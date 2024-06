Quân đội Ukraine làm gì để đối phó với “siêu bom” 3 tấn của Nga?

Giao tranh ở khu vực Kharkov tiếp tục là điểm nóng trên chiến trường Ukraine. Theo trang web War Zone của Mỹ, Quân đội Nga bắt đầu thả bom 3 tấn được trang bị mô-đun hiệu chỉnh trên chiến trường. Video được lan truyền rộng trên mạng xã hội, ghi lại cảnh quả bom 3 tấn tấn công vào vị trí Quân đội Ukraine. Qua đoạn video do một chiếc UAV quay có thể thấy một quả bom có điều khiển đã đánh trúng một tòa nhà ở làng Liptsy, vùng Kharkov, nói chính xác là quả bom không trúng vào tòa nhà, mà lệch xấp xỉ 10 mét. Một quầng khói bom dày đặc bốc lên, khiến tòa nhà bị san phẳng; Ngoài ra, một số tòa nhà thấp tầng xung quanh tòa nhà bị ném bom, cũng bị phá hủy hoàn toàn. Một miệng hố lớn có đường kính hàng chục mét xuất hiện ở trung tâm vụ nổ. Loại bom có sức mạnh hủy diệt này là một thảm họa đối với Quân đội Ukraine. Mặc dù độ chính xác bị sai lệch 10 mét, nhưng khoảng cách này đã bị bỏ qua đối với loại bom này. Vào tháng 3 năm nay, khi ông Sergey Shoigu vẫn còn là Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông đã tuyên bố khi đến thăm một nhà máy quân sự rằng, Nga sẽ sản xuất hàng loạt bom hạng nặng FAB-3000 M-54 nặng 3 tấn và chuyển chúng thành bom lượn dẫn đường. Do số lượng thuốc nổ rất lớn của bom FAB-3000, nên Quân đội Nga gọi loại bom này là “siêu bom”. Nó nặng gấp 3,33 lần quả bom lượn lớn nhất của Quân đội Mỹ; bán kính hủy diệt của nó là 230 mét và các mảnh bom có thể gây sát thương ở khoảng cách hơn 1.200 mét. Viện nghiên cứu ISW của Mỹ cho rằng, việc sử dụng bom FAB-3000 trên chiến trường có nghĩa là Quân đội Nga đã hoàn thiện kỹ thuật đối với bom hạng nặng FAB-3000. Đây là bước phát triển lớn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Ban đầu, do quả bom quá nặng và còn trở nên nặng hơn sau khi được trang bị thêm mô-đun dẫn đường và cánh lượn, khiến máy bay chiến đấu Nga gặp khó khăn trong việc lắp đặt nó. Nhưng giờ đây, Quân đội Nga rõ ràng đã giải quyết được vấn đề máy bay mang tải của bom. Do Quân đội Nga dựa quá nhiều vào hỏa lực để tấn công, nếu họ có thể sử dụng trên quy mô lớn bom FAB-3000 như bom lượn 500kg, sẽ giúp tăng khả năng phá hủy các vị trí của quân Ukraine, góp phần tăng tốc đáng kể bước tiến của quân Nga trên chiến trường. Trước đó, khi Lực lượng Không quân chiến thuật Nga gặp khủng hoảng, những thị trấn, thành phố nhỏ với dân số chỉ vài chục nghìn người, nhưng có thể cầm chân quân Nga hơn 6 tháng. Để vượt qua các khu vực này, lực lượng mặt đất của Nga đã sử dụng các đơn vị tấn công trên quy mô lớn và gặp nhiều thiệt hại, ví dụ như đánh thành phố Avdiivka mất hai năm, Bakhmut mất 10 tháng… Sau khi Quân đội Nga đưa bom lượn có điều khiển được cải tiến từ bom thường, thì tốc độ tiến công qua các thành phố sẽ được rút ngắn. Giờ đây, một khi siêu bom FAB-3000 được sử dụng trên diện rộng, những thành phố, thị trấn ở Ukraine sẽ không còn khả năng ngăn cản bước tiến của Quân đội Nga. Truyền thông Nga cho biết, việc thả bom FAB-3000 do máy bay ném bom chiến thuật Su-24M thả xuống. Theo lý thuyết, máy bay Su-24M có thể mang theo tới 8 tấn vũ khí và giá đỡ ở bụng được gia cố có thể mang theo vũ khí nặng trên 3 tấn. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ liệu Su-24 có khả năng mang bom FAB-3000 hay không? Trang web The War Zone cho rằng, quả bom này ban đầu được thiết kế sử dụng trên máy bay ném bom Tu-22M3 Backfire, nhưng Su-24M và Su-34 đều có thể sử dụng. Nhưng hiện tại, những chiếc MiG-31K có thể có khả năng sử dụng loại bom này, vì mấu treo dưới bụng máy bay có thể mang tên lửa siêu thanh Kinzhal nặng 4.300 kg. Và do MiG-31 bay ở độ cao lớn, nên nó sẽ có tầm bay xa hơn khi phóng FAB-3000. Tuy nhiên, số lượng MiG-31 không nhiều và phần lớn chúng sử dụng để phóng tên lửa Kinzhal. Nói tóm lại, cho dù Quân đội Nga sử dụng loại máy bay chiến đấu nào, giờ đây họ có thể thả bom FAB-3000 với mô-đun cánh lượn có thể hiệu chỉnh và có thể thả bom từ vị trí an toàn, cách mục tiêu vài chục km, vượt xa phạm vi phòng không hiện có của Quân đội Ukraine. Việc Quân đội Nga sử dụng quy mô lớn loại bom này có khả năng trở thành "vũ khí thay đổi quy tắc chiến trường", trừ khi Quân đội Ukraine nhận được sự hỗ trợ từ các hệ thống phòng không tầm xa của Mỹ và châu Âu, hoặc máy bay F-16, để hạn chế hiệu quả hoạt động của máy bay ném bom Nga. Nhận thấy điều này, Mỹ đã thay đổi chính sách và quyết định ưu tiên cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine vào cuối mùa hè này. Tất nhiên, những tên lửa đánh chặn này có thể được ưu tiên bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng ở khu vực phía sau. Nhưng vũ khí duy nhất có thể có hiệu quả có thể ngăn chặn máy bay ném bom Nga đó là máy bay chiến đấu F-16. Châu Âu đã hứa rằng những chiếc F-16 sẽ được bàn giao cho Quân đội Ukraine vào mùa hè này. Những phi công F-16 đầu tiên của Ukraine được đào tạo đã trở về nước và đang chờ máy bay F-16. Hiện Quân đội Ukraine đang sử dụng Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) do Mỹ sản xuất để tấn công hệ thống phòng không tầm xa của Quân đội Nga trên quy mô lớn. Cơ quan cố vấn Mỹ cho rằng đây là sự chuẩn bị cho việc F-16 tham chiến. Khi đó, một cuộc chiến tàn khốc nhằm giành ưu thế trên không có thể nổ ra giữa Nga và Ukraine, Quân đội Nga sẽ không còn tự do sử dụng bom lượn trên quy mô lớn như trước nữa; do vậy Quân đội Nga đang đẩy mạnh sử dụng bom lượn để đạt được kết quả quyết định. (Nguồn ảnh: Sina, X, Topwar, CNN).

