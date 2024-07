Chiến lược chờ “Kiev sụp đổ“: Nga tiến đều đặn, tiêu hao quân Ukraine

Mùa hè năm 2024, trái với dự đoán của Mỹ và phương Tây, đó là Quân đội Nga sẽ tổng tiến công; mà ngược lại, Quân đội Nga “tiến chậm nhưng đều đặn” về phía tuyến phòng thủ Ukraine, buộc các nước phương Tây phải gấp rút cung cấp thêm vũ khí cho Kiev. Nga đã tận dụng tối đa lợi thế hỏa lực của mình trên tiền tuyến, nhưng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây lại bị trì hoãn trong việc tiếp cận lực lượng chiến đấu Ukraine. Đồng thời, Nga tiếp tục sử dụng chiến thuật “nghìn vết chém”, sử dụng các nhóm quân nhỏ, tiến hành các cuộc tấn công dò đường, nhằm tìm ra điểm yếu trên tuyến phòng thủ của Ukraine. Hành động quân sự lớn nhất của Quân đội Nga đó là phát động cuộc tấn công xuyên biên giới gần Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine vào tháng 5/2024. Sau khi Ukraine chuyển quân từ các khu vực khác về đây, tốc độ tiến quân của Nga tại đây đã chậm lại. Tuy nhiên, quân Nga vẫn đạt được những tiến bộ nhỏ nhưng ổn định xung quanh Donetsk, bao gồm thị trấn chiến lược Chasov Yar, cửa ngõ vào khu vực Donetsk do Ukraine kiểm soát. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, nếu Chasov Yar thất thủ, sẽ đe dọa tới hai thành phố còn lại của tỉnh Donetsk, mà Ukraine còn kiểm soát là Slovyansk và Kramatorsk. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga không muốn một giải pháp nhanh chóng và sẽ tuân thủ một chiến lược ổn định, đó là tiếp tục duy trì áp lực và phân tán lực lượng đối phương ra nhiều mặt trận. Chuyên gia Watling, thuộc Viện nghiên cứu Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) cho biết, bằng cách dàn trải lực lượng Ukraine ra khắp chiến tuyến, Nga đang khắc phục những điểm yếu của chính mình. Watling phân tích, quy mô tấn công của Nga buộc Ukraine phải phân tán lực lượng pháo binh và tiêu tốn một lượng lớn đạn pháo để ngăn chặn quân Nga tiếp tục tấn công. Ông nói: "Mục đích của Quân đội Nga không phải là đạt được bước đột phá lớn, mà là tiến từng km dọc chiến tuyến". Chuyên gia Kovman của Quỹ Carnegie Endowment cho biết, mục tiêu của Nga là duy trì áp lực lên Ukraine. Ông chỉ ra rằng, dù Ukraine cố gắng ổn định chiến tuyến, nhưng họ vẫn phải sử dụng quân dự bị, mà lẽ ra phải triển khai ở nơi khác. Kovman nhận xét: "Ukraine cần thêm thời gian để xây dựng lại năng lực chiến đấu, đã bị mất trước sức ép của Quân đội Nga". Moscow cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, do các cuộc tấn công này, Ukraine đã mất tới 80% sản lượng nhiệt điện và 1/3 sản lượng thủy điện. Chuyên gia Kofman cho biết, những cuộc tấn công của Nga đã mang đến một tương lai ảm đạm cho nền kinh tế Ukraine. Còn chuyên gia Watling cho biết, việc thiếu hệ thống phòng không sẽ buộc Ukraine phải đánh đổi giữa việc bảo vệ cơ sở hạ tầng và bảo vệ binh lính ở tiền tuyến. Ông nói, cuộc tấn công tầm xa của Nga đe dọa Ukraine cả về chiều rộng và chiều sâu. Còn nhà phân tích an ninh Nga Poletayev cho biết, mục tiêu của Điện Kremlin là làm cạn kiệt dần nguồn lực của Ukraine, nhằm buộc Kiev chấp nhận thỏa thuận hòa bình theo đề xuất của Nga. Ông Poletayev cho biết trong một bài bình luận gần đây rằng, ưu thế quân sự của Nga cho phép nước này duy trì áp lực trên toàn mặt trận và đạt được những tiến bộ mới trong khi chờ đợi "sự sụp đổ của Ukraine". Mới đây, Mỹ đã đồng ý cho Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất, để tấn công các mục tiêu ở Nga gần Kharkov. Pháp và một số nước phương Tây thậm chí còn cho rằng, Kiev nên được phép sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công bất kỳ mục tiêu quân sự nào trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Pháp Macron và một số lãnh đạo các nước vùng Baltic của NATO cũng thảo luận về việc triển khai quân NATO tới Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin coi động thái này là một sự leo thang nguy hiểm và đáp trả bằng cách ký thỏa thuận phòng thủ chung với Triều Tiên và đe dọa cung cấp vũ khí cho các đối thủ phương Tây trên khắp thế giới. Mới đây, sau khi Kiev phóng tên lửa do Mỹ sản xuất tấn công thành phố Sevastopol của Crimea, khiến dân thường thương vong lớn, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo, có thể sẽ áp dụng các biện pháp chống lại UAV trinh sát của Mỹ bay qua Biển Đen và cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine. Đáng chú ý nhất là nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Putin nhấn mạnh, sẽ là sai lầm nếu NATO cho rằng Nga không dám sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần thiết. Ông cho biết, Moscow đang xem xét thay đổi học thuyết hạt nhân của mình. Trên thực tế, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân chiến thuật với sự tham gia của Belarus. Ở Nga, một số người theo đường lối cứng rắn cũng yêu cầu Tổng thống Putin có hành động cứng rắn hơn đối với phương Tây và NATO. Còn chuyên gia Kashin, một nhà phân tích quốc phòng ở Moscow, cho biết, Nga có thể đáp trả phương Tây bằng cách tấn công máy bay không người lái của phương Tây, hoặc các vệ tinh do thám của Mỹ hoặc thậm chí tấn công các cơ sở ở nước ngoài của NATO. (Nguồn ảnh: CNN, Forbes, RIA Novosti).

