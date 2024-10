Quân đội Nga thu nhiều vũ khí phương Tây sau khi chiếm Ugledar

Quân đội Nga, trong khi chiếm thành phố pháo đài Ugledar từ tay quân Ukraine, đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí có nguồn gốc phương Tây; trong đó có nhiều súng cối cá nhân, súng phóng lựu tự động do Ba Lan sản xuất, cũng như một số lượng lớn vũ khí nhỏ do Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga chính thức công bố việc họ làm chủ hoàn toàn thành phố Ugledar (Vugledar) vào ngày 3/10. Vào thời điểm này, quân Nga đã tiến hành xong việc truy quét những tàn binh của Ukraine còn sót lại trong các khối nhà cao tầng. Không chỉ thu nhiều vũ khí, quân Nga còn bắt giữ một số lượng lớn tù binh Ukraine, chủ yếu là những người bị thương, không thể theo được đội hình rút ra khỏi thành phố. Nhưng theo truyền thông Mỹ, những lính Ukraine bị bắt làm tù binh, là may mắn có cơ hội sống sót; vì khi quân Ukraine rút ra khỏi thành phố đã bị hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga truy sát dữ dội. Các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72, đơn vị đảm nhiệm phòng thủ chính ở Ugledar của Ukraine, đã tự ý rời thành phố một cách vô cùng vội vàng, mà không chờ lệnh chính thức rút lui từ chỉ huy cấp trên và khi rút đi, họ chỉ mang theo vũ khí cá nhân. Khi rút nhanh khỏi thành phố Ugledar, do vòng vây của quân Nga khép quá nhanh, nên những người lính Ukraine không có cơ hội, cũng như không còn tâm trí nào để mang những vũ khí hạng nặng đi theo. Vì vậy, không có gì quá ngạc nhiên trước việc quân Nga thu nhiều vũ khí ở Ugledar. Trong các loại vũ khí chiến lợi phẩm có nguồn gốc phương Tây mà quân Nga thu được ở Ugledar, đáng chú ý là súng cối “giảm thanh” 60mm LMP-2017 của Ba Lan, hay còn gọi là "polkas", như cách gọi của Quân đội Nga; loại súng cối này đã loại khỏi vòng chiến đấu rất nhiều quân Nga. Súng cối 60mm LMP-2017 được biên chế cho hai người sử dụng (thông thường chỉ cần một), súng có trọng lượng nhỏ, dễ dàng mang vác; đặc biệt là đạn bắn ra từ súng cối này, gần như không thể nghe thấy tiếng rít khi đang bay. Vì vậy, các cuộc tấn công sử dụng vũ khí này luôn gây thương vong lớn. Sau khi Quân đội Nga chiếm Ugledar, thì ngay lập tức, họ mở rộng khu vực kiểm soát về phía tây bắc Ugledar; chỉ trong vòng 24 giờ qua, họ đã chiếm thêm diện tích khoảng 15 km2, dọc đường tới Bogoyavlenka, cũng như hướng tới Novoukrainka, khu vực thuộc nhánh phía bắc của sông Kashlagach. Sau khi để mất Ugledar, quân Ukraine lùi về phía tây và nhanh chóng xây dựng tuyến phòng thủ mới; trước mắt là bảo vệ phía Bogoyavlenka ở phía bắc và về phía Velikaya Novoselka ở phía tây, nơi đây chính là khu vực “mỏm đá” Vremevsky, nơi quân Ukraine đã tốn mất nhiều lực lượng trong chiến dịch phản công mùa hè năm ngoái. Nhưng để tổ chức các vị trí phòng thủ mới cần phải có quân số; hiện Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine khó khăn về điều này. Hiện Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 gần như bị mất sức chiến đấu, nhưng họ vẫn phải tiếp tục đảm nhiệm chặn bước tiến của quân Nga, chứ không được về phía sau nghỉ ngơi và tái tổ chức. Theo phóng viên chiến trường Ukraine Yulia Kirienko-Merinova cho biết, Lữ đoàn 72 đã không được nghỉ ngơi dù bị tổn thất rất nặng, mà bị điều động đến khu vực phòng thủ, được cho là thuộc về nhiệm vụ của Lữ đoàn phòng thủ nội địa 123, được điều từ vùng Nikolaev đến. Tuy nhiên quân của Lữ đoàn 123 đã tự ý bỏ vị trí phòng thủ của mình ở phía tây Ugledar và chạy về phía sau. Binh lính Lữ đoàn 123, hiện đang tổ chức biểu tình, yêu cầu gửi họ đi huấn luyện lại. Và thay vào vị trí của Lữ đoàn 123 là tàn quân của Lữ đoàn 72 vừa bị quân Nga đánh cho kiệt quệ ở Ugledar. Điều này cho thấy Quân đội Ukraine hiện không còn lực lượng dự bị nào cả. Theo phóng viên Yulia Kirienko Merinova, do được lệnh rút quân không kịp thời, nên Lữ đoàn 72 bị tổn thất rất nặng nề, tinh thần chiến đấu xuống thấp, quân số, vũ khí hao hụt. Mặc dù ở trong trạng thái như vậy, họ vẫn bị đẩy trở lại tuyến đầu. Theo báo cáo, một số chỉ huy của Lữ đoàn 72 đang viết đơn xin từ chức. Trước đó có thông tin cho rằng, khi Lữ đoàn 72 bị quân Nga vây rát ở Ugledar, mặc dù Lữ đoàn phòng thủ nội địa 123 ở gần đó, nhưng họ chỉ từ chối tiếp viện cho Ugledar, nhiều binh lính của Lữ đoàn 123 đã đảo ngũ. Phóng viên Merinova cũng không tiết lộ khu vực đóng quân và thông tin về Lữ đoàn 123. Các nguồn tin Ukraine đưa tin, Tướng Syrsky đã trì hoãn việc rút các đơn vị khỏi Ugledar, khi họ có thể rút lui “trong trật tự”, mục đích là bảo đảm uy tín cho chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, dẫn đến tổn thất lớn khi cố gắng thoát ra qua “nút thắt cổ chai” mà quân Nga giăng ra. Ngoài ra, tất cả những người bị thương và vũ khí hạng nặng đều bị bỏ lại trong thành phố. (Nguồn ảnh: Ukrinform, Topwar, Liveuamap).

