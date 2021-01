Quân đội Israel có thêm kiểu ngụy trang cực hiệu quả và rẻ tiền

Quân đội Israel vừa trình diễn một kiểu ngụy trang kiểu mới với thiết kế cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Về cơ bản, đây chỉ là một tấm vải được làm bằng chất liệu đặc biệt, cho phép người lính "tàng hình" trước các thiết bị ảnh nhiệt và hồng ngoại của đối phương. Bằng mắt thường, sẽ rất khó có thể phát hiện ra thiết bị ngụy trang này do nó được may rất đặc biệt, giúp người lính hòa vào môi trường xung quanh. Hiện tại, lực lượng quân đội Israel mới chỉ được trang bị kiểu ngụy trang này cho môi trường núi đá. Tuy nhiên trong tương lai, rất có thể quân đội Israel sẽ có thể phát triển thêm các mẫu họa tiết phục vụ cho ngụy trang trong môi trường đô thị, môi trường rừng rậm,... Thậm chí, loại vải được sử dụng làm túi ngụy trang còn giúp người lính lẩn trốn trước hệ thống camera hồng ngoại và ảnh nhiệt của đối phương. Với địa hình, địa vật của Israel và khu vực quanh biên giới nước này, kiểu ngụy trang này tỏ ra cực kỳ hữu hiệu. Đối phương sẽ chỉ phát hiện ra người lính ở khoảng cách quá gần và khi đó - thường cũng là quá muộn. Lính Israel bên trong túi ngụy trang. Quân đội Israel từng rất nổi tiếng với một kiểu trang phục ngụy trang không giống ai - đó là chiếc "mũ đầu bếp" - thực chất chỉ là một mảnh vải được bọc bên ngoài mũ chống đạn. Giới chức quân đội Israel cho biết, kiểu ngụy trang này sẽ khiến chiếc mũ của người lính có hình dạng bất đối xứng - giúp tăng hiệu quả ngụy trang trong môi trường tự nhiên. Với các loại mũ thông thường có kiểu dáng tròn cân đối, sẽ rất khó có thể hòa hoàn toàn vào môi trường tự nhiên, đơn giản là do trong tự nhiên, ít có hình thù của loại sinh vật hay động vật nào có kiểu dáng tương tự. Thực tế kiểu ngụy trang này tỏ ra khá hiệu quả và rất rẻ tiền, tuy nhiên trên thế giới hiện nay chỉ có duy nhất binh lính Israel sử dụng "mũ đầu bếp" để ngụy trang như thế này. Nguồn ảnh: Pinterest. Bi hài: Lính Israel "bỏ quên" xe tăng trên cao nguyên Golan. Nguồn: QPVN.

