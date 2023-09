Phòng không Ukraine có vũ khí gì để đối phó tên lửa Nga?

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và 6 thứ trưởng bị thay thế, vậy điều đó có làm cho lực lượng phòng không Ukraine trở nên thần kỳ chỉ sau một đêm? Việc Ukraine thay lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong tình thế chiến trường đang “nước sôi, lửa bỏng”, rõ ràng là kết quả của sự bất mãn với tình hình chiến sự hiện tại, đồng thời cũng cho thấy Ukraine đã bắt đầu gặp khó khăn sau hơn 550 ngày giao tranh. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine đã thay đổi, câu hỏi bây giờ là liệu hệ thống phòng không của Ukraine có trở nên kỳ diệu chỉ sau một đêm? Có thể hầu hết mọi người không tin, nhưng những thông tin được Ukraine và các nước phương Tây tiết lộ cho thấy, hệ thống phòng không Ukraine đã trở nên “kỳ diệu”. Theo thông tin được truyền thông Nhật Bản, Mỹ và quân đội Ukraine tiết lộ, hệ thống phòng không Ukraine gần đây đã trở nên “đặc biệt kỳ diệu”, khi liên tục đánh chặn thành công tên lửa Nga và ngay cả tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất của Nga, cũng có thể đánh chặn chúng một cách hiệu quả. Đây thực sự là những điều khá đáng ngạc nhiên. Truyền thông Mỹ, Nhật Bản và các nước khác đều đưa tin, khả năng phòng không của Kiev và các vùng ngoại ô đã đạt đến mức cao đáng kinh ngạc. Mặc dù vụ tấn công tàn khốc của Nga đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống công nghiệp-quân sự của Ukraine, nhưng truyền thông phương Tây gần đây vẫn ca ngợi năng lực phòng không của Ukraine một cách cao độ. Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản cho biết, mặc dù cuộc phản công hiện nay của quân đội Ukraine trên chiến trường chưa đạt được thành công như mong đợi, nhưng khả năng phòng không của thủ đô Kiev của Ukraine và các vùng ngoại ô đã đạt đến mức cao đáng kinh ngạc, và có thể đánh chặn gần như 100%. Việc đánh chặn 100% tên lửa Nga chắc chắn là điều đáng tự hào. Truyền thông Mỹ cho rằng, điều đáng chú ý là hệ thống phòng không Ukraine có thể đánh chặn 100% tên lửa các loại của Nga. Nga phóng 26 tên lửa hành trình, Ukraine tuyên bố đã đánh chặn được 26 quả, tỷ lệ thành công là 100%. Nga phóng 16 UAV cảm tử Geran-2, Ukraine đánh chặn được 15 chiếc, tỷ lệ thành công hơn 90%. Theo thông tin mới nhất được quân đội Ukraine tiết lộ, Nga gần đây đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev, thủ đô của Ukraine, phóng tổng cộng 26 tên lửa hành trình và 16 UAV tự sát Geran-2. Theo Ukraine, Nga đã sử dụng 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 để phóng 26 tên lửa hành trình Kh-101 vào thủ đô Kiev. Ukraine tuyên bố, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ tên lửa hành trình của Nga và giành được thắng lợi lớn về phòng không. Liên quan đến máy bay không người lái do Nga phóng, Ukraine cũng thông báo chỉ có một lần đánh chặn thất bại. Lực lượng phòng không Ukraine cũng tuyên bố, đã đánh chặn liên tiếp 7 tên lửa siêu thanh Kinzhal (tên gọi khác là Dagger) của Nga. Nhưng theo tuyên bố của Nga, loại tên lửa này đã đạt được thành công hoàn toàn. Trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh, Nga đang dẫn đầu thế giới, vượt xa Mỹ một cách rõ ràng. Tên lửa siêu thanh Kinzhal được Nga sử dụng trong cuộc xung đột này cũng nhiều lần gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu trọng điểm ở Ukraine. Tuy nhiên Ukraine tuyên bố đã 7 lần liên tiếp đánh chặn được 7 tên lửa Kinzhal, đây chắc chắn là một điều kỳ diệu. Truyền thông Nhật Bản đưa những thông tin mà Ukraine tiết lộ, nhấn mạnh đến sự kỳ diệu của hệ thống phòng không Ukraine. Ukraine đã đánh chặn tất cả tên lửa của Nga, nhưng các vụ nổ vẫn tiếp tục xảy ra ở Kiev và vùng ngoại ô, các mục tiêu quan trọng tiếp tục bị phá hủy và thương vong vẫn xảy ra. Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ đánh chặn tất cả tên lửa hành trình do Nga phóng, nhưng điều khó hiểu là những vụ nổ dữ dội vẫn liên tục được nghe thấy ở Kiev và các vùng ngoại ô. Được biết, nhiều mục tiêu quan trọng ở Kiev đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của tên lửa Nga. Ngoài ra, ở Ukraine đã có nhiều thương vong do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga; điều này rất kỳ lạ. Theo thông báo của Ukraine, giờ đây toàn bộ tên lửa Nga đã bị đánh chặn; nhưng tại sao các vụ nổ tiếp tục xảy ra ở Kiev? Liệu các mục tiêu quan trọng có bị phá hủy và có thương vong hay không? Ukraine cho rằng, “các mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn đã gây ra thiệt hại”, nhưng lời giải thích này vẫn khó thuyết phục. Tổng số tên lửa siêu thanh Nga phóng đi, không nhiều bằng số tên lửa bị Ukraine đánh chặn, điều này cũng “rất kỳ diệu và khó hiểu”. Ukraine tuyên bố đã đánh chặn liên tiếp 7 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga và giành chiến thắng đậm, tuy nhiên Nga đáp lại rằng, họ không phóng đến 7 tên lửa Kinzhal? Vũ khí siêu thanh Kinzhal là vũ khí chiến lược của Nga, chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược và không được sử dụng nhiều trên chiến trường Ukraine. Nga sử dụng vũ khí siêu thanh Zircon và Kinzhal nhằm mục đích thử nghiệm thực chiến hơn là tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Vì vậy, Nga sử dụng rất ít vũ khí siêu thanh. Quân đội Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, khả năng phòng không hiện tại Kiev vốn đã rất mạnh. Tuy nhiên, không có gì có thể chứng minh rằng, khả năng phòng không của Ukraine đã trở nên kỳ diệu chỉ sau một đêm. Các hệ thống tên lửa phòng không được Mỹ và phương Tây hỗ trợ, liên tục bị tên lửa Nga phá hủy; còn Ukraine cũng không có hệ thống phòng không tương ứng. Bản thân Ukraine đã mất khả năng sản xuất vũ khí phòng không; thậm chí mạng lưới phòng không đang là vấn đề lo ngại. Có thể nói, Ukraine tuyên bố năng lực phòng không của nước này đã trở nên kỳ diệu chỉ sau một đêm nhưng thực tế lại thiếu sự hỗ trợ cơ bản. Mặc dù các nước phương Tây đã hỗ trợ Ukraine một số tên lửa phòng không nhất định, bao gồm cả tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến của Đức, nhưng số lượng này còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Thực tế cũng chứng minh rằng, tên lửa phòng không Patriot của Mỹ khó phát huy được vai trò xứng đáng ở Ukraine. Tên lửa phòng không tiên tiến của Đức bị tên lửa Nga tiêu diệt ngay khi tiến vào Ukraine. Có thể nói, việc nâng cao năng lực phòng không của Ukraine mang tính chất tuyên truyền nhiều hơn và trên thực tế không có khả năng như vậy. Các cuộc không kích của tên lửa và UAV tự sát của Nga vào Kiev như thể đi vào lãnh thổ không có người ở, cũng khẳng định năng lực phòng không thực sự của Ukraine. Ukraine tuyên bố vũ khí phòng không của mình mạnh, nhưng trên thực tế, tên lửa của Nga đã dễ dàng thực hiện các cuộc không kích vào Kiev. Mặc dù Ukraine tuyên bố đã đánh chặn tất cả tên lửa