Quân đội Iran tập trận lớn, xe tăng bắn rầm trời: Mỹ chẳng quan tâm!

Theo hãng thông tấn IRNA, cuộc tập trận của lực lượng phản ứng nhanh và quân dù thuộc Lục quân Iran diễn ra tại Shiraz, miền Nam Iran vào hôm 2/1/2020. Ảnh: IRNA Đáng lưu ý là chỉ một ngày sau đó, tướng Qasem – Soleimani – Tư lệnh lực lượng Quds nổi tiếng của Iran thiệt mạng sau vụ không kích ở ngoài sân bay Baghdad do Mỹ tiến hành. Vụ việc được dự đoán sẽ đẩy quan hệ Tehran - Washington leo thang căng thẳng. Ảnh: IRNA Ảnh: Đơn vị quân dù chuẩn bị trang bị sẵn sàng cho cuộc tập trận. Ảnh: IRNA Quân đội Iran cũng tổ chức không quân riêng với trang bị chủ yếu là trực thăng, cho nên việc họ có trong tay quân dù cũng không phải quá lạ lẫm.. Ảnh: IRNA Quân dù được coi là một trong những thành phần phản ứng nhanh và tinh nhuệ của Quân đội Iran. Ảnh: IRNA Đáng chú ý, trong cuộc tập trận, Quân đội Iran sử dụng các xe tăng chủ lực Chieftain do Anh sản xuất thay vì T-72 hoặc một số xe tăng nội địa như Karrar của Iran. Ảnh: IRNA Quân đội Iran được cho là có trong trang bị khoảng 100 chiếc Chieftain được sản xuất từ đầu những năm 1970. Ít nhất 50 chiếc đã được Iran tự hiện đại hóa với tên gọi mới là Mobarez, với việc thay thế thùng nhiên liệu, bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Ảnh: IRNA Khẩu 120mm L11A5 trên Chieftain khai hỏa đồng loạt tấn công mục tiêu. Dù là xe tăng cũng thuộc thế hệ cũ, nhưng Chieftain được cho là vẫn hữu dụng với chiến tranh hiện đại nhờ khẩu 120mm L11A5 có thể bắn các loại đạn xuyên APFSDS dùng thanh xuyên uranium nghèo với tầm bắn tối đa tới 3.000m. Tuy nhiên, không rõ Iran có loại đạn này không. Ảnh: IRNA Iran hiện nằm trong 3 nước còn lại trên thế giới sử dụng Chieftain. Ở Anh người ta đã loại biên chúng từ lâu. Ảnh: IRNA Ngoài xe tăng Chieftain, lục quân Iran còn triển khai cả xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Ảnh: Một chiếc BMP-2 đang tăng tốc trên sa mạc, phía trước nó là màn khói mù được tạo ra từ hệ thống ngụy trang bằng khói do các xe tăng tạo ra. Ảnh: IRNAIran hiện có 650 chiếc BMP-2 mua của Liên Xô và Nga giai đoạn 1991-2001. Nó hiện được xem là xe chiến đấu bộ binh chủ lực của Iran. Ảnh: IRNA Video Iran phô diễn sức mạnh quân sự tại lễ duyệt binh hàng năm - Nguồn: Vietnam Plus

