Quân đội Nga tăng cường sử dụng vũ khí nhiệt áp trên chiến trường

Ngày 25/11, theo truyền thông Nhà nước Nga đưa tin, Lực lượng Không quân Nga đã xuất kích máy bay chiến đấu Su-34, ném bom vào các vị trí của quân đội Ukraine. Lần này, Su-34 đã thả một quả bom nhiệt áp ODAB-500 nặng 500 kg xuống một trận địa của quân đội Ukraine gần Spornoye. Do không có dữ liệu video có liên quan về vụ ném bom nhiệt áp của Không quân Nga theo thời gian thực trên mạng xã hội; nhưng đánh giá từ những hình ảnh được công khai về tác động của bom nhiệt áp khi được ném xuống đất, một đám mây hình nấm khổng lồ ngay lập tức bốc lên và kích hoạt sóng xung kích dữ dội. Sau vụ ném bom nhiệt áp, lính tình nguyện Ba Lan chiến đấu cho Quân đội Ukraine đã quay video chiến trường vụ ném bom; phán đoán từ những đoạn video được công khai cho thấy những công sự kiên cố của quân đội Ukraine đã bị phá hủy, mảnh vụn khắp nơi và một đống hỗn độn. Bom nhiệt áp được gọi là "vũ khí phi hạt nhân", vụ nổ giải phóng năng lượng cực lớn ngay lập tức và nhiệt độ lõi của vụ nổ lên tới 2.500 độ C. Ở nhiệt độ cao như vậy, mục tiêu ở trung tâm vụ nổ sẽ “bốc hơi” ngay lập tức. Có thể hình dung tình cảnh kinh hoàng của những người lính trong trung tâm vụ nổ như thế nào. Khi quân đội Nga tấn công Mariupol, họ đã sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1A để bắn phá vào các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine. Từng quả đạn nhiệt áp lần lượt rơi xuống các vị trí của quân đội Ukraine, phá hủy các công sự phòng ngự của Quân đội Ukraine thành đống đổ nát, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom nhiệt áp; so với pháo nhiệt áp TOS-1A, quả bom nhiệt áp nặng 500 kg có sức công phá lớn hơn nhiều. Chỉ trong vòng 7 giây khi bom phát nổ và hút lượng oxy trong bán kính 600 mét xung quanh; đồng thời sóng xung kích sẽ lan rộng, tiêu diệt mọi sinh lực xung quanh. Tuy nhiên pháo nhiệt áp TOS-1A có tầm bắn ngắn, để đánh mục tiêu sâu trong trung thâm phòng ngự của đối phương, quân đội Nga chỉ có thể dựa vào máy bay chiến đấu để ném bom. Như vậy có thể đánh thẳng vào những công sự phòng ngự kiên cố ở tuyến sau, do quân đội Ukraine xây dựng. Các công sự phòng ngự do quân đội Ukraine xây dựng mất 8 năm rất vững chắc, một số nằm sâu dưới lòng đất vài mét, nhiệt độ cao và sóng xung kích do vụ nổ bom nhiệt áp sinh ra xuyên qua từng lỗ thông hơi, có thể tiêu hao sinh lực lính Ukraine trốn trong công sự một cách hiệu quả. Ngoài bom nhiệt áp ODAB-500, quân đội Nga còn có một loại bom nhiệt áp được mệnh danh là "Cha của các loại bom", loại bom này có 7,1 tấn thuốc nổ hỗn hợp, có sức công phá tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT; diện tích sát thương gấp 20 lần so với "Mẹ của các loại bom" của Mỹ. Ngoài ra, oxy trong khu vực bị rút cạn trực tiếp sau vụ nổ, khiến các sinh vật ngạt thở và chết. Kể từ thời điểm quân đội Nga đưa pháo nhiệt áp TOS-1A vào chiến trường và tăng sử dụng trong thời gian qua cho thấy, họ sẽ sử dụng các loại vũ khí sát thương mạnh hơn. Vì vậy, việc quân đội Nga sử dụng bom nhiệt áp có thể trở thành thông lệ trong tương lai, và không thể loại trừ khả năng sẽ sử dụng bom nhiệt áp "cha của các loại bom". Vừa qua trang Topwar của Nga đăng video về một cuộc tập kích bằng pháo nhiệt áp của Quân đội Nga với một đoàn thiết giáp Ukraine bao gồm xe tăng, xe bọc thép, súng cối, xe chở súng máy, pháo tự hành, xe chở nhiên liệu và xe chở đạn ở vùng Spierne. Đoàn xe của Ukraine đang di chuyển không biết là thảm họa đang lặng lẽ đến gần họ. Trong quá trình di chuyển, đoàn quân của Ukraine đã bị UAV trinh sát của Nga phát hiện và ngay lập tức thông báo thông tin cho lực lượng tấn công phía sau. