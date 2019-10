Quân đội NATO nhận định: "Xe tăng tốt nhất thế giới là... T-72 Liên Xô"!

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình, các kíp lái xe tăng của Quân đội Canada đều cho biết họ tin rằng loại xe tăng hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay chính là xe tăng T-72 do Liên Xô trước kia sản xuất. Nguồn ảnh: Pinterest. Các kíp lái này nhận định, đây là loại xe tăng "cứng rắn" hơn nhiều so với dòng xe tăng Leopard do Đức thiết kế. Sự cứng rắn này được thể hiện qua nhiều khía cạnh trong đó có khía cạnh hỏa lực và giáp bảo vệ. Nguồn ảnh: Pinterest. Cụ thể, các kíp lái xe tăng Canada cho biết, xe tăng chủ lực T-72 có hỏa lực với cỡ nòng lớn hơn Leopard - lên tới 125mm trong khi đó mọi loại xe tăng khác của NATO chỉ có cỡ nòng 120mm. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, T-72 còn được trang bị hệ thống nạp đạn tự động - tức là tốc độ bắn luôn được duy trì trong thời gian dài. Với các xe tăng Leopard và nhiều loại xe tăng hiện đại khác của NATO, do nạp đạn bằng tay nên kíp lái sẽ cần thêm nạp đạn viên và càng chiến đấu lâu, nạp đạn viên càng... mệt thì tốc độ sẽ càng chậm. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống ống xả động cơ của T-72 cũng được cho là vượt trội hơn nhiều so với các xe tăng của NATO cùng thời. Hệ thống này cho phép T-72 phun nhiên liệu diesel dọc ống xả, làm nóng toàn bộ hệ thống động cơ nhanh chóng và có thể nổ máy được ngay lập tức kể cả khi xe đã nằm trong kho cả năm trời không sử dụng tới. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài ra, T-72 còn có khả năng được nâng cấp cực tốt, đắp thêm nhiều thiết kế giáp cho phép bảo vệ kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngoài việc mang được giáp trụ nặng, T-72 cũng có kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ. Kích thước nhỏ khiến T-72 khó bị bắn trúng hơn và dễ xoay sở hơn khi tác chiến trong môi trường chật hẹp. Nguồn ảnh: Pinterest. T-72 trong quá khứ từng là niềm tự hào của Liên Xô và cũng là loại xe tăng chủ lực "khó nhằn" bậc nhất của lực lượng này. So với các loại xe tăng Mỹ và NATO cùng thời, T-72 gần như vượt trội hoàn toàn. Nguồn ảnh: Pinterest. Dù đã trải qua gần nửa thế kỷ kể từ ngày T-72 ra đời, tuy nhiên tới nay nó vẫn tiếp tục phục vụ trong biên chế của hơn 40 quốc gia, xuất hiện trong nhiều cuộc chiến tranh và có thành tích chiến đấu cũng như... thương vong khi tham chiến nhiều vượt trội so với các loại xe tăng cùng thời. Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Xe tăng T-72 bị mang ra làm... bia tập bắn cho tên lửa TOW.

