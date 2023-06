Phương Tây ca ngợi xe kháng mìn MaxxPro Ukraine mới nhận từ Mỹ

Khi cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra ác liệt, thì xe chiến đấu bọc thép kháng mìn MaxxPro do Mỹ sản xuất, đang trở thành tâm điểm chú ý. Theo thông tin của trang Bulgarian Military, dẫn nguồn của tờ The Times của Anh cho biết, những “con quái vật” gần như không thể phá hủy này đang đóng một vai trò quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine. Ảnh: BM. Những chiếc xe bọc thép MaxxPro, được thiết kế để chịu được những trận chiến khắc nghiệt nhất. Trong thời gian trước, Lữ đoàn bộ binh Jaeger số 68 của Ukraine, đã bị mắc kẹt trong một trận đánh ác liệt ở làng Blahodatne và chính những chiếc MaxxPro đã cứu mạng họ. Ảnh: BM. Một người lính Ukraine tên là Stepan, đã mô tả việc đối mặt với hỏa lực của quân Nga và chính nhờ vào xe bọc thép MaxxPro để có thể sống sót. Stepan nói với The Times rằng, những chiếc MaxxPro nhanh chóng trở thành mục tiêu săn lùng của quân Nga và họ tìm cách tiêu diệt bằng tất cả những vũ khí gì mà họ có. Ảnh: BM. Những chiếc xe bọc thép MaxxPros do Mỹ sản xuất, được mô tả là gần như không thể phá hủy trên chiến trường Ukraine. Ngay cả khi bị pháo kích và hỏa lực súng cối bao trùm, họ vẫn an toàn khi nấp ở trong xe. Ảnh: BM. Theo Stepan tiết lộ, điều quan trọng nhất là tất cả những người trong những chiếc xe này đều sống sót sau cuộc tấn công. Do đó, MaxxPro không chỉ bảo vệ trước sự tấn công dữ dội từ hỏa lực của đối phương, mà còn bảo vệ những người sử dụng nó; trở thành phao cứu sinh quan trọng trên chiến trường. Ảnh: BM. Xe bọc thép MaxxPro là phương tiện chiến đấu bọc thép, có khả năng cơ động cao, do công ty Navistar Defense của Mỹ thiết kế, nhằm cung cấp một phương tiện cơ động bảo vệ binh lính trên chiến trường; đặc biệt là trước các thiết bị nổ tự chế (IED). Ảnh: OC. Thân xe MaxxPro được thiết kế hình chữ “V” độc đáo, để làm chệch hướng các vụ nổ, giúp bảo vệ những người bên trong. Hệ thống phòng thủ của nó có khả năng chống lại các mối đe dọa khác nhau bao gồm đạn vũ khí bộ binh dưới 12,7 mm; mảnh đạn bom, pháo; mìn chống bộ binh và thiết bị nổ tự chế (IED). Ảnh: OC. Bên cạnh khả năng phòng thủ, MaxxPro còn có không gian bên trong đủ chỗ cho một pháo thủ và 11 lính với trang bị chiến đấu. Về vũ khí của MaxxPro, có thể là súng máy 7,62 hoặc 12,7 mm trong tháp pháo duy nhất của nó. MaxxPro không chỉ ưu tiên bảo vệ sự sống, nó còn là phương tiện hỗ trợ hỏa lực. Ảnh: OC. Về giáp bảo vệ của xe MaxxPro được làm từ sự kết hợp của các vật liệu mang lại mức độ bảo vệ cao trước mìn, thiết bị nổ tự chế (IED) và các loại đạn nhỏ và mảnh bom, pháo. Thành phần chính xác của giáp xe là thông tin mật, nhưng được biết là bao gồm hỗn hợp thép, gốm và vật liệu composite. Ảnh: OC. Giáp xe MaxxPro đã được trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt để đảm bảo độ bền và tính hiệu quả của nó. Quá trình thử nghiệm bao gồm cả việc mô phỏng trên máy tính tốc độ cao và thử nghiệm vật lý trực tiếp. Ảnh: Military. Các mô phỏng về các đòn tấn công trên máy tính được sử dụng để phân tích khả năng chịu đựng của lớp giáp, chẳng hạn như các mối đe dọa từ các loại súng bắn thẳng và các vụ nổ gần. Những mô phỏng này, giúp xác định bất kỳ điểm yếu nào trong thiết kế phần giáp xe và cho phép thực hiện các điều chỉnh trước khi thử nghiệm thực tế. Ảnh: Military. Thử nghiệm vật lý liên quan đến việc đưa giáp xe vào nhiều điều kiện chiến đấu thực tế khác nhau, chẳng hạn như nhiệt độ khắc nghiệt, địa hình gồ ghề và thử nghiệm bắn đạn thật. Bộ giáp cũng được thử nghiệm chống lại một loạt thiết bị nổ, bao gồm cả thiết bị nổ tự chế (IED). Ảnh: Military. Bộ giáp MaxxPro được thiết kế để đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn do Bộ Quốc phòng Mỹ đặt ra cho xe bọc thép. Các tiêu chuẩn này bao gồm khả năng bảo vệ chống lại hỏa lực vũ khí nhỏ, mảnh đạn bom, pháo và mìn. Ảnh: Military. Ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn này, bộ giáp MaxxPro còn được thiết kế theo kiểu mô-đun, cho phép dễ dàng thay thế các vị trí bị hư hỏng. Điều này đảm bảo rằng phương tiện có thể nhanh chóng được sửa chữa và đưa trở lại hoạt động trong trường hợp bị tấn công. Ảnh: Pinterest. Vào năm ngoái, chính phủ Mỹ công bố kế hoạch gửi 200 xe MaxxPro tới Ukraine như một phần của gói viện trợ quân sự. Những phương tiện bọc thép này rất quan trọng đối với lực lượng Ukraine, để đối phó với các bãi mìn dày đặc của Nga. Ảnh: Pinterest. Tuy nhiên theo các chuyên gia quân sự độc lập, những chiếc xe bọc thép kháng mìn MaxxPro của Mỹ mà Ukraine sử dụng, có nhiệm vụ chở lực lượng Ukraine tiếp cận tuyến xuất phát tiến công, chứ không phải là phương tiện hỗ trợ hỏa lực như xe tăng hay xe chiến đấu bộ binh; do vậy nó ít bị quân Nga phá hủy đó cũng là điều bình thường. Ảnh: Pinterest. Không phủ nhận về khả năng bảo vệ của MaxxPro trước các loại đạn súng bộ binh, mảnh bom, pháo hay mìn chống bộ binh; tuy nhiên trước các loại vũ khí hỏa lực hay mìn chống tăng của quân Nga, ngay cả xe tăng hạng nặng như Leopard 2A4 của Đức hay xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ cũng bị phá hủy, chứ đừng nói tới lớp giáp “mỏng manh” như của chiếc MaxxPro. Ảnh: Pinterest. Video giới thiệu xe bọc thép kháng mìn MaxxPro. Nguồn Navistar Defense

