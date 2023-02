Quân đội Nga siết chặt “thòng lọng” quanh Bakhmut

Gần đây, tình hình Quân đội Ukraine ở hướng Bakhmut ngày càng xấu đi. Với sự tấn công liên tục của Quân đội Nga, với lực lượng lính đánh thuê Wagner làm chủ công, khiến lãnh đạo Quân đội Ukraine dường như đã từ bỏ kế hoạch tiếp tục điều động lực lượng chủ lực, để bảo vệ Bakhmut. Phương châm hiện tại của Quân đội Ukraine nhiều khả năng đã thay đổi; từ kiên quyết bảo vệ Bakhmut sang “chiến thuật cầm chân”. Nói cách khác, quân Ukraine tiếp tục ở lại thành phố với một lực lượng vừa phải, đồng thời triển khai lực lượng chủ lực ở phía bắc và phía nam Bakhmut, nhằm tiêu hao và cầm chân Quân đội Nga với mục đích “câu giờ”, để củng cố cho tuyến phòng thủ cho cứ điểm Slavyansk. Theo chiến lược này, Quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ không còn tiếp tục tung quân vào Bakhmut với số lượng lớn như trước. Một số đơn vị thậm chí sẽ được rút ra phía sau, để tái trang bị vũ khí hạng nặng do phương Tây cung cấp và bổ sung tân binh, để khôi phục khả năng chiến đấu. Tất nhiên, “chiến thuật cầm chân” không có nghĩa là quân Ukraine dễ dàng bỏ cuộc và cũng không hề dễ dàng thực hiện, nếu không sẽ không đạt được các mục tiêu khác. Đồng thời, Quân đội Ukraine cũng không mấy hy vọng giữ được Bakhmut, khi ngày kỷ niệm một năm cuộc xung đột Nga-Ukraine đang đến gần (24/2). Vì vậy, mặc dù Quân đội Ukraine đã điều chỉnh chiến lược tổng thể, nhưng họ vẫn duy trì lực lượng lớn trên chiến tuyến Bakhmut. Tuy nhiên, Quân đội Ukraine ở đây đã quá mệt mỏi, tinh thần xuống thấp và hệ quả là khó chiến đấu hơn trong tình huống hiện tại. Hiện nay chỉ huy Quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật, nên Ukraine khó có thể gây bất ngờ như đợt phản công hồi tháng 10/2022. Ví dụ ở chiến trường Donetsk, trước tiên quân Nga chưa vội tấn công thành phố Seversk ở phía bắc, mà tập trung vào chiến trường chính Bakhmut. Thứ hai, họ cũng không tập trung quá nhiều lực lượng vào chiến trường Bakhmut, mà thực hiện tiếp tục bao vây và tiêu hao quân Ukraine bằng hỏa lực; Thứ ba, quân Nga tập trung đánh chiếm các mục tiêu trọng điểm ở phía bắc và phía nam thành phố Bakhmut, kiểm soát các tuyến giao thông; đặc biệt chú trọng kiểm soát vùng cao nguyên, không chỉ phục vụ hiện tại, mà còn tập trung cho tác chiến trong tương lai. Đánh giá từ hành động thực tế của Quân đội Nga hiện nay, ở phía đông Seversk, lực lượng dân quân Luhansk thân Nga và vệ binh Chechnya, gần đây đã có những hành động bao vây tích cực; nhưng cuộc tấn công lớn vẫn chưa phát động. Quân đội Ukraine đã thu hẹp lại, nhưng vẫn chưa rút quân trên quy mô lớn. Ở phía nam Seversk, sau khi lính đánh thuê Wagner của Nga tràn ngập được ngã tư Sakko và Vantsetti, họ tạm thời không tấn công thêm về phía bắc. Lực lượng chủ lực của Quân đội Nga trước mắt vẫn bố trí trên chiến trường