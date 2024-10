Dàn hot girl "sinh con năm Rồng" lấy lại nhan sắc cực nhanh

Doãn Hải My vốn là mỹ nhân top đầu trong dàn WAG. Cô từng kọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sau sinh con, bà xã Văn Hậu lấy lại phong độ nhan sắc cực nhanh Doãn Hải My sinh con vào tháng 5/2024, trừ việc bụng bầu đã thành bụng thon, Hải My không có thay đổi gì nhiều về ngoại hình, nàng WAG vẫn xinh đẹp, cuốn hút Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tung bộ ảnh chụp tại Namsan, Hàn Quốc khiến dân tình trầm trồ. Nhiều người để lại bình luận khen nhan sắc ngọt ngào của nàng WAG, khẳng định "trông như thời con gái" chứ không giống người mới sinh con Doãn Hải My khoe đôi chân dài nuột nà, thắng tắp khiến hội mẹ bỉm sữa không khỏi ước ao Sau Doãn Hải My, nàng hot WAG tiếp theo hạ sinh "bé Rồng" là Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải. Hai tháng sau khi sinh con trai, Chu Thanh Huyền khiến dân mạng chú ý khi tung ảnh diện váy ôm sát khoe vóc dáng có phần đầy đặn và đôi chân dài, cuốn hút chuẩn "gái một con trông mòn con mắt" Sau sinh con 2 tháng, nàng thơ của Quang Hải tái thẩm mỹ đôi môi và nhận được lời khen của dân mạng vì thăng hạng nhan sắc Dù có là anti-fan cũng khó mà phủ nhận nhan sắc của nàng WAG "thị phi" nhất làng bóng đá đã thăng hạng sau sinh con thế nào. Một nàng WAG đình đám khác cũng đã sinh "bé Rồng" vào thời gian qua là Mai Hà Trang - bà xã tiền đạo Hà Đức Chinh. Hai tháng sau sinh, Mai Hà Trang khiến dân tình không khỏi "sốc visual" khi tung bộ ảnh đón sinh nhật nhưng trông giống hệt thời cô nàng còn con gái Bà xã Hà Đức Chinh vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì dàn WAG Việt nhờ nét đẹp tự nhiên, trong trẻo. Mẹ bỉm sữa lấy lại nhan sắc thần tốc, vẫn xinh đẹp động lòng người trong bộ ảnh mới đây Nhan sắc Mai Hà Trang sau sinh không có chút thay đổi gì so với thời mới yêu Đức Chinh Ăn vận đơn giản, để mặt mộc, Mai Hà Trang vẫn khiến người ta nhìn ngắm vì gương mặt đẹp không góc chét

Doãn Hải My vốn là mỹ nhân top đầu trong dàn WAG. Cô từng kọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020, sau sinh con, bà xã Văn Hậu lấy lại phong độ nhan sắc cực nhanh Doãn Hải My sinh con vào tháng 5/2024, trừ việc bụng bầu đã thành bụng thon, Hải My không có thay đổi gì nhiều về ngoại hình, nàng WAG vẫn xinh đẹp, cuốn hút Mới đây, bà xã Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My tung bộ ảnh chụp tại Namsan, Hàn Quốc khiến dân tình trầm trồ. Nhiều người để lại bình luận khen nhan sắc ngọt ngào của nàng WAG, khẳng định "trông như thời con gái" chứ không giống người mới sinh con Doãn Hải My khoe đôi chân dài nuột nà, thắng tắp khiến hội mẹ bỉm sữa không khỏi ước ao Sau Doãn Hải My, nàng hot WAG tiếp theo hạ sinh "bé Rồng" là Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải. Hai tháng sau khi sinh con trai, Chu Thanh Huyền khiến dân mạng chú ý khi tung ảnh diện váy ôm sát khoe vóc dáng có phần đầy đặn và đôi chân dài, cuốn hút chuẩn "gái một con trông mòn con mắt" Sau sinh con 2 tháng, nàng thơ của Quang Hải tái thẩm mỹ đôi môi và nhận được lời khen của dân mạng vì thăng hạng nhan sắc Dù có là anti-fan cũng khó mà phủ nhận nhan sắc của nàng WAG "thị phi" nhất làng bóng đá đã thăng hạng sau sinh con thế nào. Một nàng WAG đình đám khác cũng đã sinh "bé Rồng" vào thời gian qua là Mai Hà Trang - bà xã tiền đạo Hà Đức Chinh. Hai tháng sau sinh, Mai Hà Trang khiến dân tình không khỏi "sốc visual" khi tung bộ ảnh đón sinh nhật nhưng trông giống hệt thời cô nàng còn con gái Bà xã Hà Đức Chinh vốn nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì dàn WAG Việt nhờ nét đẹp tự nhiên, trong trẻo. Mẹ bỉm sữa lấy lại nhan sắc thần tốc, vẫn xinh đẹp động lòng người trong bộ ảnh mới đây Nhan sắc Mai Hà Trang sau sinh không có chút thay đổi gì so với thời mới yêu Đức Chinh Ăn vận đơn giản, để mặt mộc, Mai Hà Trang vẫn khiến người ta nhìn ngắm vì gương mặt đẹp không góc chét