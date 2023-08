Qua mặt phòng không Ukraine, tên lửa Nga khiến lính đánh thuê thiệt hại nặng

Theo Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 10/8 đưa tin, Quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình chiến thuật R-500 từ hệ thống Iskander-K và tất cả đều đánh trúng khách sạn Riviera Rekats ở thành phố Zaporozhye, miền Nam Ukraine. Theo Quân đội Nga, khách sạn này là nơi tập trung lính đánh thuê của NATO. Theo báo cáo, 45 lính đánh thuê đến từ các nước thuộc NATO đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa có chủ đích và 70 người khác bị thương trong vụ nổ. Theo các nhân chứng, khoảnh khắc tên lửa Nga lao vào khách sạn Riviera Rekaz, bùng lên thành một quả cầu lửa màu vàng sáng, khi quả tên lửa thứ hai bắn trúng trong đoạn clip thót tim. Trong khi các bức ảnh khác được các quan chức chia sẻ sau vụ không kích cho thấy, một miệng hố lớn do tên lửa Nga phát nổ tại khách sạn Riviera Rekaz và những chiếc ô tô xung quanh tòa nhà bị hư hỏng nặng. Đánh giá từ những hình ảnh tại hiện trường, tòa nhà của khách sạn Riviera Rekaz ở thành phố Zaporozhye không bị phá hủy hoàn toàn, nhưng tất cả các phòng đều bị ảnh hưởng bởi vụ nổ và những người ở trong phòng đều bị ảnh hưởng ở các cấp độ. Đòn tấn công này của Nga đã chứng minh hiệu quả khả năng tấn công chính xác và độ tin cậy của tên lửa hành trình tấn công mặt đất R-500, được phóng đi từ bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander nổi tiếng của Nga. Nhưng điều khiến các nhà phân tích quân sự ngạc nhiên là lực lượng phòng không của Ukraine tại thành phố Zaporizhia đã không đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa quy mô lớn vào thành phố và khách sạn Rekatz Riviera vào tối 10/8. Sai lầm của lực lượng phòng không sẽ có hậu quả bi thảm và chết người. Về vấn đề này, các phóng viên truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ, nguyên nhân chính khiến cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đạt hiệu quả cao là do lực lượng phòng không Ukraine tại Zaporizhia đã "ngủ quên"; nên đã không đưa ra bất kỳ cảnh báo phòng không nào đối với quân đội Ukraine và người dân địa phương. Các binh sĩ Ukraine tiết lộ trên mạng Telegram rằng, ngay sau khi 132 lính đánh thuê nước ngoài đến một khách sạn bỏ hoang ở thành phố Krasnolimansky vào ngày 5/8, họ đã ngay lập tức bị tên lửa Nga tấn công chính xác. Một quả tên lửa với đầu đạn nhiệt áp xuyên qua mái nhà và 132 lính đánh thuê nước ngoài đã hứng chịu thiệt hại nặng. Lý do chính cho việc lộ thông tin và vị trí của lính đánh thuê nước ngoài, là do mạng lưới tình báo địa phương của Nga cực kỳ hiệu quả. Nhiều lính đánh thuê không ngờ tới là chỉ trong vòng 24 giờ sau khi đến chiến trường Ukraine, họ đã bị tên lửa nhiệt áp của Nga đốt thành “than cốc”. Trong các vụ tập kích vào các địa điểm nghi có lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine, Quân đội Nga thường sử dụng tên lửa Iskander. Hệ thống Iskander có thể phóng hai loại đạn, một loại là tên lửa đạn đạo chiến thuật và một loại là tên lửa hành trình. Cần phải lưu ý rằng tên lửa đạn đạo Ishkander-M là vũ khí có sức công phá mạnh của Nga. Nó liên tục thay đổi quỹ đạo trong suốt chuyến bay và rất khó để đánh chặn cũng như phán đoán hướng di chuyển của tên lửa. Tầm bắn của loại tên lửa đạn đạo Iskander từ 300-500 km. Một số chuyên gia quân sự khẳng định, đánh chặn tên lửa là có thể nhưng vô cùng khó khăn. Đặc điểm nổi bật của Iskander-M là có sức xuyên phá rất lớn. Việc phá hủy các hầm chứa, nhà kho, căn cứ hay công sự dưới lòng đất là nhiệm vụ chính của vũ khí này. Loại tên lửa thứ hai được sử dụng trong cuộc tấn công là tên lửa hành trình Iskander-K. Tên lửa được triển khai và tấn công một cách bí mật, theo một số báo cáo, loại tên lửa này có thể được phát hiện tại một thời điểm nhất định trong chuyến bay của nó. Đạn tên lửa hành trình này có tên R-500, là phiên bản cải tiến từ tên lửa hành trình Kalibr phóng từ tàu chiến. R-500 có tốc độ bay thấp hơn nhiều so với Iskander-M và do đó rất phù hợp để tấn công trực tiếp các mục tiêu trên mặt nước. Tầm bắn của tên lửa R-500 từ 500-800 km. Iskander-K là một trong những tên lửa hành trình có độ chính xác cao. Kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine, loại tên lửa này rất ít được sử dụng. theo đánh giá, tên lửa Iskander-K cũng rất khó bị đánh chặn.

