Phi công Ukraine làm gì để sống sót khi tỷ lệ 1 chọi 5?

Giai đoạn đầu của cuộc xung đột, Lực lượng Không quân Ukraine thường xuyên tung ra các cuộc tấn công hiệu quả nhằm vào Quân đội Nga. Đằng sau những thành tích này, là bí mật về cách Không quân Ukraine sống sót và chiến đấu “chống lại nghịch cảnh”. Gần đây, hai bài báo phỏng vấn đăng trên tờ New York Times và CNN của Mỹ lần lượt tiết lộ cho chúng ta biết các phi công của Lực lượng Không quân Ukraine đã chiến đấu như thế nào, trong những tình huống khó khăn và cách họ đối phó với Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Trong bài báo của New York Times, phi công người Ukraine có mật danh "Andrei", người lái máy bay chiến đấu Su-27 Flanker đã chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu của mình. Anh mô tả các trận không chiến căng thẳng với Lực lượng Không quân Nga trong các nhiệm vụ "đánh chặn nhanh" vào ban đêm. Việc những chiếc Su-27 của Ukraine có thể nhanh chóng cất cánh khỏi nhà chứa máy bay, ngay cả khi không hoàn thành các cuộc kiểm tra kỹ thuật đầy đủ trước chuyến bay, cho thấy rằng ít nhất một số máy bay phản lực của Ukraine, đã được cất giấu và bảo vệ cẩn thận, có thể trong một nhà chứa máy bay được gia cố. Andrei đề cập, dù thua xa Không quân Nga về số lượng, nhưng họ luôn ở thế bất lợi trong mọi trận chiến. “Số lượng máy bay Nga trên không gấp 5 lần chúng tôi”; trong khi họ chỉ có hai phi công có ba năm kinh nghiệm bay và đã thực hiện 10 phi vụ và “nhiều lần” bắn rơi máy bay địch. Andrei thẳng thắn thừa nhận: “Nhiệm vụ chính của tôi là tấn công các mục tiêu trên không và đánh chặn máy bay địch”. Anh cũng mô tả chi tiết quá trình chiến đấu căng thẳng với máy bay Nga, cũng như cách anh sử dụng kỹ năng và hệ thống tự bảo vệ của máy bay, để tránh tên lửa được phóng đi từ máy bay Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, một phi công Ukraine khác có mật danh "Juice", đã mô tả chiến lược "hoạt động phân tán", được Không quân Ukraine áp dụng trong cuộc xung đột, nhằm bảo toàn lực lượng. Khi các căn cứ không quân và sân bay Ukraine bị tên lửa Nga bắn phá dữ dội, họ phải phân tán máy bay của mình đến các sân bay ở phía tây đất nước, một số đoạn đường băng dài và thậm chí cả một số đoạn đường cao tốc đã bị phá hủy. Mặc dù chiến lược phá hủy hạ tầng sân bay của Nga đã làm tăng tính khó khăn cho các hoạt động của Không quân Ukraine, nhưng không thể ngăn cản Không quân Ukraine tiếp tục tạo ra mối đe dọa đối với Quân đội Nga. Theo ước tính của Trung tướng Không quân Mỹ đã nghỉ hưu David Diptura và các quan chức Lầu Năm Góc, Không quân Ukraine hiện có khoảng 55-56 máy bay chiến đấu, bằng 80% sức mạnh trước chiến tranh. Dù con số này đã giảm so với trước xung đột, nhưng Không quân Ukraine vẫn đủ khả năng đóng vai trò quan trọng trong chiến đấu. Bộ Quốc phòng Anh thậm chí còn tuyên bố rằng, lực lượng không quân và phòng không Ukraine đang tiếp tục bảo vệ hiệu quả không phận Ukraine, khiến Quân đội Nga khó có thể giành quyền kiểm soát hoàn toàn trên không. Tuy nhiên, khi giao tranh vẫn tiếp diễn, khả năng chiến đấu của Không quân Ukraine cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Các yếu tố như số lượng máy bay hiện có giảm và các nhiệm vụ nặng nề đang thử thách hiệu quả chiến đấu của Không quân Ukraine. Mặc dù không quân và hệ thống phòng không trên đất liền Ukraine đã hoạt động tốt cũng như sự hiệp đồng giữa máy bay chiến đấu và tên lửa đất đối không di động rất ăn ý, nhưng lực lượng này vẫn phải đối mặt với áp lực rất lớn trước việc triển khai quy mô lớn của Không quân Nga và các hệ thống phòng không tiên tiến. Tuy nhiên, người Ukraine cũng tỏ ra khéo léo để “thích ứng với nghịch cảnh”. Theo New York Times, một mạng lưới tình báo mặt đất đang hoạt động tích cực, kịp thời báo về các hành động của Không quân Nga cho Quân đội Ukraine; một hoạt động tương tự như công việc của các quan sát viên phòng thủ dân sự của Anh, nhằm chống lực lượng không quân Đức trong Thế chiến thứ hai. Đặc biệt là sự trợ giúp đắc lực của các lực lượng tình báo Mỹ và NATO, kịp thời cảnh báo cho Quân đội Ukraine về sự xuất hiện của máy bay chiến đấu Nga, cung cấp cho Không quân Ukraine nhiều hỗ trợ tình báo hơn, cho phép họ đối phó tốt hơn với các mối đe dọa từ Không quân Nga. Trong cuộc xung đột đang diễn ra, Không quân Ukraine đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Quân đội Ukraine với tinh thần chiến đấu ngoan cường và khả năng chiến đấu xuất sắc. Dù phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn nhưng Không quân Ukraine vẫn đứng vững trên chiến trường, chiến đấu bảo vệ không phận và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và là bài học kinh nghiệm cho các quốc gia có lực lượng không quân nhỏ trong cuộc chiến trong tương lai. (Nguồn ảnh: Kyiv Independent, Ukrinform, CNN).

