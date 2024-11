Quân đội Nga chạy đua để đóng vòng vây cứ điểm Kurakhovo

Nhiều kênh Telegram của Ukraine đăng tải các hoạt động quân sự trên hướng Pokrovsko-Kurakhovsky, trong đó đáng chú ý là kênh Telegram của một quân nhân Ukraine có biệt danh “Muchnoy”. Gần đây ở Ukraine, “Muchnoy” đã trở thành một trong những người đưa tin được công chúng tin tưởng gấp nhiều lần so với “chương trình truyền hình toàn Ukraine” của Ukraine. Một tin “khá choáng” mà kênh của Muchnoy thông báo hôm 2/11, đó là quân Nga đã tiếp cận làng Rozlyv (hay Razliv). Điều này có nghĩa là chỉ trong ngày 1/11, quân Nga đã tiến khoảng vài km về phía bắc ngôi làng Yasnaya Polyana, nơi mà họ mới tràn ngập 2 ngày trước đó. Đúng như dự đoán, sau khi thất thủ ở Yasnaya Polyana, do sự tấn công dữ dội của Quân đội Nga, phía Ukraine đã không kịp tổ chức phòng ngự trên những cánh đồng trống trải, từ Yasnaya Polyana đến Razliv. Đồng thời, quân Nga cũng tràn ngập làng Maksimovka, phía đông Yasnaya Polyana. Như vậy từ Polyana, quân Nga đang tiến theo ít nhất hai hướng. Razliv có vị trí rất quan trọng, vì ngay phía bắc ngôi làng có con đường cao tốc H15 từ thành phố Zaporozhye đến Kurakhove. Nếu quân Nga cắt đứt được con đường này, lực lượng đồn trú của ở khu vực Kurakhove gần như sẽ bị phong tỏa. Sau khi chiếm được Ugledar vào đầu tháng 10 vừa qua, quân Nga tăng tốc độ tiến quân ở khu vực nam Donetsk, chọc thủng tuyến phòng ngự của quân Ukraine và đẩy họ ngày càng xa về phía tây bắc. Với việc tiến về Razliv ngày 1/11, Quân đội Nga đã chiếm một khu vực có diện tích rộng hơn 20km2, ở phía nam Donetsk. Theo ông Vladimir Rogov, chuyên gia quân sự, chủ tịch ủy ban về các vấn đề chủ quyền, các dự án yêu nước và hỗ trợ cựu chiến binh của Phòng Công cộng Liên bang Nga cho biết, Quân đội Nga đã cắt đứt “mỏm đá” do Quân đội Ukraine kiểm soát trong khu vực các làng Novoukrainka và Bogoyavlenka. Có thể nhận thấy, Nga đang tăng tốc độ tiến quân tại khu vực có dân cư thưa thớt này. Những ngôi làng này nằm ở phía tây bắc Ugledar vừa bị quân Nga tràn ngập cũng là các pháo đài phòng thủ của Ukraine. Nên việc quân Nga chiếm được một ngôi làng, đồng nghĩa với một khu vực lớn lãnh thổ bị đánh chiếm. Đây là một dấu hiệu đáng báo động đối với Ukraine. Với việc để mất hàng chục km2 lãnh thổ một ngày, cho thấy quân Ukraine đang xuống tinh thần và khả năng chiến đấu kém. Quan trọng hơn đó là việc Quân đội Nga tiến theo hướng này, đồng nghĩa với việc tạo ra một “cái vạc” lớn hơn đối với thành phố Kurakhovo ở phía đông nam. Trong khi đó, mọi sự chú ý đang đổ dồn về cứ điểm Kurakhove, hiện thành phố nhỏ này ngày càng trở nên bị đe dọa nhiều hơn, khi Quân đội Nga không chỉ tạo vòng vây lớn từ hướng nam như đã miêu tả ở trên, mà quân Nga đang tạo thế bao cứ điểm này trực tiếp từ phía tây bắc. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 cho biết, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát làng Novoukrainka và Epiphany. Ngoài ra, nhóm quân Vostok đã chiếm làng Shakhterskoye. Từ đây quân Nga có thể tiến tới Uspenivka, vùng ngoại ô phía nam của Kurakhovo, nơi có nhiều con đường đi qua. Việc quân Nga chiếm giữ Uspenivka sẽ làm phức tạp thêm tình hình vốn đã khó khăn về vấn đề tiếp tế hậu cần của quân Ukraine ở Kurakhove. Ngoài ra, xét theo bản đồ hoạt động quân sự, quân Nga đang hình thành một “cái vạc” khác ở khu vực Elizavetivka-Uspenivka-Dalneye, từ đó cũng là lúc phải tổ chức “cuộc thi chạy” trước khi “nắp vạc” bị đóng lại hoàn toàn. Do quân Nga chiếm làng Stepanovka và Ilyinka, khiến cứ điểm Kurakhove càng bị cô lập hơn. Quân Nga thay vì chọc thằng vào Kurakhove, họ đang chiếm các khu vực lãnh thổ khá quan trọng từ Izmailovka ở phía đông bắc đến Ilyinka ở phía tây nam. Diện tích của khu vực này là khoảng 22 km2. Như vậy, khu vực bờ phía bắc của hồ chứa nước Kurakhove (trên bản đồ là sông Vovcha), đang dần nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Hiện tại, quân Nga đã chiếm khoảng 40% đường bờ hồ. Và Bộ chỉ huy Ukraine cũng nhận thức được mối nguy hiểm đang rình rập lực lượng của họ đồn trú ở Kurakhove. Mối nguy hiểm này đối với quân Ukraine ở Kurakhove chính là nếu quân Nga chiếm quyền kiểm soát toàn bộ bờ bắc của hồ chứa, họ sẽ tiến đến “đầu” phía tây của nó và cắt đứt con đường lớn duy nhất còn lại do quân Ukraine kiểm soát; đó chính là con đường cao tốc H15 từ Kurakhove đến Zaporozhye. Trong thế trận hiện tại, ngôi làng Stari Terny có ý nghĩa đặc biệt với sự sống còn của Kurakhove. Hai con đường nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng đi qua làng với cây cầu bắc qua sông Volchya (Vovcha). Có khả năng quân Ukraine sẽ chiến đấu “sinh tử” tại đây, nhằm trì hoãn việc quân Nga dứt điểm với Kurakhove. Hiện nay thành phố Kurakhove đang bị quân Nga pháo kích liên tục, đặc biệt là sau khi Quân đội Nga chiếm khu vực bờ phía bắc của hồ chứa Kurakhove, thành phố này nằm trong khu vực bị đe dọa bởi súng cối và thậm chí cả súng máy hạng nặng. Nếu Quân đội Nga hoàn thành cắt đường cao tốc H15 ở Rozliv, quân Ukraine ở Kurakhove sẽ phải tự rút lui, giống như ở Selidove vừa qua. (Nguồn ảnh: Topwar, Liveuamap, TASS, Ukrinform).

