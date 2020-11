Quân đội Italy nhiều xe tăng rất khủng, sao chẳng ai biết đến?

Dù là nước có nền công nghiệp quốc phòng khá mạnh mẽ, nhưng các thiết kế xe tăng của Italy không được nhiều người biết đến, dù chúng sở hữu khả năng không thua kém dòng tăng Nga, Mỹ, Anh, Đức. Đầu tiên có thể kể đến dòng xe tăng chiến đấu chủ lực OF-40 do liên doanh Oto Melara và Fiat thiết kế trong những năm 1970. Nhà sản xuất dự định hướng OF-40 đến thị trường xuất khẩu, nó được xem là một thiết kế mang tính mạo hiểm tư nhân mà không có sự đảm bảo từ quân đội Italy. Mẫu xe tăng này đã giành được hợp đồng xuất khẩu cho quân đội UAE vào năm 1981. Tuy nhiên, lô hàng xuất khẩu chỉ có 18 chiếc mà không có thêm bất kỳ hợp đồng nào khác. OF-40 sử dụng pháo chính L7 105 mm, cơ số đạn pháo mang theo 57 viên trong đó có 15 viên sẳn sàng sử dụng, số còn lại lưu phía sau tháp pháo. Người ta không rõ lý do tại sao OF-40 không thành công trong các hoạt động xuất khẩu tiếp theo sau khi đã bán được cho UAE 18 chiếc. Có lẽ do quân đội Italy không sử dụng loại xe tăng OF-40 này đã làm giảm cơ hội thành công trên thị trường xuất khẩu. Xe tăng chiến đấu chủ lực Ariete cũng là một sản phẩm liên doanh giữa Oto Melara và Fiat phát triển vào năm 1995. Nó được phát triển để thay thế cho xe tăng M60A3 đã lạc hậu của quân đội Italy. Điểm nổi bật của xe tăng Ariete này là sử dụng một loại giáp composite được đánh giá tương đương với giáp Chobham của Anh. Ngoài ra, chiếc xe tăng hiện đại Ariete của Italy còn có thể trang bị thêm module giáp tổng hợp khi cần thiết nhằm tăng mức độ bảo vệ xe. Xe tăng Ariete sử dụng pháo chính nòng trơn 120 mm, pháo này có khả năng bắn tất cả các loại đạn tiêu chuẩn NATO. Pháo chính nạp đạn bằng tay với 15 viên sẵn sàng chiến đấu và 27 viên lưu trữ phía sau tháp pháo. Khoảng 200 chiếc Ariete phục vụ trong quân đội Italy. Nó được đánh giá là một trong những xe tăng mạnh nhất của quân đội Italy. Video Dòng xe tăng chiến đấu chủ lực đắt nhất thế giới của Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: QPVN

