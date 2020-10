Quân chủng Hải quân điều thêm tàu, quyết tìm được ngư dân mất tích

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 27/10 vừa qua, trong lúc đang tìm nơi neo đậu tránh siêu bão số 9 đã có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 93688TS và BĐ 97469TS bị phá nước và chìm ở vị trí cách cảng Cam Ranh khoảng 130 đến 170 hải lý. Ảnh: Thông số đường bay của thủy phi cơ DHC-6 tìm kiếm tàu cá bị nạn - Nguồn: Báo Hải quân. Chiều cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BĐ 98658TS khi đang hoạt động gần khu vực tàu BĐ 93688TS bị nạn đã cơ động đến ứng cứu nhưng do sóng đánh quá to nên đã phải neo đậu tại chỗ và yêu cầu trợ giúp. Ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 chuẩn bị cất cánh tìm kiếm ngư dân Ngay trong đêm 27/10, nhận được tin báo của người dân, Quân chủng Hải quân đã điều động 2 tàu tuần tra đa năng KN-750 của Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN-467 và KN-473 nhanh chóng cơ động ra khu vực tàu cá bị nạn tìm kiếm ngư dân mất tích. Đến sáng hôm sau, tức 28/10, tăng cường thêm tàu KN-490 lớp KN-2011 hiện đại nhất ra hiện trường phối hợp. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 29/10, Quân chủng Hải quân tiếp tục điều động thêm 2 tàu KN-750 nữa tham gia công tác cứu hộ, mang số hiệu KN-461 và KN-463. Như vậy ta đã điều động 5 tàu đi tìm kiếm. Ảnh: Kíp lái tàu KN-490 tìm kiếm ngư dân mất tích trong đêm - Nguồn: Báo Hải quân. Trong chiều ngày 28/10, Quân chủng Hải quân đã điều độnng thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 772 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 bay cứu hộ, trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho biên đội tàu tìm kiếm. Sang đến ngày 29/10, tiếp tục bổ sung thêm thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 773 tăng cường lực lượng. Như vậy, ta đã điều động tới 2 máy bay tham gia công tác tìm kiếm. Ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 773 bay tìm kiếm ngư dân mất tích. Đến rạng sáng ngày 29/10, biên đội tàu Kiểm ngư KN-467 và KN-473 của ta đã tiếp cận thành công đến khu vực tàu cá BĐ 98658TS bị nạn trên biển. Theo thông tin ban đầu, cả 14 ngư dân trên tàu đều có sức khỏe tốt và ổn định, không có ai bị thương nhưng khi lên bờ vẫn cần phải chăm sóc y tế do kiệt sức nhiều ngày trên biển. Ảnh: Chiến sĩ Kiểm ngư tìm kiếm tàu cá bị nạn trong đêm - Nguồn: Báo Hải quân. Cho đến 7 giờ 10 phút sáng, tàu KN-467 đã làm dây xong và bắt đầu tổ chức lai dắt tàu cá BĐ 98658TS về bờ cùng 11 ngư dân, 3 ngư dân khỏe mạnh có kinh nghiệm tình nguyện theo tàu KN-473 tiếp tục đến khu vực 2 tàu cá bị nạn còn lại để tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Chiến sĩ Kiểm ngư làm dây để lai dắt tàu cá ngư dân gặp nạn. Hiện nay, tình hình trên khu vực biển nam trung bộ đã tốt hơn so với vài ngày trước khi bão số 9 đổ bộ đất liền dù cho vẫn còn sóng to, gió lớn. Thời tiết cũng thuận lợi hơn cho việc triển khai thủy phi cơ tìm kiếm cứu nạn. Quân chủng Hải quân cũng đã phối hợp với các lực lượng khác để sẵn sàng điều động trực thăng ra ứng cứu trong trường hợp phát hiện ra ngư dân mất tích. Ảnh: Tàu KN-467 cơ động lai dắt tàu cá ngư dân về bờ - Nguồn: Báo Hải quân. Đến 1 giờ 5 phút sáng ngày 29/10, tàu KN-490 đã tiếp cận đến vị trí tàu BĐ 97469TS bị chìm từ ngày 27/10 và thực hiện công tác tìm kiếm. Từ 1 giờ sáng đến 13 giờ chiều, tàu đã cơ động hơn 70 hải lý xung quanh khu vực để liên tục tìm kiếm các ngư dân mất tích. Việc tìm kiếm được triển khi bằng cả 2 phương pháp là quan sát tìm kiếm bằng mắt