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng tấn công Nga lập tức phát lệnh hành động. Đoàn xe bọc thép của Ukraine đang bình tĩnh di chuyển, nhưng tên lửa nhiệt áp của quân Nga gầm rú, bắn phá dữ dội thẳng vào xe dẫn đầu và xe đi sau cùng của đoàn xe quân đội Ukraine, khiến đoàn xe quân đội Ukraine rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau đó, xe chở đạn và xe chở nhiên liệu của đoàn xe quân đội Ukraine cũng bị trúng đạn, và một vụ nổ dữ dội xảy ra ngay lập tức. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga cũng nhanh chóng có mặt và bắt đầu ném bom vào đoàn xe quân đội Ukraine. Được biết, toàn bộ hoạt động chiến đấu tập kích vào đoàn xe cơ giới của Quân đội Ukraine của pháo binh và Không quân Nga chỉ kéo dài trong 12 phút, nhưng đã quét sạch hoàn toàn đội hình thiết giáp của Ukraine. Những đám mây hình nấm nối tiếp nhau mọc lên trên chiến trường Ukraine cho thấy, nơi đây đang ngày càng ác liệt. Tuy nhiên việc quân đội Nga liên tục sử dụng vũ khí mới đồng nghĩa với việc quân đội Nga đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có; và giờ đây việc đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán là điều cấp thiết, nếu không bi kịch rút lui của Kherson sẽ lặp lại. Tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga ném bom OF-500 ở chiến trường Ukraine.

Ngày 25/11, theo truyền thông Nhà nước Nga đưa tin, Lực lượng Không quân Nga đã xuất kích máy bay chiến đấu Su-34, ném bom vào các vị trí của quân đội Ukraine. Lần này, Su-34 đã thả một quả bom nhiệt áp ODAB-500 nặng 500 kg xuống một trận địa của quân đội Ukraine gần Spornoye. Do không có dữ liệu video có liên quan về vụ ném bom nhiệt áp của Không quân Nga theo thời gian thực trên mạng xã hội; nhưng đánh giá từ những hình ảnh được công khai về tác động của bom nhiệt áp khi được ném xuống đất, một đám mây hình nấm khổng lồ ngay lập tức bốc lên và kích hoạt sóng xung kích dữ dội. Sau vụ ném bom nhiệt áp, lính tình nguyện Ba Lan chiến đấu cho Quân đội Ukraine đã quay video chiến trường vụ ném bom; phán đoán từ những đoạn video được công khai cho thấy những công sự kiên cố của quân đội Ukraine đã bị phá hủy, mảnh vụn khắp nơi và một đống hỗn độn. Bom nhiệt áp được gọi là " vũ khí phi hạt nhân ", vụ nổ giải phóng năng lượng cực lớn ngay lập tức và nhiệt độ lõi của vụ nổ lên tới 2.500 độ C. Ở nhiệt độ cao như vậy, mục tiêu ở trung tâm vụ nổ sẽ “bốc hơi” ngay lập tức. Có thể hình dung tình cảnh kinh hoàng của những người lính trong trung tâm vụ nổ như thế nào. Khi quân đội Nga tấn công Mariupol, họ đã sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1A để bắn phá vào các vị trí phòng ngự của quân đội Ukraine. Từng quả đạn nhiệt áp lần lượt rơi xuống các vị trí của quân đội Ukraine, phá hủy các công sự phòng ngự của Quân đội Ukraine thành đống đổ nát, cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Đây là lần đầu tiên quân đội Nga sử dụng máy bay chiến đấu để thả bom nhiệt áp; so với pháo nhiệt áp TOS-1A, quả bom