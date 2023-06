Xe phá mìn Leopard-2R Phần Lan viện trợ cho Ukraine "quá mong manh"

Tờ Military Today cho biết, một chiếc trực thăng của Đội cận vệ số 22, thuộc Lữ đoàn Đặc biệt Zhukov của Quân đội Nga phát hiện nhiều xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các phương tiện bọc thép khác của Ukraine, có nguồn gốc phương Tây bị quân đội Nga tấn công gần làng Rabotino-Verbnoye, thuộc tỉnh Zaporozhye. Ảnh: SPN. Từ cảnh quay từ UAV cho thấy phần còn lại của ba chiếc xe phá mìn Leopard 2R HMBV, hai xe tăng Leopard 2A6, hai xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley; cũng như một xe kháng mìn (MRAP) International MaxxPro và một xe cứu kéo Bergepanzer 3 Büffel ARV. Ảnh: SPN. Đáng chú ý là các đơn vị của Quân đội Nga đã phá hủy một nửa số xe rà phá mìn Leopard 2R HMBV do Phần Lan chuyển giao cho Ukraine và một chiếc khác đã bị Ukraine bỏ lại sau chiến đấu, mà không rõ thực trạng. Ảnh: SPN. Xe rà phá bom mìn Leopard 2R được cải tiến từ xe tăng chiến đấu Leopard 2, đã được quân đội Phần Lan bàn giao toàn bộ cho Quân đội Ukraine. Tuy nhiên, do các cuộc đụng độ dữ dội ở mặt trận Zaporozhye, làm nhiều xe HMBV đã bị phá hủy tại đây. Ảnh: SPN. Theo thông tin, thiệt hại nghiêm trọng của xe phá mìn Leopard 2R đã xảy ra gần làng Rabotino ở vùng Zaporozhye. Trong trận chiến, một số lượng đáng kể những chiếc xe bọc thép này đã bị phá hủy trên những con đường được bố trí mìn của Nga. Ảnh: SPN. Tuy nhiên hững chiếc Leopard 2R bị vũ khí nào phá hủy, hiện vẫn chưa rõ; nhưng điều này giáng một đòn nghiêm trọng vào khả năng chiến đấu của Quân đội Ukraine, do giá trị và độ phức tạp của thiết bị, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc tấn công của Ukraine đang diễn ra. Ảnh: SPN. Việc Phần Lan chuyển giao xe phá mìn Leopard 2R cho Quân đội Ukraine là một trong những hành động viện trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine. Mặc dù có phương tiện rà phá mìn này, Quân đội Ukraine vẫn không thể tạo được hành lang rộng rãi cho xe cơ giới tấn công. Ảnh: SPN. Theo hãng AFP, trong trận chiến đấu gần làng Rabotino ở vùng Zaporozhye của Quân đội Ukraine, trong 9 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47, có đến 6 xe đã bị phá hủy, chỉ một chiếc sống sót. Trong đó có một số chiếc Bradley bị trúng mìn chống tăng của Nga. Ảnh: SPN. Phương tiện phá mìn hạng nặng (HMBV) được công ty Patria của Phần Lan phát triển, để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Quân đội Phần Lan. Phương tiện HMBV này còn được gọi với tên khác là Leopard 2R. Ảnh: Military Today. Từ năm 2005, Quân đội Phần Lan mua 124 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 cũ của Đức. Để hỗ trợ số xe tăng này, một số phương tiện rà phá mìn và xe cầu bọc thép, dựa trên cùng một loại khung gầm, đã được mua lại. Ảnh: Military Today. Phương tiện phá mìn hạng nặng (HMBV) đầu tiên đã được chuyển giao để Quân đội Phần Lan thử nghiệm vào năm 2006. Sau khi quá trình thử nghiệm hoàn thành, tổng cộng 6 chiếc đã được đưa vào trang bị trong Quân đội Phần Lan. Năm 2022-2023, Phần Lan thông báo chuyển giao 6 chiếc Leopard 2R cho Ukraine. Ảnh: Military Today. Vai trò chính của Leopard 2R là dọn đường qua các bãi mìn, tạo làn đường an toàn cho các phương tiện khác đi qua. Nó cho phép các đơn vị tấn công di chuyển nhanh chóng qua các chướng ngại vật như bãi mìn, hào, vật cản…, bảo đảm an toàn cho lực lượng rà phá. Ảnh: Military Today. HMBV sử dụng khung gầm xe tăng Leopard 2A4 MBT đã được tân trang lại. Tháp pháo đã bị loại bỏ và thay thế bằng tháp pháo mới nhưng không quay được. Công ty Pearson Engineering của Anh đã cung cấp một bộ thiết bị rà phá bom mìn hoàn chỉnh. Ảnh: Military Today. Thiết bị phá mìn của Leopard 2R là một lưỡi xới, nâng hạ bằng hệ thống thủy lực được lắp đặt ở phía trước, có chiều rộng lớn hơn chiều rộng của xe. Xe cũng được trang bị hệ thống đánh dấu làn đường, được lắp đặt ở phía sau bằng cách cắm cờ hiệu xuống đất khi xe di chuyển về phía trước. Ảnh: Military Today. Để thực hiện một số vai trò của một phương tiện công binh, một lưỡi ủi gắn phía trước có thể được lắp đặt nhanh chóng thay cho lưỡi xới. Với lưỡi ủi, Leopard 2R có thể biến thành một máy ủi để xây dựng công sự, san đường, lấp hố bom, hố đạn pháo… Ảnh: Military Today. HMBV thậm chí còn được bảo vệ tốt hơn so với xe tăng Leopard 2A4 nguyên bản. Sàn xe bổ sung đã được tăng thêm độ dày phía bên trong, để cải thiện khả năng sống sót của kíp xe trước mìn chống tăng. Tất cả các ghế của kíp xe đều được gắn vào phía trên, để tăng thêm khả năng sống sót. Ảnh: Military Today. Leopard 2R được vận hành bởi kíp lái ba người gồm trưởng xe, nhân viên công binh và lái xe. Ngoài ra còn có không gian cho một hành khách hoặc thêm một thành viên kíp xe. Xe cũng được trang bị một số camera hướng về phía trước và thiết bị nhìn đêm thụ động. Ảnh: Military Today. Về vũ khí, Leopard 2R được trang bị súng máy 12,7 mm gắn trên nóc xe để tự vệ. Súng máy này được điều khiển bằng tay và chủ yếu dùng để tấn công các mục tiêu trên không và tự vệ gần. Ngoài ra còn có một số ống phóng lựu khói ngụy trang. Ảnh: Military Today. Leopard 2R được trang bị động cơ diesel tăng áp MTU MB-837 Ka501, cống suất 1.500 mã lực. Tính cơ động của phương tiện kỹ thuật này tương tự như của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4. Ảnh: Military Today. Những chiếc xe phá mìn Leopard 2R và xe tăng, xe bọc thép của Ukraine bị quân Nga phá hủy. Nguồn Bộ Quốc phòng Nga

