Thực hư việc 20 chiếc F-35I Israel bị tên lửa Iran phá hủy

Vào đêm 1, rạng sáng ngày 2/10, Iran đã bất ngờ tập kích tên lửa ồ ạt vào lãnh thổ Israel; truyền thông Iran cho biết “có tới 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại sân bay Nevatim đã bị phá hủy". Những thông tin này, dường như là đòn tuyên truyền của Iran, nhằm mục đích tác động đến dư luận và phóng đại thành công của các cuộc tấn công, nhưng chưa được xác nhận. Mạng xã hội tràn ngập các video cho thấy tên lửa Iran tấn công các địa điểm cụ thể ở Tel Aviv và các khu vực khác của Israel. Những người chia sẻ đoạn phim khẳng định, đây là các cuộc tấn công trực tiếp vào các căn cứ không quân của Israel. Bộ Ngoại giao Israel đã thừa nhận, các cuộc tấn công đáng kể chống lại quốc gia này trên trang Twitter/X của mình. Căn cứ không quân Nevatim là nơi đóng quân của hai phi đội máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm của Không quân Israel và dự kiến sẽ tiếp nhận phi đội thứ ba trong tương lai. Các nguồn tin truyền thông Iran cho rằng, căn cứ này đã "bị phá hủy hoàn toàn" trong cuộc tấn công. F-35I Adir là phiên bản máy bay chiến đấu tàng hình độc đáo, do Israel độc quyền sử dụng, thậm chí không cho Mỹ có thể can thiệp vào. Đây là máy bay một động cơ, một phi công, là chiến đấu cơ chủ lực của Quân đội Mỹ trong tương lai gần, nhưng Israel đã tăng cường đáng kể khả năng kỹ chiến thuật của nó. Mặc dù các thông tin chưa được xác thực cho rằng, có tới 20 máy bay chiến đấu F-35 đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Iran vào Israel, những máy bay chiến đấu tàng hình này vẫn là xương sống của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). F-35I, được Không quân Israel gọi là “Adir”, tiếng Do Thái có nghĩa là “sức mạnh”, là phiên bản F-35 Lightning II, “thửa riêng” cho Israel. Trong một diễn biến gần đây, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri, đã thông báo với hãng thông tấn Press TV rằng, tên lửa Iran đã nhắm vào một số mục tiêu quân sự quan trọng của Israel trong "Chiến dịch True Promise II". Trong đó các Căn cứ không quân Nevatim, Cơ sở quân sự Netzarim và Cục tình báo Tel Nof là những mục tiêu chính. Đáp lại vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran là một "sai lầm lớn" và tuyên bố rằng, Tehran sẽ phải chịu hậu quả. "Iran đã phạm một sai lầm lớn ngày hôm nay và sẽ phải trả giá. Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả thù của chúng tôi", ông khẳng định. Theo hãng tin Pháp AP, Căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel đã trúng tên lửa của Iran hôm 1/10. Các ảnh chụp vệ tinh của Planet Labs cho thấy, một lỗ thủng lớn ở phần mái của dãy nhà được cho là khu nhà chứa máy bay gần đường băng. Những mảnh vụn lớn có thể được nhìn thấy rải rác xung quanh tòa nhà. Hiện các nhà chức trách Israel chưa bình luận về những bức ảnh vệ tinh này; song trước đó Quân đội Israel xác nhận một số căn cứ không quân của họ đã bị trúng tên lửa của Iran. Khu vực trúng tên lửa là tòa nhà hành chính và bảo dưỡng máy bay, còn số máy bay thì được cất giữ trong các hầm chứa kiên cố. IDF cho biết, vụ tấn công tên lửa Iran gây thiệt hại “không đáng kể” cho các căn cứ không quân của họ và Không quân Israel vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Nevatim là căn cứ đóng quân của các máy bay tiên tiến nhất của Không quân Israel, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35I Adir. F-35I Adir, một biến thể chuyên dụng của máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II, đây là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm hiện đại. Nó được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm tấn công mặt đất, chiếm ưu thế trên không, tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). F-35I có thiết kế với công nghệ tàng hình, giúp giảm đáng kể tín hiệu phản xạ radar; tính năng này cho phép nó hoạt động trong môi trường có lực lượng phòng không mạnh của đối phương mà khó bị phát hiện. Ngoài