Bakhmut, cách triển khai này rõ ràng là đúng đắn. Cụ thể ở cuộc chiến trên chiến trường Bakhmut, những bước tiến gần đây của lực lượng Wagner là không hề nhỏ. Trên chiến trường phía bắc Bakhmut, mục tiêu ban đầu của Quân đội Nga là đánh chiếm khu đô thị Krasna Gora và Paraskoviivka. Hai khu đô thị này gần như nối liền với nhau, nên Quân đội Ukraine có thể hình thành thế phòng ngự hoàn chỉnh. Sau khi chiếm 2 cứ điểm này, Quân đội Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn tuyến liên lạc phía bắc Bakhmut và cắt đứt đường cao tốc M03 nối Bakhmut với Slavyansk, nên Quân đội Ukraine đã đầu tư lực lượng tinh nhuệ để phòng thủ tại đây. Đồng thời, để đề phòng Quân đội Nga tập kích về phía tây, Quân đội Ukraine vẫn triển khai phòng ngự trên khu đất cao ở phía tây trục đường T0513. So với quân phòng thủ trong đô thị, Quân đội Ukraine trên thực tế đã triển khai nhiều quân hơn ở phía bắc và phía nam Bakhmut. Bởi vì sau khi các tuyến đường vào Bakhmut bị cắt đứt, quân Ukraine trong nội thị khó có thể sống sót một mình. Vì vậy, lực lượng phòng thủ của Quân đội Ukraine ở hai khu dân cư nói trên và vùng cao nguyên phía tây đường cao tốc là rất mạnh; thậm chí quân Nga có dồn lực, cũng không thể nhanh chóng đánh bại được. So với Quân đội chính quy của Nga, chiến thuật của lính đánh thuê Wagner linh hoạt hơn và họ không truy đuổi đến chết về một hướng. Thay vào đó, họ sẽ điều chỉnh chiến thuật và tập trung tấn công vào chỗ sơ hở mỏng yếu của Quân đội Ukraine. Trên tuyến phòng thủ vùng cao phía tây Bakhmut, ban đầu quân của Wagner không tấn công vội vàng, mà mở cuộc tấn công vào phía nam Seversk theo hướng Vasyukivka (phía tây ngã tư Sakko và Vantsetti). Hướng này có tầm quan trọng lớn, một khi Quân đội Nga chiếm được, thế trận phòng thủ của Quân đội Ukraine sẽ lung lay. Sau đó, Quân đội Nga tiếp tục mở rộng kết quả về phía nam Vasyukivka, nên Quân đội Ukraine ở hướng này lập tức điều chỉnh việc triển khai. Quân Wagner nhân cơ hội này mở cuộc tấn công bất ngờ vào quân Ukraine phòng ngự tại đây và nhanh chóng đạt được kết quả, Lúc này Quân đội Ukraine khẩn trương điều động Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30 (Lữ đoàn 30) để chữa cháy. Lữ đoàn 30 cũng là một đơn vị kỳ cựu của Quân đội Ukraine, đã tham chiến trên chiến trường phía nam Bakhmut kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Tuy nhiên, do chiến đấu lâu dài, vũ khí hạng nặng gần như cạn kiệt và các cựu binh cũng đã bị giảm sút đáng lớn. Do đó, Lữ đoàn 30 đã không thể ngăn chặn cuộc tấn công của quân Wagner; toàn bộ hệ thống phòng thủ vùng cao bị tan rã, quân Wagner từ vùng cao lao thẳng đến đường cao tốc M03. Phản hồi từ các nguồn tin của Ukraine chỉ ra rằng, Lữ đoàn 30 đã bị đánh bại do thiếu vũ khí hạng nặng, cũng như sự hỗ trợ của pháo binh và đạn dược. Với tình hình chiến đấu hiện tại, đường cao tốc M03 rõ ràng là không an toàn để Ukraine sử dụng. Nếu Quân đội Nga giành được chỗ đứng