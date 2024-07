Phiên bản bom lượn FAB-500 mới của Nga có thể bay xa 80 km

Chính quyền khu vực Kharkov lo ngại về các đặc tính được cải tiến của mẫu bom hàng không FAB-500 mới, với mô-đun điều khiển và hiệu chỉnh (UMPC). Hiện nay, theo các chuyên gia Ukraine, tầm bay của loại bom lượn này ít nhất là 80 km. Việc sử dụng phiên bản bom FAB được nâng cấp của Lực lượng Không quân chiến thuật Nga, đã thu hút sự chú ý của người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov, ông Oleg Sinegubov. Ông cho biết, bây giờ bom FAB-500 của Nga có thể bay đến bất kỳ điểm nào ở Kharkov và cảnh báo về cuộc không kích giờ đây sẽ vang lên thường xuyên hơn và kéo dài hơn. Với loại bom mới, Không quân Nga có thể tấn công bất kỳ vị trí nào ở tỉnh Kharkov. Quả bom này mạnh gấp 2 lần bom FAB-250 và do được nâng cấp, nên có khả năng bay xa tới 80 km, đó là lý do tại sao còi báo động vang lên liên tục tại Kharkov. Sinegubov nói trong một tin nhắn video. Đáng chú ý là vụ nổ tiếp theo ở thành phố Kharkov, xảy ra hai giờ sau thông điệp từ người đứng đầu chính quyền khu vực. Máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã tấn công một mục tiêu của Ukraine trong thành phố bằng quả bom lượn có điều khiển nặng 500 kg. Còn trang web Bulgarian Military cho biết, từ ngày 24 đến ngày 30/6, Lực lượng Không quân chiến thuật Nga đã trở thành tâm điểm chú ý, khi sử dụng loại bom FAB-500T thuộc loại hiếm có, được trang bị mô-đun UMPK, trong hai cuộc tấn công riêng biệt vào khu vực Kharkov. Các nguồn tin Ukraine đưa tin rằng, trong vụ tấn công ban đầu, một quả bom loại FAB-500T đã đánh trúng một ngôi nhà riêng ở một ngôi làng ở Kharkov, nhưng may mắn là không phát nổ. Trong vụ tấn công thứ hai, một quả bom tương tự đã đánh trúng mục tiêu ở Kharkov, nhưng một lần nữa, không có vụ nổ nào xảy ra. Việc sử dụng bom FAB-500T với các mô-đun UMPK đã đánh dấu lần đầu tiên loại bom này được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Không giống như bom FAB-500 M62 tiêu chuẩn, được Nga cải tiến với mô-đun cánh lượn UMPK để tạo ra bom dẫn đường, bom FAB-500T có trọng lượng thuốc nổ thấp hơn một chút (260 kg so với 300 kg). Ngoài ra, nó còn có thiết kế với hiệu suất khí động học vượt trội, giúp nâng cao tầm bay. Vậy bom FAB-500T có gì giống và khác với bom FAB-500 M62? Điểm giống nhau là bom FAB-500T và bom FAB-500 đều là bom phá; nhưng điều khác nhau là bom FAB-500T được sử dụng trên máy bay trinh sát và tấn công như MiG-25RB, có khả năng đạt tốc độ lên tới 3.000 km/h. Chữ “T” trong bom FAB-500T là ký hiệu “chịu nhiệt”. Những quả bom này được thiết kế để chịu được ứng suất nhiệt liên quan đến máy bay mang bom có tốc độ lên tới 3,000 km/h. Hơn nữa, một số nguồn tin cho rằng, bom FAB-500T nhờ thiết kế khí động học độc đáo, có thể bay được quãng đường 30-40 km, mà không cần thêm phụ kiện như cánh lượn. Bộ Quốc phòng Nga, dưới sự chỉ đạo của nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, đã tiếp tục sản xuất bom FAB-500T, được nêu bật trong đoạn video công bố vào tháng 3/2024. Động thái này cho thấy nỗ lực có chủ đích của Nga, nhằm trẻ hóa hoạt động sản xuất bom, chứ không chỉ có tận dụng bom từ thời Liên Xô. Người ta có thể suy ra rằng, việc tích hợp bom FAB-500T với mô-đun cánh lượn UMPK, được thúc đẩy bởi yêu cầu về một quả bom có tầm bay mở rộng hơn nữa. Sự điều chỉnh này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cuộc tấn công hiệu quả hơn vào lãnh thổ Ukraine, so với FAB-500M62 tiêu chuẩn, được ghép nối với cùng một loại mô-đun. Ngoài ra trong hai tuần qua, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã tích cực thử nghiệm một loại bom hạng nặng lớn hơn là FAB-3000 với mô-đun cánh lượn UMPC. Hai mặt trận được Nga thả loại bom này là Kharkov và Toretsk, mức độ chính xác cũng được nâng lên. Đoạn video xuất hiện hôm 30/6 cho thấy, việc sử dụng bom lượn có điều khiển nặng ba tấn vào một khu vực tập trung quân tạm thời của Ukraine gần làng Slobozhanskoye, chỉ cách Kharkov 30 km. Có thể bom FAB-3000 sẽ sớm có tầm bay ngang bằng với các loại bom có trọng lượng nhỏ hơn và sẽ là mối đe dọa mới cho lực lượng Ukraine. (Nguồn ảnh: Topwar, Wikipedia, en.defence-ua). Không quân Nga thả bom lượn FAB-500T vào khu vực Kharkov. Nguồn: Topcor.