ra, F-35I còn có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử (EW), hệ thống cảm biến, giúp phi công nắm bắt tình huống, từ đó nâng cao hiệu quả chiến đấu. Một đặc điểm nổi bật của F-35I Adir được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, do các công ty Israel như Elbit Systems tự phát triển và chế tạo (điều này không được phép áp dụng cho các phiên bản F-35 của các nước khác), giúp nó gây nhiễu hiệu quả các hệ thống dẫn đường tên lửa và radar của đối phương. Những nâng cấp riêng của F-35I Adir, giúp nó khả năng chống lại hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương và thực hiện các hoạt động với độ chính xác đáng kinh ngạc. Đặc biệt là mũ bay của phi công, có màn hình gắn trên kính, cung cấp cho phi công dữ liệu bay quan trọng và thông tin mục tiêu, giúp họ tấn công mục tiêu hiệu quả bất kể máy bay đang bay theo hướng nào. Được đưa vào biên chế chiến đấu từ năm 2017, F-35I Adir đã chứng minh được tính năng kỹ chiến thuật của mình, trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, thể hiện khả năng trong chiến đấu thực tế. Đối với Israel, việc trang bị F-35I là một bước ngoặt, tăng cường đáng kể sức mạnh của lực lượng không quân, với sức mạnh công nghệ “vô song” trong khu vực. Mặc dù cả Washington và Tel Aviv đều chưa xác nhận tuyên bố của Iran về những chiếc F-35 bị phá hủy, nếu được xác minh, thì đây sẽ là “đòn đau” đối với lực lượng không quân IDF, làm hạn chế khả năng leo thang hơn nữa của Israel, trong cuộc chiến tại khu vực Trung Đông. Tình hình hiện tại của phi đội máy bay chiến đấu của Israel vẫn chưa chắc chắn. Với việc phá hủy Căn cứ Không quân Nevatim và thêm nhiều máy bay F-15 bị mất tại Căn cứ Không quân Hatzerim, khả năng phòng không của Israel có thể đã bị “quá tải”. Hiện các thông tin chưa được xác minh cũng cho thấy những tổn thất, sau khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào các cơ sở như Căn cứ Không quân Ramat David. (Nguồn ảnh: Times of Israel, Press TV, Reuters, Wikipedia).

Vào đêm 1, rạng sáng ngày 2/10, Iran đã bất ngờ tập kích tên lửa ồ ạt vào lãnh thổ Israel; truyền thông Iran cho biết “có tới 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 tại sân bay Nevatim đã bị phá hủy". Những thông tin này, dường như là đòn tuyên truyền của Iran, nhằm mục đích tác động đến dư luận và phóng đại thành công của các cuộc tấn công, nhưng chưa được xác nhận. Mạng xã hội tràn ngập các video cho thấy tên lửa Iran tấn công các địa điểm cụ thể ở Tel Aviv và các khu vực khác của Israel. Những người chia sẻ đoạn phim khẳng định, đây là các cuộc tấn công trực tiếp vào các căn cứ không quân của Israel. Bộ Ngoại giao Israel đã thừa nhận, các cuộc tấn công đáng kể chống lại quốc gia này trên trang Twitter/X của mình. Căn cứ không quân Nevatim là nơi đóng quân của hai phi đội máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm của Không quân Israel và dự kiến sẽ tiếp nhận phi đội thứ ba trong tương lai. Các nguồn tin truyền thông Iran cho rằng, căn cứ này đã "bị phá hủy hoàn toàn" trong cuộc tấn công. F-35I Adir là phiên bản máy bay chiến đấu tàng hình độc đáo, do Israel độc quyền sử dụng, thậm chí không cho Mỹ có thể can thiệp vào. Đây là máy bay một động cơ, một phi công, là chiến đấu cơ chủ lực của Quân đội Mỹ trong tương lai gần, nhưng Israel đã tăng cường đáng kể khả năng kỹ chiến thuật của nó. Mặc dù các thông tin chưa được xác thực cho rằng, có tới 20 máy bay chiến đấu F-35 đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công của Iran vào Israel, những máy bay chiến đấu tàng hình này vẫn là xương sống của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). F-35I, được Không quân Israel gọi là “Adir”, tiếng Do Thái có nghĩa là “sức mạnh”, là phiên bản F-35 Lightning II, “thửa riêng” cho Israel. Trong một diễn biến gần đây, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Mohammad Bagheri, đã thông báo với hãng thông tấn Press TV rằng, tên lửa Iran đã nhắm vào một số mục