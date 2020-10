Toàn cảnh tàu hải quân, thủy phi cơ Việt Nam... ứng cứu bão số 9

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, các tàu cá của ngư dân miền trung đã được điều động về bờ hoặc vào các âu tàu để neo đậu an toàn tránh trú bão. Tuy nhiên vào lúc 13 giờ trưa ngày 27/10, tàu cá mang số hiệu BĐ 93688TS trong lúc đang trên đường chạy về cảng Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa đã bị phá nước và chìm, mất tích 12 thuyền viên. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BĐ 97469TS cũng đã bị chìm trên đường chạy đi tránh trú bão, mất tích 14 thuyền viên. Ảnh: Tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định/Minh họa. Cũng trong chiều ngày 27/10, tàu cá mang số hiệu BĐ 98658TS với 12 thuyền viên lúc đó đang ở gần khu vực tàu BĐ 96388TS bị chìm đã nhanh chóng cơ động đến ứng cứu nhưng không có kết quả, đến khu vực Đông Đông Bắc Nha Trang khoảng 135 hải lý thì bị sóng đánh quá to khiến không duy chuyển được, buộc phải neo đậu tại chỗ để yêu cầu sự giúp đỡ. Ảnh: Tàu cá ngư dân trên biển/Minh họa. Nhận được thông báo cứu hộ của ngư dân, Quân chủng Hải quân đã nhanh chóng có phương án tìm kiếm cứu nạn, huy động lực lượng tại chỗ ứng phó nhanh của Vùng 4 Hải quân, Chi đội Kiểm ngư 4 và Không quân Hải quân thực hiện nhiệm vụ. Ngay trong đêm ngày 27/10, hai tàu Kiểm ngư KN-467 và KN-473 của Vùng 4 Hải quân đã cơ động lên đường tham gia công tác cứu hộ. Ảnh: Chuẩn đô đốc Trần Thanh Nghiêm - Tư lệnh Quân chủng Hải quân trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ tại Sở chỉ huy tiền phương mới thành lập ở Cam Ranh - Nguồn: QĐND. Theo số hiệu, Tàu KN-467 và KN-473 là các tàu tuần tra đa năng thuộc lớp KN-750 do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo với số lượng lên tới 50 chiếc, trong đó Chi đội Kiểm ngư số 4 đóng tại Cam Ranh chịu trách nhiệm quản lý vùng biển miền Nam Trung bộ và quần đảo Trường Sa hiện đang được biên chế khoảng 16 tàu loại này. Đây cũng chính là lực lượng tàu có năng lực nhất, xương sống chủ lực của Kiểm ngư Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Ảnh: Một tàu KN-750 của Chi đội Kiểm ngư số 4. Tàu KN-750 có lượng giãn nước 770 tấn, dài 56m, rộng 8.2m, sử dụng 2 máy chính cho phép nó có thể di chuyển với vận tốc tối đa 18 hải lý/h đồng thời bố trí một chân vịt mũi giúp tàu quay trở dễ dàng, với thiết kế đáng tin cậy, nó có thể hoạt động liên tục 60 ngày đêm trên biển và có thể hoạt động tốt trong điều kiện sóng cấp 8. Ảnh: Tàu KN-750 của Chi đội Kiểm ngư số 2 Với những ưu thế về khả năng bám biển dài ngày và sức chịu đựng sóng gió tốt, đồng thời tàu được thiết kế chuyên biệt cho nhiệm vụ tuần tra, tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn, cùng với khoang tàu rộng có thể tiếp nhận nhiều ngư dân nên KN-750 thường được sử dụng trong các nhiệm vụ khẩn cấp, ứng phó thiên tai, trực trọng điểm và tham gia đấu tranh xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta. Ảnh: Đội hình tàu KN-750 của Chi đội Kiểm ngư số 4. Đến 9 giờ 30 phút sáng ngày 