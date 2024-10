Những sự thật thú vị ít biết về đồng tiền của Việt Nam

Tờ tiền giấy có mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành ở Việt Nam là tờ 100 đồng, phát hành năm 1991. Trên thực tế, tờ mệnh giá 100 đồng hiện không còn được sử dụng trong giao thương nhưng vẫn là ký ức của nhiều người dân Việt Nam. Ảnh: Shoptienlixidoc Hiện tại, tờ 100 đồng được bán với tư cách cổ vật, giá gấp nhiều lần mệnh giá gốc. Ảnh: ICTPress Tờ 200 đồng vẫn đang được lưu hành nhưng cũng hiếm gặp. Tờ tiền này phát hành năm 1987, mặt sau in hình ảnh sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng 5 tấn ở Thái Bình. Ảnh: Người lao động Tờ 1.000 đồng phát hành năm 1989, mặt sau in hình ảnh người lao động cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Ảnh: LovePikTờ tiền 2.000 đồng đầu tiên phát hành cùng ngày với tờ 1.000 đồng vào năm 1989. Mặt sau của tờ tiền là hình xưởng dệt tại Nhà máy Dệt Nam Định, trong đó có nhiều nữ công nhân đang làm việc. Ảnh: Vietnamnet Khi còn làm quan dưới triều Trần, Hồ Quý Ly đã có ý tưởng phát hành tiền giấy. Sau khi lật đổ nhà Trần và lập ra nhà Hồ, ông đổi tên nước thành Đại Ngu và chính thức cho sản xuất tiền giấy. Ảnh: Dân Việt Đồng tiền giấy đầu tiên trong lịch sử tiền tệ Việt Nam là "Thông Bảo Hội Sao". Theo 1 số tài liệu ghi lại, Thông Bảo Hội Sao có tờ 10 đồng vẽ rồng, tờ 30 đồng vẽ sóng, từ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng, tờ 1 quan vẽ rồng. Ảnh: Dân Việt Trên tờ 5.000 đồng in hình ảnh Nhà máy thủy điện Trị An, xây dựng trên sông Đồng Nai. Công trình này có ý nghĩa lớn về kinh tế, là thủy điện đa mục tiêu, đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và điều tiết lũ. Ảnh: Muabantien Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất tại Việt Nam là 500.000 đồng. Trên tờ tiền in hình ảnh ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet Trên tờ 200.000 đồng in hình hòn Đỉnh Hương thuộc Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Phiến đá có hình một lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như một vật thiêng cúng tế trời đất. Ảnh: Internet Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam được in trên tờ tiền 100.000 đồng. Ảnh: Internet

Tờ tiền giấy có mệnh giá nhỏ nhất đang lưu hành ở Việt Nam là tờ 100 đồng, phát hành năm 1991. Trên thực tế, tờ mệnh giá 100 đồng hiện không còn được sử dụng trong giao thương nhưng vẫn là ký ức của nhiều người dân Việt Nam. Ảnh: Shoptienlixidoc Hiện tại, tờ 100 đồng được bán với tư cách cổ vật, giá gấp nhiều lần mệnh giá gốc. Ảnh: ICTPress Tờ 200 đồng vẫn đang được lưu hành nhưng cũng hiếm gặp. Tờ tiền này phát hành năm 1987, mặt sau in hình ảnh sản xuất nông nghiệp trên cánh đồng 5 tấn ở Thái Bình. Ảnh: Người lao động Tờ 1.000 đồng phát hành năm 1989, mặt sau in hình ảnh người lao động cưỡi voi khai thác gỗ tại Tây Nguyên. Ảnh: LovePik Tờ tiền 2.000 đồng đầu tiên phát hành cùng ngày với tờ 1.000 đồng vào năm 1989. Mặt sau của tờ tiền là hình xưởng dệt tại Nhà máy Dệt Nam Định, trong đó có nhiều nữ công nhân đang làm việc. Ảnh: Vietnamnet Khi còn làm quan dưới triều Trần, Hồ Quý Ly đã có ý tưởng phát hành tiền giấy. Sau khi lật đổ nhà Trần và lập ra nhà Hồ, ông đổi tên nước thành Đại Ngu và chính thức cho sản xuất tiền giấy. Ảnh: Dân Việt Đồng tiền giấy đầu tiên trong lịch sử tiền tệ Việt Nam là "Thông Bảo Hội Sao". Theo 1 số tài liệu ghi lại, Thông Bảo Hội Sao có tờ 10 đồng vẽ rồng, tờ 30 đồng vẽ sóng, từ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng, tờ 1 quan vẽ rồng. Ảnh: Dân Việt Trên tờ 5.000 đồng in hình ảnh Nhà máy thủy điện Trị An, xây dựng trên sông Đồng Nai. Công trình này có ý nghĩa lớn về kinh tế, là thủy điện đa mục tiêu, đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp và điều tiết lũ. Ảnh: Muabantien Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất tại Việt Nam là 500.000 đồng. Trên tờ tiền in hình ảnh ngôi nhà tranh 5 gian tại Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An. Đây là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Internet Trên tờ 200.000 đồng in hình hòn Đỉnh Hương thuộc Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Phiến đá có hình một lư hương khổng lồ đứng giữa biển khơi như một vật thiêng cúng tế trời đất. Ảnh: Internet Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường Đại học đầu tiên tại Việt Nam được in trên tờ tiền 100.000 đồng. Ảnh: Internet