tiêu quân sự quan trọng của Israel trong "Chiến dịch True Promise II". Trong đó các Căn cứ không quân Nevatim, Cơ sở quân sự Netzarim và Cục tình báo Tel Nof là những mục tiêu chính. Đáp lại vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran là một "sai lầm lớn" và tuyên bố rằng, Tehran sẽ phải chịu hậu quả. "Iran đã phạm một sai lầm lớn ngày hôm nay và sẽ phải trả giá. Chế độ Iran không hiểu được quyết tâm tự vệ và quyết tâm trả thù của chúng tôi", ông khẳng định. Theo hãng tin Pháp AP, Căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel đã trúng tên lửa của Iran hôm 1/10. Các ảnh chụp vệ tinh của Planet Labs cho thấy, một lỗ thủng lớn ở phần mái của dãy nhà được cho là khu nhà chứa máy bay gần đường băng. Những mảnh vụn lớn có thể được nhìn thấy rải rác xung quanh tòa nhà. Hiện các nhà chức trách Israel chưa bình luận về những bức ảnh vệ tinh này; song trước đó Quân đội Israel xác nhận một số căn cứ không quân của họ đã bị trúng tên lửa của Iran. Khu vực trúng tên lửa là tòa nhà hành chính và bảo dưỡng máy bay, còn số máy bay thì được cất giữ trong các hầm chứa kiên cố. IDF cho biết, vụ tấn công tên lửa Iran gây thiệt hại “không đáng kể” cho các căn cứ không quân của họ và Không quân Israel vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Nevatim là căn cứ đóng quân của các máy bay tiên tiến nhất của Không quân Israel, bao gồm cả máy bay chiến đấu tàng hình F-35I Adir. F-35I Adir, một biến thể chuyên dụng của máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II, đây là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm hiện đại. Nó được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ, bao gồm tấn công mặt đất, chiếm ưu thế trên không, tình báo, giám sát và trinh sát (ISR). F-35I có thiết kế với công nghệ tàng hình, giúp giảm đáng kể tín hiệu phản xạ radar; tính năng này cho phép nó hoạt động trong môi trường có lực lượng phòng không mạnh của đối phương mà khó bị phát hiện. Ngoài ra, F-35I còn có hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, bao gồm hệ thống tác chiến điện tử (EW), hệ thống cảm biến, giúp phi công nắm bắt tình huống, từ đó nâng cao hiệu quả chiến đấu. Một đặc điểm nổi bật của F-35I Adir được trang bị hệ thống tác chiến điện tử, do các công ty Israel như Elbit Systems tự phát triển và chế tạo (điều này không được phép áp dụng cho các phiên bản F-35 của các nước khác), giúp nó gây nhiễu hiệu quả các hệ thống dẫn đường tên lửa và radar của đối phương. Những nâng cấp riêng của F-35I Adir, giúp nó khả năng chống lại hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương và thực hiện các hoạt động với độ chính xác đáng kinh ngạc. Đặc biệt là mũ bay của phi công, có màn hình gắn trên kính, cung cấp cho phi công dữ liệu bay quan trọng và thông tin mục tiêu, giúp họ tấn công mục tiêu hiệu quả bất kể máy bay đang bay theo hướng nào. Được đưa vào biên chế chiến đấu từ năm 2017, F-35I Adir đã chứng minh được tính năng kỹ chiến thuật của mình, trong nhiều nhiệm vụ khác nhau, thể hiện khả năng trong chiến đấu thực tế. Đối với Israel, việc trang bị F-35I là một bước ngoặt, tăng cường đáng kể sức mạnh của lực lượng không quân, với sức mạnh công nghệ “vô song” trong khu vực. Mặc dù cả Washington và Tel Aviv đều chưa xác nhận tuyên bố của Iran về những chiếc F-35 bị phá hủy, nếu được xác minh, thì đây sẽ là “đòn đau” đối với lực lượng không quân IDF, làm hạn chế khả năng leo thang hơn nữa của Israel, trong cuộc chiến tại khu vực Trung Đông. Tình hình hiện tại của phi đội máy bay chiến đấu của Israel vẫn chưa chắc chắn. Với việc phá hủy Căn cứ Không quân Nevatim và thêm nhiều máy bay F-15 bị mất tại Căn cứ Không quân Hatzerim, khả năng phòng không của Israel có thể đã bị “quá tải”. Hiện các thông tin chưa được xác minh cũng cho thấy những tổn thất, sau khi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah vào các cơ sở như Căn cứ Không quân Ramat David. (Nguồn ảnh: Times of Israel, Press TV, Reuters, Wikipedia).