của Nga, nhưng có một sự thật chắc chắn là các mục tiêu quan trọng như trung tâm ra quyết định của Ukraine cùng nhiều kho vũ khí quan trọng đã bị phá hủy bởi tên lửa của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine và 6 thứ trưởng bị thay thế, vậy điều đó có làm cho lực lượng phòng không Ukraine trở nên thần kỳ chỉ sau một đêm? Việc Ukraine thay lãnh đạo Bộ Quốc phòng trong tình thế chiến trường đang “nước sôi, lửa bỏng”, rõ ràng là kết quả của sự bất mãn với tình hình chiến sự hiện tại, đồng thời cũng cho thấy Ukraine đã bắt đầu gặp khó khăn sau hơn 550 ngày giao tranh. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine đã thay đổi, câu hỏi bây giờ là liệu hệ thống phòng không của Ukraine có trở nên kỳ diệu chỉ sau một đêm? Có thể hầu hết mọi người không tin, nhưng những thông tin được Ukraine và các nước phương Tây tiết lộ cho thấy, hệ thống phòng không Ukraine đã trở nên “kỳ diệu”. Theo thông tin được truyền thông Nhật Bản, Mỹ và quân đội Ukraine tiết lộ, hệ thống phòng không Ukraine gần đây đã trở nên “đặc biệt kỳ diệu”, khi liên tục đánh chặn thành công tên lửa Nga và ngay cả tên lửa siêu thanh tiên tiến nhất của Nga, cũng có thể đánh chặn chúng một cách hiệu quả. Đây thực sự là những điều khá đáng ngạc nhiên. Truyền thông Mỹ, Nhật Bản và các nước khác đều đưa tin, khả năng phòng không của Kiev và các vùng ngoại ô đã đạt đến mức cao đáng kinh ngạc. Mặc dù vụ tấn công tàn khốc của Nga đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống công nghiệp-quân sự của Ukraine, nhưng truyền thông phương Tây gần đây vẫn ca ngợi năng lực phòng không của Ukraine một cách cao độ. Tờ Sankei Shimbun của Nhật Bản cho biết, mặc dù cuộc phản công hiện nay của quân đội Ukraine trên chiến trường chưa đạt được thành công như mong đợi, nhưng khả năng phòng không của thủ đô Kiev của Ukraine và các vùng ngoại ô đã đạt đến mức cao đáng kinh ngạc, và có thể đánh chặn gần như 100%. Việc đánh chặn 100% tên lửa Nga chắc chắn là điều đáng tự hào. Truyền thông Mỹ cho rằng, điều đáng chú ý là hệ thống phòng không Ukraine có thể đánh chặn 100% tên lửa các loại của Nga. Nga phóng 26 tên lửa hành trình , Ukraine tuyên bố đã đánh chặn được 26 quả, tỷ lệ thành công là 100%. Nga phóng 16 UAV cảm tử Geran-2, Ukraine đánh chặn được 15 chiếc, tỷ lệ thành công hơn 90%. Theo thông tin mới nhất được quân đội Ukraine tiết lộ, Nga gần đây đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev, thủ đô của Ukraine, phóng tổng cộng 26 tên lửa hành trình và 16 UAV tự sát Geran-2. Theo Ukraine, Nga đã sử dụng 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 để phóng 26 tên lửa hành trình Kh-101 vào thủ đô Kiev. Ukraine tuyên bố, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn toàn bộ tên lửa hành trình của Nga và giành được thắng lợi lớn về phòng không. Liên quan đến máy bay không người lái do Nga phóng, Ukraine cũng thông báo chỉ có một lần đánh chặn thất bại. Lực lượng phòng không Ukraine cũng tuyên bố, đã đánh chặn liên tiếp 7 tên lửa siêu thanh Kinzhal (tên gọi khác là Dagger) của Nga. Nhưng theo tuyên bố của Nga, loại tên lửa này đã đạt được thành công hoàn toàn. Trong lĩnh vực tên lửa siêu thanh, Nga đang dẫn đầu thế giới, vượt xa Mỹ một cách rõ ràng. Tên lửa siêu thanh Kinzhal được Nga sử dụng trong cuộc xung đột này cũng nhiều lần gây thiệt hại nặng nề cho các mục tiêu trọng điểm ở Ukraine. Tuy nhiên Ukraine tuyên bố đã 7 lần liên tiếp đánh chặn được 7 tên lửa Kinzhal, đây chắc chắn