Một người lính Ukraine không được huấn luyện cơ bản và đặc biệt là không có kinh nghiệm chiến đấu, chỉ tồn tại được ở chiến trường Bakhmut không quá 4 giờ. Đây là nội dung một cuộc phỏng vấn với các nhà báo của những người lính Ukraine; điều này cũng tiết lộ, tình hình quân đội Ukraine ở chiến tuyến Bakhmut là vô cùng khó khăn. Trong cuộc phỏng vấn, quân đội Ukraine giải thích rằng, nếu không được huấn luyện bài bản, quân nhân Ukraine đơn giản là không thể sống sót ở Bakhmut quá 4 giờ đồng hồ. Tình hình ở đây khó khăn đến mức, bất kỳ sự thay quân nào cũng có thể dẫn đến thất bại chiến thuật; và do đó, sự hỗ trợ tốt nhất là vũ khí và hỏa lực pháo binh. Hiện tại, quân đội Nga đã kiểm soát một phần quan trọng của khu vực nội ô Bakhmut. Đặc biệt, được biết rằng ở phía nam, quân đội Nga đã tiến sâu vào thành phố khoảng nửa km. Như vậy Quân đội Nga đã có một bước tiến đáng kể ở hướng này, giúp quân Nga thiết lập đầu cầu cho đến Phố Suvorov. Trong vài ngày trước, mũi tiến công sâu nhất của quân đội Nga vào trong nội ô thành phố Bakhmut từ hướng nam chỉ khoảng 250 mét. Nhưng sau khi quân Nga xuyên thủng hàng phòng ngự của Quân đội Ukraine, họ đã đạt được bước tiến đáng kể về phía trung tâm thành phố. Ở thành phố Bakhmut, Quân đội Ukraine xây dựng hệ thống trận địa phòng ngự mạnh nhất trên hướng đông; sườn phía bắc và phía nam xây dựng hệ thống phòng ngự từ xa; dựa vào các làng mạc và khu dân cư (phía bắc dựa vào thị trấn chiến lược Soledar, hiện đã bị quân Nga tràn ngập), nên ở rìa thành phố trên hướng bắc và nam, hệ thống phòng ngự mỏng yếu. Trên hướng đông là hướng Bakhmut được tăng cường phòng ngự nhiều nhất, phía trước có một bãi đất trống rộng 3 km với nhiều hào chống tăng và bãi mìn. Nhưng Quân đội Nga đã mở cửa thành công ở hướng đông và thiết lập được đầu cầu; các mũi xung kích của quân quân Nga trên hướng này, chỉ còn cách trung tâm thành phố chưa đầy 1,5 km. Đồng thời, tại Bakhmut một “vùng xám” (là khu vực cài răng lược và liên tục được đổi chủ giữa hai bên) cực lớn được hình thành theo hướng đông; đây cũng là hướng xung đột ác liệt nhất. Điều này cho thấy quân đội Ukraine đã được rút vào trung tâm thành phố, cách đó khoảng 1,5 km. Hiện tại các mũi xung kích của quân Nga cách trung tâm thành phố Bakhmut ở các hướng cách nhau khoảng 2,5 km và đang đẩy quân Ukraine về khu vực phía tây của thành phố. Tuy nhiên, một mũi vu hồi của quân Nga từ làng Ivanivske (nằm ở phía nam Bakhmut), đã khiến 4 tiểu đoàn quân Ukraine bị vây tại hướng này. Chủ lực các mũi tấn công vào thành phố Bakhmut của quân Nga là các đơn vị lính đánh thuê Wagner (PMC Wagner). Trên hướng nam, họ đã “quét sạch” các mối đe dọa tấn công vào bên sườn và tập kích phía sau; do đó giảm thiểu khả năng bị quân đội Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài phản công. Theo các chuyên gia, việc quân đội Ukraine để mất Bakhmut là điều khó tránh khỏi, vì một cuộc tiến công cực kỳ mạnh mẽ của Quân đội Nga và lực lượng lính đánh thuê, và trong những tuần tới hoặc thậm chí là ngày tới, thành phố có thể bị bao vây. Đồng thời, pháo binh Quân đội Nga đang tích cực tấn công vào Bakhmut, nơi không cho phép các mũi xung kích tiến công dồn dập, do nguy cơ tổn thất cực lớn. Theo các nhà phân tích, trong tháng 2, Bakhmut có thể nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga. Trong khi đó, Tư lệnh lực lượng Lục quân Ukraine, Đại tá Syrsky, đã gọi Bakhmut là "pháo đài bất khả xâm phạm". Theo ông, các điều kiện tự nhiên và nhân tạo, đã giúp quân đội Ukraine phòng ngự thành công trước sự tấn công “vũ bão” của quân Nga. “Chúng tôi sử dụng mọi cơ hội, cả kỹ thuật và tự nhiên, để đối phó các đơn vị địch một cách hiệu quả nhất”, Đại tá Syrsky nói. Trong khi đó, một sĩ quan cấp cao quân đội Ukraine tỏ ra lạc quan, nói rằng "cuộc chiến tại Bakhmut vẫn tiếp tục". Có thông tin cho biết, các mũi đột kích của quân Nga đã tiến vào Bakhmut từ hướng bắc. Và trở lại vào giữa tháng 1, Apti Alaudinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Ahmad, cho biết trên kênh truyền hình Russia-1, Bakhmut thực sự đã bị cắt nguồn cung cấp thực phẩm và đạn dược. Do đó, "pháo đài bất khả xâm phạm Bakhmut" thực sự đang bị bao vây. Theo các nhà phân tích, việc thiếu nguồn cung cấp hậu cần cho quân đội Ukraine tại Bakhmut, ít nhất sẽ làm suy yếu khả năng phòng thủ của Quân đội Ukraine; hoặc thậm chí khiến cho các cuộc kháng cự tiếp theo không chỉ trở nên vô nghĩa mà còn là bất khả thi. Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nghiêm trọng ở thành phố Bakhmut, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục kiểm soát thành phố trong 6 tháng qua; bất chấp lời khuyên của các cố vấn quân sự Mỹ và phương Tây triệt thoái khỏi thành phố này. Đoạn video về cuộc tấn công của lính đánh thuê Wagner vào một điểm chốt của quân Ukraine ở phía nam thành phố Bakhmut.

