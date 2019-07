Philippines đòi Mỹ gửi nguyên Hạm đội 7 tới Biển Đông

Trong bài phát biểu của mình hôm thứ hai vừa rồi, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết, nếu Mỹ muốn đảm bảo an ninh hàng hải và hạn chế sự hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông, Washington hay gửi toàn bộ Hạm đội 7 Thái Bình Dương tới vùng biển này. Nguồn ảnh: BI. Trước đó, trong các bài phát biểu của mình thậm chí Tổng thống Duterte còn khẳng định Mỹ đang chơi chiêu bài "tốt thí" và sử dụng Philippines như một mồi nhử trong các tranh chấp ở Biển Đông. Nguồn ảnh: BI. Tổng thống Philippines cũng lên tiếng tỏ ra quan ngại về lời hứa hẹn sẽ "phòng thủ" và bảo vệ Philippines của Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho biết, việc gắn bó quá mật thiết về mặt quân sự và quốc phòng với Washington chưa chắc đã đảm bảo được an toàn cho Philippines và hoàn toàn có thể kéo quốc gia này vào một cuộc chiến tranh ngoài ý muốn. Nguồn ảnh: BI. Hạm đội 7 Thái Bình Dương hiện là hạm đội có quy mô lớn nhất được Mỹ triển khai trên toàn thế giới. Căn cứ chính của hạm đội này được đặt ở Yokosuka, Nhật Bản. Nguồn ảnh: BI. Hiện tại, hạm đội này có khoảng từ 60 tới 70 tàu chiến lớn nhỏ các loại cùng với 300 máy bay và 40.000 lính Hải quân, Thuỷ quân Lục chiến. Nguồn ảnh: BI. Với lực lượng lớn như vậy, nếu toàn bộ Hạm đội 7 Thái Bình Dương kéo vào biển Đông theo như lời thách thức của Tổng thống Philippines, chắc chắn an ninh trong khu vực này sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên điều này chắc chắn sẽ không thể xảy ra. Nguồn ảnh: BI.Hạm đội 7của Hải quân Mỹ được chia làm 10 nhóm tác chiến đặc nhiệm (Task Force). Trong cả những tình huống khẩn cấp nhất, Hạm đội 7 Thái Bình Dương cũng chỉ cần điều động một nhóm tác chiến đặc nhiệm là quá đủ để phản ứng lại sự cố. Nguồn ảnh: BI. Hạm đội này của Mỹ hiện tại đóng quân tại ba cảng căn cứ tiến phương bao gồm cảng chính ở Yokosuka, Nhật Bản, hai cảng phụ ở Sasebo, Nhật Bản và Apra, Guam. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù có quy mô và sức mạnh vượt trội, Hạm đội 7 Thái Bình Dương của Mỹ lại không phải là hạm đội "già" nhất của quốc gia này, nó mới chỉ được thành lập từ năm 1943 - nghĩa là hơn một năm sau khi Mỹ tham chiến với Nhật ở mặt trận Thái Bình Dương trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Sức mạnh của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

