố Pokrovsk ngày càng trở nên tồi tệ, một nửa Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, lực lượng phòng thủ chính của Ugledar, đã được được chuyển đến tăng viện cho Pokrovsk. Lúc này, cơ hội của quân Nga đã đến, khi hai cánh quân và cả trung tâm của Ugledar đã trống rỗng. Quân đội Nga nhanh tổ chức bao vây Ugledar từ hai bên sườn. Lúc này, một nửa số quân phòng ngự của Ukraine ở Ugledar đã được điều động, và tất cả các đơn vị pháo binh được chuyển đến Pokrovsk. Do vậy lực lượng còn lại quá yếu, không thể ngăn chặn được sức tấn công mãnh liệt của quân Nga. Cuối cùng, pháo đài Ugledar rơi vào tay quân Nga ngày 2/10. Giờ đây, “chiếc gai” Ugledar đã bị loại bỏ, phía sau pháo đài này một vùng đồng bằng rộng lớn, hướng tấn công của Quân đội Nga ở nam Donetsk đã được “khơi thông”. Quân đội Ukraine đã phá bỏ bức tường phía đông, để bù đắp cho bức tường phía tây và cuối cùng tạo ra một khoảng trống lớn. Giai đoạn tiếp theo, Quân đội Nga có thể phát động làn sóng tiến công ở nam Donetsk hay không, điều đó phụ thuộc vào thế vào lực của Quân đội Nga mà thôi? Câu hỏi đặt ra là liệu họ có làm được như sau khi Avdiivka sụp đổ vào tháng 2 năm nay hay không, hay lại giậm chân tại chỗ như ở Bakhmut, vẫn là câu trả lời để ngỏ. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Reuters).

