Phi công Ukraine nói lái F-16 giống như từ Nokia cũ lên iPhone

Một phi công Ukraine, có ký hiệu gọi là "Moonfish", đang được huấn luyện chuyển loại lái máy bay chiến đấu F-16 tại Đan Mạch cho biết: “Việc này giống như nâng cấp từ Nokia cũ với màn hình đen trắng lên iPhone đời mới”. Phi công "Moonfish" cũng cho biết thêm, chiến đấu cơ F-16 rất "tuyệt vời", việc điều khiển nhẹ nhàng vì có phần mềm hỗ trợ; nhưng máy bay có hệ thống điện tử phức tạp hơn các máy bay chiến đấu phản lực do Liên Xô sản xuất. Phi công "Moonfish" là một trong 6 phi công được Không quân Ukraine cử đi huấn luyện chuyển loại sang lái máy bay chiến đấu F-16, tại căn cứ Skrysdtrup ở Đan Mạch. “Đó là một chiếc máy bay phản lực tuyệt vời”, "Moonfish" trả lời trang United 24 do Chính phủ Ukraine hậu thuẫn. Phi công "Moonfish" nói rằng, mặc dù chiến đấu cơ F-16 "dễ bay hơn" đối với phi công, nhưng việc thích ứng với các hệ thống điện tử tiên tiến hơn của máy bay là một thách thức. Phi công này ví việc đó giống như "từ Nokia chuyển thẳng sang iPhone, mà không có tất cả các bước này ở giữa". "Moonfish" cho biết, chiếc máy bay phản lực của phương Tây này "nhanh nhẹn" hơn những chiếc MiG mà anh từng bay trước đây; đồng thời cho biết thêm: "Có cảm giác như chiếc máy bay phản lực muốn bạn lái nó mạnh mẽ hơn”? Vào tháng 7/2023, một liên minh gồm các quốc gia do Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan dẫn đầu đã được thành lập, có nhiệm vụ giúp đào tạo chuyển loại phi công lái F-16 cho Không quân Ukraine và chuyển giao máy bay F-16 cho nước này. Theo một số thông tin, Kiev có thể nhận được 60 chiếc F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Trolls Lund Poulsen cho biết, lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Ukraine vào mùa hè này. Hà Lan, Na Uy và Bỉ cũng cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine. Đan Mạch nằm trong số các quốc gia đào tạo phi công Ukraine, cùng với Mỹ, Anh, Pháp và Romania. Vào ngày 22/5 vừa qua, ông Poulsen cho biết, "rất khó để ấn định thời gian biểu cố định" cho việc giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, vì việc chuyển giao phụ thuộc vào các phi công Ukraine và nhân viên kỹ thuật đã được huấn luyện xong chưa, cũng như hạ tầng sân bay được xây dựng, để bảo đảm cho F-16 hoạt động”. Kiev từ lâu đã lập luận rằng, họ cần máy bay chiến đấu để có thể ngăn chặn các đợt ném bom của Không quân Nga vào tiền tuyến và kêu gọi các đồng minh cung cấp F-16 như đã hứa càng sớm càng tốt. Theo trang web của Không quân Mỹ, F-16 Fighting Falcon "là một máy bay chiến đấu nhỏ gọn, đa chức năng" được thiết kế để chiến đấu không đối không và không đối đất rất hiệu quả. Máy bay F-16 có chiều dài 15.06 m, trọng lượng không tải là 8.936 kg; trọng lượng cất cánh bình thường 12.003 kg; trọng lượng cất cánh tối đa: 16.875 kg. Tốc độ tối đa Mach 2 (2.120 km/h), tầm bay tối đa khi chuyển sân bay: 4.220 km (khi không mang vũ khí và mang thêm 2 thùng nhiên liệu phụ). Về vũ khí, F-16 có thể mang theo hai quả bom nặng 900kg, hai tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9 Sidewinder, hai tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 và hai thùng nhiên liệu bên ngoài nặng 2.400 pound. Ngoài ra, F-16 còn được trang bị pháo nhiều nòng 20 mm M-61A1. Bán kính chiến đấu của F-16 là 550 km, khi mang theo 4 quả bom 454 kg tấn công mặt đất (không mang tên lửa không đối không). Về khả năng phòng không, F-16 được trang bị tên lửa tầm xa AIM-120, có thể tăng đáng kể phạm vi phòng không của Ukraine. Trong một bình luận với AP hồi đầu năm 2023, ông George Barros, nhà phân tích về Nga của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ cho rằng: “Ukraine không kiểm soát được không phận nơi họ tấn công, khi tiến hành các hoạt động tấn công trong điều kiện như vậy là cực kỳ khó khăn”. Theo các nhà phân tích phương Tây, những chiếc F-16 có thể giúp Ukraine thay đổi điều đó. Mặc dù khó có thể thay đổi cán cân cuộc xung đột, nhưng hàng chục máy bay tiên tiến được các nước phương Tây cam kết viện trợ cho Ukraine, sẽ đem lại cho Kiev những khả năng mới, để đe dọa ưu thế trên không của Nga. Theo ông Daniel Rice, cựu cố vấn đặc biệt của Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Valery Zaluzhny, cho rằng: “Việc F-16 xuất hiện với số lượng lớn sẽ mang lại cho Ukraine ưu thế trên không, để bảo vệ quân đội của họ ở tiền tuyến trước trực thăng vũ trang và bom thông minh của Nga”. Ông Rice cho biết, máy bay F-16 kết hợp với các tên lửa tầm xa như Storm Shadow/SCALP-EG của Anh - Pháp và đã được chuyển đến Ukraine trong thời gian qua, sẽ khiến “mọi mục tiêu của Nga” trên lãnh thổ Ukraine do Moscow kiểm soát nằm trong tầm bắn của tên lửa Kiev (Nguồn ảnh: Reuters, CNN).