28/10, Quân chủng Hải quân tiếp tục tăng cường tàu tuần tra đa năng KN-490 tham gia quá trình tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ các tàu đang làm nhiệm vụ. Hiện nay, các tàu của ta đã liên lạc được với tàu cá BĐ 98658TS với 12 thuyền viên để hướng dẫn và hỗ trợ, đồng thời xác định tọa độ, nhanh chóng sẽ tiếp cận được trong thời gian tới. Ảnh: Tàu KN-490 của Chi đội Kiểm ngư số 4. Đến 0h ngày 29/10 tại Sở Chỉ huy phía trước, Quân chủng Hải quân, đặt tại Vùng 4 Hải quân đã nhận được tin báo, biên đội tàu cứu nạn của Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam là Tàu KN473 và Tàu KN467 đã tiếp cận được với Tàu BĐ 98658TS gặp nạn trên biển. Hiện tại tàu và 14 thuyền viên đều đảm bảo an toàn, tình trạng sức khỏe tốt.Hiện nay để tiếp cận tàu gặp nạn đang rất khó khăn vì thời tiết xấu, Biên đội tàu đã chuẩn bị dây, tăng cường áo phao, siết chặt công tác đảm bảo an toàn, chờ thời cơ để tổ chức đưa thuyền viên lên tàu. Theo kế hoạch, Tàu KN 473 sẽ đón 2 đến 3 thuyền viên có kinh nghiệm, tiếp tục tìm kiếm 2 tàu còn lại; Tàu KN 467 sẽ đón toàn bộ ngư dân và lai dắt tàu gặp nạn về đất liền. Tàu KN-490 là một trong số 4 chiếc tàu tuần tra đa năng thuộc lớp KN-2011 hiện đại nhất của Kiểm ngư Việt Nam hiện nay, được đóng mới trong nước theo dây chuyền công nghệ của tập đoàn DAMEN Hà Lan. Hiện nay Chi đội Kiểm ngư số 4 có hai tàu thuộc lớp này là KN-490 và KN-491, Chi đội Kiểm ngư số 3 có một tàu là KN-390 và Chi đội Kiểm ngư số 2 có một tàu là KN-290. Ảnh: Tàu KN-490 trong một chuyến đi biển. Tàu KN-2011 là sự cải tiến của lớp tàu DN-2000 với một số chi tiết nâng cấp, tàu có lượng giãn nước đầy tải 2.200 tấn, dài 90.5m, rộng 14m, với 4 máy chính cho phép tàu có thể đạt vận tốc tối đa 21 hải lý/h, tầm hoạt động tới 5.000 hải lý và có sàn đáp cùng hangar để tiếp nhận trực thăng đi cùng tàu trong những nhiệm vụ dài ngày. Thủy thủ đoàn 30 người, ngoài ra có thể tiếp nhận thêm 120 hành khách. Ảnh: Tàu KN-2011 của Chi đội Kiểm ngư số 3. Chiều cùng ngày, tức 28/20, Quân chủng Hải quân điều thêm thủy phi cơ DHC-6 mang số hiệu 772 của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 nhận nhiệm vụ bay cứu hộ, trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho các tàu mặt nước tìm kiếm 2 tàu cá ngư dân Bình Định mất tích và một tàu cá đang cần cứu hộ khẩn cấp. Sau 90 phút thực hiện nhiệm vụ, thủy phi cơ đã quay trở lại Cam Ranh an toàn. Ảnh: Thủy phi cơ DHC-6 của Hải quân Việt Nam. Có thể thấy rằng, Quân chủng Hải quân đã nhanh chóng có những biện pháp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn kịp thời để có thể đảm bảo ở mức cao nhất tính mạng của nhân dân, bất chấp tình hình thời tiết biển hiện nay là vô cùng phức tạp nhưng vẫn huy động lực lượng kịp thời ứng cứu, xuất phát nhanh. Hi vọng trong thời gian sắp tới, các lực lượng của ta sẽ nhanh chóng tiếp cận và thực hiện thành công các biện pháp nghiệp vụ để đưa ngư dân về đất liền. Ảnh: Quan sát tìm kiếm mục tiêu trên biển của tàu Kiểm ngư. Ảnh: Minh họa. Video Bão số 9 Molave giật cấp 17, Tàu cá chìm trên biển khi chạy bão, 12 ngư dân mất tích - Nguồn: VTV