thường thông qua 2 tổ hoa tiêu ở mạn trái và phải tàu và quan sát bằng các hệ thống quang điện tử tại carbin chỉ huy của tàu. Ảnh: Tàu KN-490 cơ động tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển - Nguồn: Báo Hải quân. Theo thông tin mới nhất, tàu hàng mang tên M/V Fortune Iris trên đường đi Nhật Bản đã gọi điện đến Đài thông tin duyên hải Nha Trang thông báo đã cứu được 3 thuyền viên mất tích từ tàu BĐ 97469TS sau nhiều ngày trôi dạt trên biển. Ba ngư dân cho biết 14 người trên tàu có 4 người không rõ thông tin, 2 người mất khi tàu chìm, còn lại 5 người khác đã mất do kiệt sức. Các đơn vị của ta đang liên lạc làm việc với tàu hàng để tiếp nhận 3 ngư dân nói trên. Ảnh: Chiến sĩ Kiểm ngư quan sát tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Việc điều động nhiều tàu, thủy phi cơ tham gia công tác tìm kiếm cho thấy rằng Quân chủng Hải quân nói riêng, Quân đội ta nói chung đã cố gắng bằng mọi giá phải tìm kiếm, cứu hộ bằng được những ngư dân đang mất tích trên biển còn lại bất chấp khó khăn, thời tiết phức tạp khi mà cơn bão số 10 đang đến gần. Đây một phần là trách nhiệm nhưng cũng là tinh thần, là tâm huyết của tất cả các cán bộ chiến sĩ quân chủng đang ngày đêm bám biển vì tính mạng của nhân dân. Ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 bay tuần thám tìm kiếm ngư dân. Hiện nay đã có 5 tàu tham gia quá trình tìm kiếm bao gồm KN-467, KN-473, KN-461, KN463 và KN-490 đều là lực lượng tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 đóng tại Cam Ranh, tuy nhiên tàu KN-467 đã cơ động lai dắt tàu cá ngư dân về bờ do đó chỉ còn lại 4 tàu tiếp tục công tác tìm kiếm. Có thể trong thời gian sắp tới, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục điều động thêm tàu Kiểm ngư ra khu vực để đẩy mạnh công tác tìm kiếm khi mà thời gian của ta không còn nhiều. Ảnh: Tàu Kiểm ngư Việt Nam lai dắt tàu cá bị nạn về bờ. Video Tổng hợp thiệt hại do bão số 9 - Nguồn: VTV24

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 27/10 vừa qua, trong lúc đang tìm nơi neo đậu tránh siêu bão số 9 đã có 2 tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định mang số hiệu BĐ 93688TS và BĐ 97469TS bị phá nước và chìm ở vị trí cách cảng Cam Ranh khoảng 130 đến 170 hải lý. Ảnh: Thông số đường bay của thủy phi cơ DHC-6 tìm kiếm tàu cá bị nạn - Nguồn: Báo Hải quân. Chiều cùng ngày, tàu cá mang số hiệu BĐ 98658TS khi đang hoạt động gần khu vực tàu BĐ 93688TS bị nạn đã cơ động đến ứng cứu nhưng do sóng đánh quá to nên đã phải neo đậu tại chỗ và yêu cầu trợ giúp. Ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 chuẩn bị cất cánh tìm kiếm ngư dân Ngay trong đêm 27/10, nhận được tin báo của người dân, Quân chủng Hải quân đã điều động 2 tàu tuần tra đa năng KN-750 của Kiểm ngư Việt Nam mang số hiệu KN-467 và KN-473 nhanh chóng cơ động ra khu vực tàu cá bị nạn tìm kiếm ngư dân mất tích. Đến sáng hôm sau, tức 28/10, tăng cường thêm tàu KN-490 lớp KN-2011 hiện đại nhất ra hiện trường phối hợp. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 29/10, Quân chủng Hải quân tiếp tục điều động thêm 2 tàu KN-750 nữa tham gia công tác cứu hộ, mang số hiệu KN-461 và KN-463. Như vậy ta đã điều động 5 tàu đi tìm kiếm. Ảnh: Kíp lái tàu KN-490 tìm kiếm ngư dân mất tích trong đêm - Nguồn: Báo Hải quân. Trong chiều ngày 28/10, Quân chủng Hải quân đã điều độnng thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 772 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 bay cứu hộ, trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho biên đội tàu tìm kiếm. Sang đến ngày 29/10, tiếp tục bổ sung thêm thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 773 tăng cường lực lượng. Như vậy, ta đã điều động tới 2 máy bay tham gia công tác tìm kiếm. Ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 773 bay tìm kiếm ngư dân mất tích. Đến rạng sáng ngày 29/10, biên đội tàu Kiểm ngư KN-467 và KN-473 của ta đã tiếp cận thành công đến khu vực tàu cá BĐ 98658TS bị nạn trên biển. Theo thông tin ban đầu, cả 14 ngư dân trên tàu đều có sức khỏe tốt và ổn định, không có ai bị thương nhưng khi lên bờ vẫn cần phải chăm sóc y tế do kiệt sức nhiều ngày trên biển. Ảnh: Chiến sĩ Kiểm ngư tìm kiếm tàu cá bị nạn trong đêm - Nguồn: Báo Hải quân. Cho đến 7 giờ 10 phút sáng, tàu KN-467 đã làm dây xong và bắt đầu tổ chức lai dắt tàu cá BĐ 98658TS về bờ cùng 11 ngư dân, 3 ngư dân khỏe mạnh có kinh nghiệm tình nguyện theo tàu KN-473 tiếp tục đến khu vực 2 tàu cá bị nạn còn lại để tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Chiến sĩ Kiểm ngư làm dây để lai dắt tàu cá ngư dân gặp nạn. Hiện nay, tình hình trên khu vực biển nam trung bộ đã tốt hơn so với vài ngày trước khi bão số 9 đổ bộ đất liền dù cho vẫn còn sóng to, gió lớn. Thời tiết cũng thuận lợi hơn cho việc triển khai thủy phi cơ tìm kiếm cứu nạn. Quân chủng Hải quân cũng đã phối hợp với các lực lượng khác để sẵn sàng điều động trực thăng ra ứng cứu trong trường hợp phát hiện ra ngư dân mất tích. Ảnh: Tàu KN-467 cơ động lai dắt tàu cá ngư dân về bờ - Nguồn: Báo Hải quân. Đến 1 giờ 5 phút sáng ngày 29/10, tàu KN-490 đã tiếp cận đến vị trí tàu BĐ 97469TS bị chìm từ ngày 27/10 và thực hiện công tác tìm kiếm. Từ 1 giờ sáng đến 13 giờ chiều, tàu đã cơ động hơn 70 hải lý xung quanh khu vực để liên tục tìm kiếm các ngư dân mất tích. Việc tìm kiếm được triển khi bằng cả 2 phương pháp là quan sát tìm kiếm bằng mắt thường thông qua 2 tổ hoa tiêu ở mạn trái và phải tàu và quan sát bằng các hệ thống quang điện tử tại carbin chỉ huy của tàu. Ảnh: Tàu KN-490 cơ động tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển - Nguồn: Báo Hải quân. Theo thông tin mới nhất, tàu hàng mang tên M/V Fortune Iris trên đường đi Nhật Bản đã gọi điện đến Đài thông tin duyên hải Nha Trang thông báo đã cứu được 3 thuyền viên mất tích từ tàu BĐ 97469TS sau nhiều ngày trôi dạt trên biển. Ba ngư dân cho biết 14 người trên tàu có 4 người không rõ thông tin, 2 người mất khi tàu chìm, còn lại 5 người khác đã mất do kiệt sức. Các đơn vị của ta đang liên lạc làm việc với tàu hàng để tiếp nhận 3 ngư dân nói trên. Ảnh: Chiến sĩ Kiểm ngư quan sát tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Việc điều động nhiều tàu, thủy phi cơ tham gia công tác tìm kiếm cho thấy rằng Quân chủng Hải quân nói riêng, Quân đội ta nói chung đã cố gắng bằng mọi giá phải tìm kiếm, cứu hộ bằng được những ngư dân đang mất tích trên biển còn lại bất chấp khó khăn, thời tiết phức tạp khi mà cơn bão số 10 đang đến gần. Đây một phần là trách nhiệm nhưng cũng là tinh thần, là tâm huyết của tất cả các cán bộ chiến sĩ quân chủng đang ngày đêm bám biển vì tính mạng của nhân dân. Ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 bay tuần thám tìm kiếm ngư dân. Hiện nay đã có 5 tàu tham gia quá trình tìm kiếm bao gồm KN-467, KN-473, KN-461, KN463 và KN-490 đều là lực lượng tàu của Chi đội Kiểm ngư số 4 đóng tại Cam Ranh, tuy nhiên tàu KN-467 đã cơ động lai dắt tàu cá ngư dân về bờ do đó chỉ còn lại 4 tàu tiếp tục công tác tìm kiếm. Có thể trong thời gian sắp tới, Quân chủng Hải quân sẽ tiếp tục điều động thêm tàu Kiểm ngư ra khu vực để đẩy mạnh công tác tìm kiếm khi mà thời gian của ta không còn nhiều. Ảnh: Tàu Kiểm ngư Việt Nam lai dắt tàu cá bị nạn về bờ. Video Tổng hợp thiệt hại do bão số 9 - Nguồn: VTV24