nhiệt áp nặng 500 kg có sức công phá lớn hơn nhiều. Chỉ trong vòng 7 giây khi bom phát nổ và hút lượng oxy trong bán kính 600 mét xung quanh; đồng thời sóng xung kích sẽ lan rộng, tiêu diệt mọi sinh lực xung quanh. Tuy nhiên pháo nhiệt áp TOS-1A có tầm bắn ngắn, để đánh mục tiêu sâu trong trung thâm phòng ngự của đối phương, quân đội Nga chỉ có thể dựa vào máy bay chiến đấu để ném bom. Như vậy có thể đánh thẳng vào những công sự phòng ngự kiên cố ở tuyến sau, do quân đội Ukraine xây dựng. Các công sự phòng ngự do quân đội Ukraine xây dựng mất 8 năm rất vững chắc, một số nằm sâu dưới lòng đất vài mét, nhiệt độ cao và sóng xung kích do vụ nổ bom nhiệt áp sinh ra xuyên qua từng lỗ thông hơi, có thể tiêu hao sinh lực lính Ukraine trốn trong công sự một cách hiệu quả. Ngoài bom nhiệt áp ODAB-500, quân đội Nga còn có một loại bom nhiệt áp được mệnh danh là "Cha của các loại bom", loại bom này có 7,1 tấn thuốc nổ hỗn hợp, có sức công phá tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT; diện tích sát thương gấp 20 lần so với "Mẹ của các loại bom" của Mỹ. Ngoài ra, oxy trong khu vực bị rút cạn trực tiếp sau vụ nổ, khiến các sinh vật ngạt thở và chết. Kể từ thời điểm quân đội Nga đưa pháo nhiệt áp TOS-1A vào chiến trường và tăng sử dụng trong thời gian qua cho thấy, họ sẽ sử dụng các loại vũ khí sát thương mạnh hơn. Vì vậy, việc quân đội Nga sử dụng bom nhiệt áp có thể trở thành thông lệ trong tương lai, và không thể loại trừ khả năng sẽ sử dụng bom nhiệt áp "cha của các loại bom". Vừa qua trang Topwar của Nga đăng video về một cuộc tập kích bằng pháo nhiệt áp của Quân đội Nga với một đoàn thiết giáp Ukraine bao gồm xe tăng, xe bọc thép, súng cối, xe chở súng máy, pháo tự hành, xe chở nhiên liệu và xe chở đạn ở vùng Spierne. Đoàn xe của Ukraine đang di chuyển không biết là thảm họa đang lặng lẽ đến gần họ. Trong quá trình di chuyển, đoàn quân của Ukraine đã bị UAV trinh sát của Nga phát hiện và ngay lập tức thông báo thông tin cho lực lượng tấn công phía sau. Sau khi nắm được thông tin, lực lượng tấn công Nga lập tức phát lệnh hành động. Đoàn xe bọc thép của Ukraine đang bình tĩnh di chuyển, nhưng tên lửa nhiệt áp của quân Nga gầm rú, bắn phá dữ dội thẳng vào xe dẫn đầu và xe đi sau cùng của đoàn xe quân đội Ukraine, khiến đoàn xe quân đội Ukraine rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sau đó, xe chở đạn và xe chở nhiên liệu của đoàn xe quân đội Ukraine cũng bị trúng đạn, và một vụ nổ dữ dội xảy ra ngay lập tức. Sau cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay ném bom Su-34 của Không quân Nga cũng nhanh chóng có mặt và bắt đầu ném bom vào đoàn xe quân đội Ukraine. Được biết, toàn bộ hoạt động chiến đấu tập kích vào đoàn xe cơ giới của Quân đội Ukraine của pháo binh và Không quân Nga chỉ kéo dài trong 12 phút, nhưng đã quét sạch hoàn toàn đội hình thiết giáp của Ukraine. Những đám mây hình nấm nối tiếp nhau mọc lên trên chiến trường Ukraine cho thấy, nơi đây đang ngày càng ác liệt. Tuy nhiên việc quân đội Nga liên tục sử dụng vũ khí mới đồng nghĩa với việc quân đội Nga đang phải đối mặt với áp lực chưa từng có; và giờ đây việc đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán là điều cấp thiết, nếu không bi kịch rút lui của Kherson sẽ lặp lại. Tiêm kích bom Su-34 của Không quân Nga ném bom OF-500 ở chiến trường Ukraine.