Truyền thông Đức mới đây tiết lộ, Ukraine đang để mất lãnh thổ nhanh chóng; chỉ trong tháng qua, Quân đội Ukraine đã mất khoảng 500 km2 lãnh thổ. Lần gần đây nhất là họ để mất thành phố Selidovo, đây là thành phố lớn thứ ba sau Bakhmut, Avdiivka, mà họ để rơi vào tay Nga kể từ khi hai bên chuyển sang chiến tranh vị trí. Ở thời điểm hiện tại, quân Ukraine đang liên tục rút lui; Nghị sĩ Ukraine Anna Skorokhod cũng tiết lộ rằng, tinh thần chiến đấu của Quân đội Ukraine rất thấp và số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ đã vượt quá 100.000 người. Vào năm 2023, Ukraine có thể tuyển 35.000 binh sĩ mới ra tiền tuyến một tháng; nhưng giờ đây, họ chỉ có thể đưa khoảng 20.000 binh sĩ mới ra tiền tuyến mỗi tháng. Nhưng điều nguy hiểm hơn là con số thương vong hàng ngày của Quân đội Ukraine trung bình lên tới hơn 2.000 người. Gần đây, giao tranh ở hướng mặt trận Pokrovsk-Kurakhove, Kursk và Kupyansk diễn ra ác liệt, nên số người thương vong tới 2.000 mỗi ngày, đã trở thành bình thường. Nói cách khác, với khả năng bổ sung hiện tại của Quân đội Ukraine, số tân binh huy động được ở hậu phương trong một tháng, sẽ được sử dụng hết trong vòng 10 ngày, kể từ khi được đưa ra tiền tuyến. Sự thiếu hụt binh lính của Quân đội Ukraine cũng đã dẫn đến một hậu quả tai hại, đó là dù tổng quân số của Quân đội Ukraine vẫn vượt xa Quân đội Nga; nhưng ngoài sức mạnh phòng ngự, sức mạnh chiến đấu thực tế của họ trên thực tế, không bằng Quân đội Nga. Đặc biệt trong bối cảnh trước các cuộc không kích của Nga, khi tập trung ném bom các điểm đồn trú ở tiền tuyến và các đoàn xe vận chuyển quân ra mặt trận, khiến Quân đội Ukraine ở mặt trận thường xuyên thiếu quân số, vào tình thế hết sức khó khăn. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, tỷ lệ sức mạnh giữa Quân đội Ukraine và Quân đội Nga đã đạt tới 1:8. Đây chắc chắn không phải là một sự cường điệu. Do thiếu hỏa lực trợ chiến, nên chỉ huy Ukraine phải sử dụng “chiến thuật biển người”, khiến thương vong binh lính càng tăng cao. Lấy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 72 của Quân đội Ukraine, chịu trách nhiệm phòng thủ chính của cứ điểm Ugledar, làm ví dụ. Toàn bộ quân số Lữ đoàn gồm 3.000 quân đã phải chịu tổn thất 100% trong chiến đấu; trước đó, họ vẫn phải rút số quân ít ỏi của mình để tăng viện cho hướng Pokrovsk. Quan trọng hơn, cùng với sự thiếu hụt quân tiền tuyến của Quân đội Ukraine, thì chất lượng binh lính của Quân đội Ukraine cũng ngày càng yếu đi, không thể đáp ứng trong các trận chiến ác liệt. Điều đó càng khiến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Ukraine kém đi. Nguyên nhân là do lính mới của Quân đội Ukraine được huy động ồ ạt; sau khi được huấn luyện qua loa, những tân binh này đã được đưa thẳng ra chiến trường. Có người lính tháng trước là thợ sửa máy, nhưng tháng này đã phải chiến đấu ở mặt trận Pokrovsk. Do vậy không khó hiểu, khi khả năng chiến đấu của binh lính Ukraine ngày càng kém. Trái ngược hoàn toàn với tình trạng thiếu quân của Quân đội Ukraine, ngay cả những nhà quan sát phương Tây bi quan nhất về Quân đội Nga cũng tin rằng, Quân đội Nga sẽ không rơi vào tình trạng thiếu quân và vũ khí cũng như nền kinh tế Nga không sụp đổ như tính toán của phương Tây. Mặc dù để chiếm được các khu vực mới của Ukraine, họ cũng phải trả giá đắt. Một ước tính thận trọng hơn, đó là Quân đội Nga sẽ không phải đối mặt với những vấn đề này cho đến năm 2026. Đối với Ukraine, ngay cả những nhà quan sát lạc quan nhất của phương Tây cũng nhấn mạnh rằng, trừ khi Ukraine giải quyết được việc tuyển quân và nhận thêm sự hỗ trợ về trang thiết bị của phương Tây, họ mới có thể lật ngược được tình thế. Nếu không nhận được viện trợ đủ của phương Tây hoặc tuyển quân không đáp ứng yêu cầu chiến trường, Quân đội Ukraine chắc chắn sẽ sụp đổ vào năm 2025, thậm chí không cần đợi đến năm sau. Thiếu tướng Quân đội Ukraine Marchenko mới đây đã tiết lộ thẳng thắn rằng, Quân đội Ukraine ở tiền tuyến đang sụp đổ. Thông tin bí mật, nhưng gần như được công khai này, cho thấy tình hình nghiêm trọng mà Quân đội Ukraine hiện đang phải đối mặt. Do thiếu quân ở tiền tuyến và các vấn đề về cung cấp vũ khí, đạn dược, nên khoảng cách sức mạnh giữa Quân đội Ukraine và Nga ngày càng lớn. Đồng nghĩa với việc họ đối mặt với khủng hoảng ngày càng cao. Không quá lời khi nói rằng, trừ khi NATO trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine, nếu không, Quân đội Ukraine gần như không có khả năng lội ngược dòng. Quân đội Ukraine ở Kursk không thể đứng vững, và lực lượng của họ ở chiến trường Donbass cũng đang bị đánh tan tác. Giờ đây, phản ứng của Ukraine đang cố gắng tấn công vào lãnh thổ Nga bằng UAV tự sát; nhưng đáng tiếc, trước khoảng cách thực lực tuyệt đối, cuộc phản công của quân Ukraine không hề gây khó khăn và thiệt hại cho Nga, mà chỉ khiến Moscow càng trả đũa đau đớn hơn vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Kyiv Independent, Ukrinform).