vững chắc trên vùng đất cao này, không chỉ trực tiếp cắt đứt đường tiếp tế M03 của Quân đội Ukraine, mà còn hình thành thế bao vây ba mặt đối với hai cứ điểm khó khăn trước đây là Krasna Gora và Paraskovka; làm cho hai cứ điểm này khó bảo vệ hơn. Đồng thời, từ góc độ dài hạn hơn, thành tích chiến đấu vừa qua cũng tạo ra chỗ đứng cho các hoạt động cao nguyên trong tương lai của Quân đội Nga. Tất nhiên, hành động của Quân đội Nga trên vùng đất cao không bị cô lập. Cuộc tấn công vào vùng cao nguyên là vào sườn phía bắc của Krasna Gora và Paraskovka, Trong khi đó, ở sườn phía nam của hai cứ điểm này, Quân đội Nga trực tiếp tấn công vào phía bắc thành phố Bakhmut bằng chiến thuật tập kích. Thông qua một loạt hành động như vậy, không chỉ khả năng phòng ngự của hai cứ điểm kiên cố của Quân đội Ukraine bị đe dọa, mà còn trực tiếp cắt đi nguồn tiếp tế của Quân đội Ukraine. Đặc biệt là sau khi nhà ga đường sắt ở thành phố phía bắc bị chiếm giữ, toàn bộ hoạt động vận tải đường sắt ở Bakhmut và tuyến tiếp tế M03 sẽ hoàn toàn vô dụng. Tất nhiên, xét theo tình hình chiến đấu hiện tại, chúng đã mất tác dụng từ lâu. Đồng thời, tại nội ô Bakhmut, do sức mạnh phòng thủ hiện tại của Quân đội Ukraine đã giảm sút, thì Quân đội Nga cũng đang siết chặt không gian và hiện đã kiểm soát một khu vực ở phía đông bắc thành phố. Trên chiến trường phía nam Bakhmut, quân của Wagner tiếp tục tấn công trục đường T0504 và khu dân cư Ivanivske; sau khi củng cố các vị trí cao nguyên và vành đai rừng ở cả hai bên Klishchiivka và tuyến kênh. Hiện tại, đường cung cấp này về cơ bản là không thể sử dụng được. Để ngăn chặn Quân đội Nga tiếp tục mở rộng khu vực kiểm soát, Quân đội Ukraine đã tăng cường binh đoàn xe tăng ở hướng này; mạng xã hội Ukraine đã xuất hiện video trận chiến giữa xe tăng Ukraine và lính biệt kích Wagner. Vị trí mà Wagner đang bảo vệ là khu vực phòng thủ ban đầu của Quân đội Ukraine. Do đó, lối đi tương đối an toàn duy nhất cho Quân đội Ukraine ở Bakhmut hiện nay, là một con đường nhỏ dẫn đến Chasov Yar. Tuy nhiên, giờ đây con đường này cũng nằm trong tầm bắn của hỏa lực pháo binh và không quân Nga. Do đó, điều thú vị nhất về sự phát triển của tình hình chiến đấu theo hướng Bakhmut không phải là khi nào thành phố sẽ bị tràn ngập, mà là tiến độ hiện tại của Quân đội Nga ở vùng cao nguyên và khu vực “vùng xám”, mà họ có thể mở rộng bao xa. Tất nhiên, khi Quân đội Nga siết chặt thòng lọng của quân phòng thủ Bakhmut, hoạt động của quân Ukraine cũng sẽ khó khăn hơn. Hiện tại, trong thành phố Bakhmut chủ yếu gồm quân dự bị động viên, dân quân tự vệ và lính đánh thuê quốc tế; còn quân chính quy Ukraine chủ yếu ở phía bắc và phía nam của Bakhmut và là các đơn vị cơ động. Với việc kỷ niệm một năm cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và cuộc tấn công quy mô lớn được đồn đại của Quân đội Nga sắp diễn ra, có thể thời gian kết thúc chiến dịch Bakhmut có thể không còn quá xa.

