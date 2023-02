Hệ thống phòng không Ukraine có tỷ lệ đánh trúng cao tới đâu?

Ukraine đang liên tục bị tên lửa và UAV tự sát của Nga tấn công; các mục tiêu mà Nga đang nhắm là các cơ sở năng lượng và quân sự của Ukraine. Theo thông tin phương tiện truyền thông Ukraine cho biết, vào ngày 18/2 vừa qua, toàn bộ lãnh thổ Ukraine, một lần nữa còi báo động phòng không lại vang lên. Quân đội Nga đã phát động chiến dịch tập kích bằng tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine và trong lần tập kích tên lửa này, Nga đã sử dụng máy bay ném bom chiến lược và tàu chiến từ Biển Đen để phóng tên lửa hành trình. Ngoài ra, Nga còn sử dụng tên lửa phòng không tầm xa S-300, được sản xuất từ thời Liên Xô, để tấn công mục tiêu mặt đất. Kể từ khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine năm 2022, trong chiến dịch tập kích tên lửa ngày 18/2 vừa qua, Quân đội Nga đã phóng hàng trăm tên lửa các loại, trong đó có 71 tên lửa hành trình và vài chục máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2. Nhưng ngay cả khi Quân đội Nga thực hiện phóng hàng trăm quả tên lửa tấn công Ukraine và khiến hệ thống báo động phòng không vang lên khắp lãnh thổ Ukraine, thì lực lượng phòng không Ukraine “tiếp tục phô diễn” khả năng đánh chặn các loại tên lửa hành trình và UAV tự sát của Nga. Theo thông báo của truyền thông Ukraine, hệ thống phòng không của họ có khả năng đánh chặn một số lượng lớn tên lửa của Nga. Có tới 61 quả tên lửa hành trình phóng từ trên không của Nga bị đánh chặn thành công; ngoài ra còn có một số lượng lớn UAV cảm tử Geran-2 và tên lửa hành trình Kalibr bị đánh chặn. Theo thông tin của trang Ukrinform.net, Quân đội Ukraine tuyên bố tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa hành trình phóng từ trên không của Nga đạt khoảng 85%; trong đó lực lượng phòng không Ukraine, đã sử dụng loại tên lửa phòng không, “chưa từng xuất hiện” trên chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, khi Ukraine khoe rằng, tỷ lệ đánh chặn tên lửa của họ có thể đạt khoảng 85%, thì truyền thông nước ngoài đã dội một gáo nước lạnh vào “chiến tích” của Quân đội Ukraine. Theo một bản tin của Bulgarianmilitary.com, tỷ lệ đánh chặn tên lửa thực sự của Ukraine chỉ khoảng 25%. Điều này cũng có nghĩa là hầu hết các tên lửa do quân đội Nga phóng đi, đều xuyên thủng thành công chiếc ô phòng không của Quân đội Ukraine. Sau khi những tên lửa này xuyên thủng thành công chiếc ô phòng không, chúng còn đánh trúng một lượng lớn cơ sở năng lượng ở Ukraine. Từ một đoạn tin tức khác do truyền thông nước ngoài đưa ra, có thể thấy vào ngày 10/2, tại Zaporozhye thuộc miền Đông Ukraine, đã bị tấn công 17 lần trong vòng một giờ; điều này cũng cho thấy tên lửa của Nga đã xuyên thủng thành công hệ thống phòng không Ukraine như thế nào. Ngoài Zaporozhye, nhiều nơi ở Ukraine cũng liên tục xảy ra các vụ nổ, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông, có ít nhất 30 vụ nổ được ghi nhận ở nhiều nơi ở Ukraine, và những vụ nổ thường xuyên như vậy xảy ra đã cho thấy, tên lửa của quân đội Nga đã bắn trúng mục tiêu thành công. Nếu đúng Ukraine đánh chặn 85% số tên lửa do Nga phóng đi, vậy tại sao lại có nhiều vụ nổ như vậy? Ukraine không ngừng tuyên bố rằng, lực lượng phòng không của họ có thể đánh chặn thành công số lượng lớn tên lửa của Nga; nhưng trên thực tế, năng lực đánh chặn của Ukraine rất rõ ràng. Chúng ta có thể thấy, nếu chỉ một số “rất ít” tên lửa của Nga không bị đánh chặn, tại sao lại tàn phá cơ sở hạ tầng của Ukraine lớn như vậy? Một điều không hợp lý nữa là, nếu lực lượng phòng không Ukraine thực sự có thể đạt được tỷ lệ đánh chặn thành công lên tới 85%, thì có lẽ Ukraine không cần phải xin Mỹ và các thành viên NATO khác viện trợ về tên lửa phòng không Patriot hay các hệ thống phòng không tiên tiến khác? Hiện nay, lực lượng phòng không chủ lực của Ukraine, chủ yếu là tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) như Stinge của Mỹ hay Igla có từ thời Liên Xô. Do vậy, tỷ lệ đánh chặn mục tiêu bay lên tới 85% như Kiev tuyên bố, rõ ràng là có phần rất khó tin. Trong khi đó theo thông tin từ Bulgarianmilitary.com, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn 250 viên đạn pháo 35mm từ hệ thống phòng không di động Gepard nhận của Đức, nhưng không thể bắn hạ UAV tự sát Geran-2 của Nga. Sự thiếu hiệu quả tuyệt đối của các hệ thống phòng không Ukraine, trong cuộc chiến chống lại UAV, đã được ghi lại trên video. Trong cuộc tấn công vào đêm 16/2, của UAV tự sát Geran-2 vào các mục tiêu ở khu vực Kharkov, đã cho thấy hiệu quả cực kỳ thấp của hệ thống phòng không Ukraine. Kết quả là họ đã bắn khoảng 250-300 viên đạn phòng không, nhưng không viên đạn nào trúng được UAV của Nga. Trên các đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Nga, người xem có thể thấy việc đánh chặn UAV bằng pháo phòng không của Quân đội Ukraine ở khu vực Kharkov. Bất chấp hỏa lực dày đặc và dữ dội, không một viên đạn nào trong số hàng trăm viên đạn phòng không được bắn lên, trúng mục tiêu trên không. Đáng chú ý là giá đạn pháo của Ukraine, để đánh chặn UAV của Nga, có giá thành đắt gấp ba UAV và đều là loại nhập khẩu. Ngoài ra, phòng không Ukraine đang thiếu hụt loại đạn như vậy và việc bắn như “vãi đạn” lên không, nhưng không tiêu diệt được chiếc UAV nào của Nga, càng khẳng định việc Ukraine đánh chặn 85% tên lửa của Nga là một con số có phần bị thổi phồng.

