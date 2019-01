Quân đội Mexico trang bị tên lửa chỉ để chống tội phạm ma túy

Sau hàng chục năm cuộc chiến giữa quân đội Mexico và các băng đảng ma túy của nước này vẫn đang tiếp tục diễn ra từng giờ và từng ngày, gần như không có hồi kết. Kèm theo đó là số lượng người chết trong năm 2018 do cuộc chiến tranh ma tuý ở Mexico lên tới hơn 27.000 người, cao hơn số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc chiến ở Syria và Yemen, thấp hơn 2000 người so với cuộc chiến đang diễn ra ở Afghanistan. Nguồn ảnh: GFP. Hiện tại quân đội Mexico được Global Fire Power xếp ở vị trí thứ 32 trên tổng số 136 quốc gia trên thế giới. Nguồn ảnh: GFP. Quốc gia 124 triệu dân này có quân số thường trực 273.000 người và dự bị khoảng 110.000. Tổng cộng Mexico có số người trong độ tuổi tổng động viên là 48 triệu người. Nguồn ảnh: GFP. Mexico cũng được coi là một quốc gia trẻ khi mỗi năm có tới hơn 2 triệu dân bước qua tuổi 18 - nghĩa là đủ tuổi phục vụ trong quân đội. Nguồn ảnh: GFP. Về không quân, kể từ khi những chiến đấu cơ F-5 của Mexico được cho về hưu thì nước này không còn bất cứ loại tiêm kích nào trong biên chế. Nguồn ảnh: Airplane. Thay vào đó, sức mạnh không quân Mexico chủ yếu nàm trong lực lượng máy bay vận tải với quân số tới gần 200 chiếc đủ các kích cỡ và chủng loại. Nguồn ảnh: Airliners. Ngoài ra, các loại máy bay cường kích và các loại máy bay hạng nhẹ/huấn luyện cũng là một lực lượng cực kỳ quan trọng của quân đội nước này trong cuộc chiến chống ma tuý. Nguồn ảnh: Airplane. Một sự thật khá bất ngờ đó là trong biên chế lực lượng tăng thiết giáp của Mexico, hoàn toàn không có xe tăng chủ lực mà chỉ toàn xe chiến đấu bộ binh, xe chở quân và pháo tự hành chống tăng. Nguồn ảnh: GFP. Tổng cộng số lượng pháo kéo của quốc gia này cũng chỉ khoảng gần 400 khẩu. Nguồn ảnh: GFP. Trong khi đó, số lượng xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân lại lên tới gần 700 chiếc. Sở dĩ Mexico trang bị nhiều loại xe này do đây là l loại phương tiện cực kỳ thích hợp cho việc càn quét... các băng đảng buôn ma tuý vốn thường chỉ được trang bị súng hạng nhẹ. Nguồn ảnh: GFP. Cuối cùng là lực lượng hải quân, sức mạnh của lực lượng hải quân Mexico đến từ 131 tàu tuần tra ven biển - vỗn dĩ cũng có nhiệm vụ quan trọng nhất là chống buôn lậu ma tuý đường biển. Kèm theo đó, lực lượng này còn có 6 khinh hạm. Nguồn ảnh: GFP. Bất ngờ hơn, Hải quân Mexico còn sở hữu một tàu buồm cực lớn, chuyên làm nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: GFP. Mời độc giả xem Video: Bức tường được Tổng thống Donald Trump kêu gọi xây dựng để "cách ly" Mexico với Mỹ.