là một điều kỳ diệu. Truyền thông Nhật Bản đưa những thông tin mà Ukraine tiết lộ, nhấn mạnh đến sự kỳ diệu của hệ thống phòng không Ukraine. Ukraine đã đánh chặn tất cả tên lửa của Nga, nhưng các vụ nổ vẫn tiếp tục xảy ra ở Kiev và vùng ngoại ô, các mục tiêu quan trọng tiếp tục bị phá hủy và thương vong vẫn xảy ra. Mặc dù Ukraine tuyên bố sẽ đánh chặn tất cả tên lửa hành trình do Nga phóng, nhưng điều khó hiểu là những vụ nổ dữ dội vẫn liên tục được nghe thấy ở Kiev và các vùng ngoại ô. Được biết, nhiều mục tiêu quan trọng ở Kiev đã bị phá hủy trong các cuộc không kích của tên lửa Nga. Ngoài ra, ở Ukraine đã có nhiều thương vong do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga; điều này rất kỳ lạ. Theo thông báo của Ukraine, giờ đây toàn bộ tên lửa Nga đã bị đánh chặn; nhưng tại sao các vụ nổ tiếp tục xảy ra ở Kiev? Liệu các mục tiêu quan trọng có bị phá hủy và có thương vong hay không? Ukraine cho rằng, “các mảnh vỡ của tên lửa đánh chặn đã gây ra thiệt hại”, nhưng lời giải thích này vẫn khó thuyết phục. Tổng số tên lửa siêu thanh Nga phóng đi, không nhiều bằng số tên lửa bị Ukraine đánh chặn, điều này cũng “rất kỳ diệu và khó hiểu”. Ukraine tuyên bố đã đánh chặn liên tiếp 7 tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga và giành chiến thắng đậm, tuy nhiên Nga đáp lại rằng, họ không phóng đến 7 tên lửa Kinzhal? Vũ khí siêu thanh Kinzhal là vũ khí chiến lược của Nga, chủ yếu được sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược và không được sử dụng nhiều trên chiến trường Ukraine. Nga sử dụng vũ khí siêu thanh Zircon và Kinzhal nhằm mục đích thử nghiệm thực chiến hơn là tấn công các mục tiêu ở Ukraine. Vì vậy, Nga sử dụng rất ít vũ khí siêu thanh. Quân đội Ukraine cũng nhấn mạnh rằng, khả năng phòng không hiện tại Kiev vốn đã rất mạnh. Tuy nhiên, không có gì có thể chứng minh rằng, khả năng phòng không của Ukraine đã trở nên kỳ diệu chỉ sau một đêm. Các hệ thống tên lửa phòng không được Mỹ và phương Tây hỗ trợ, liên tục bị tên lửa Nga phá hủy; còn Ukraine cũng không có hệ thống phòng không tương ứng. Bản thân Ukraine đã mất khả năng sản xuất vũ khí phòng không; thậm chí mạng lưới phòng không đang là vấn đề lo ngại. Có thể nói, Ukraine tuyên bố năng lực phòng không của nước này đã trở nên kỳ diệu chỉ sau một đêm nhưng thực tế lại thiếu sự hỗ trợ cơ bản. Mặc dù các nước phương Tây đã hỗ trợ Ukraine một số tên lửa phòng không nhất định, bao gồm cả tên lửa phòng không Patriot của Mỹ và các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến của Đức, nhưng số lượng này còn hạn chế và thiếu đồng bộ. Thực tế cũng chứng minh rằng, tên lửa phòng không Patriot của Mỹ khó phát huy được vai trò xứng đáng ở Ukraine. Tên lửa phòng không tiên tiến của Đức bị tên lửa Nga tiêu diệt ngay khi tiến vào Ukraine. Có thể nói, việc nâng cao năng lực phòng không của Ukraine mang tính chất tuyên truyền nhiều hơn và trên thực tế không có khả năng như vậy. Các cuộc không kích của tên lửa và UAV tự sát của Nga vào Kiev như thể đi vào lãnh thổ không có người ở, cũng khẳng định năng lực phòng không thực sự của Ukraine. Ukraine tuyên bố vũ khí phòng không của mình mạnh, nhưng trên thực tế, tên lửa của Nga đã dễ dàng thực hiện các cuộc không kích vào Kiev. Mặc dù Ukraine tuyên bố đã đánh chặn tất cả tên lửa của Nga, nhưng có một sự thật chắc chắn là các mục tiêu quan trọng như trung tâm ra quyết định của Ukraine cùng nhiều kho vũ khí quan trọng đã bị phá hủy bởi tên lửa của Nga.