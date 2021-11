Pháp ra mắt tàu ngầm mới, khẳng định vị thế cường quốc hải quân

Tàu ngầm tấn công lớp Suffren đầu tiên đã bắt đầu thử nghiệm trên biển. Nó đại diện cho một bước thay đổi của Hải quân Pháp và chính thức được gọi tên là Marine Nationale. Pháp đã vận hành một lực lượng tàu ngầm sử dụng động cơ hạt nhân và đưa lực lượng này lên vị trí hàng đầu trong lực lượng hải quân thế giới. Nhưng các tàu lớp Rubis hiện tại nhỏ hơn đáng kể so với các tàu chiến của Mỹ và Anh khiến chúng "tụt hậu" hơn một thế hệ. Suffren đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa Pháp với các đồng minh NATO hàng đầu như Mỹ, Anh .... Suffren là chiếc đầu tiên trong số 6 chiếc tàu ngầm loại Barracuda được thiết kế cho Hải quân Pháp. Tàu được đặt hàng vào tháng 12/2007 và hạ thủy vào tháng 7 năm ngoái. Con tàu đã hoàn thành thành công bài kiểm tra lặn tĩnh, đây là một phần trong quá trình thử nghiệm của nhà chế tạo. Với trọng lượng khoảng 5.000 tấn, Suffren có kích thước gấp đôi so với lớp Rubis. Và lớn hơn bất kỳ loại tàu ngầm phi hạt nhân nào đang được sử dụng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, Suffren vẫn nhỏ hơn lớp Astute của Hải quân Hoàng gia Anh (~ 7.000 tấn) và lớp Virginia của Hải quân Mỹ (~ 8.000 tấn). Một nhược điểm của kích thước nhỏ hơn này là Suffren mang ít vũ khí hơn. Các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân được ví như là một kẻ săn mồi đỉnh cao, những con tàu này có thể đánh chìm nhiều tàu chiến của đối phương cho đến khi chúng cạn kiệt ngư lôi. Điều này đặc biệt đúng với tàu Suffren khi tàu chỉ mang số lượng vũ khí tương đương với tàu ngầm phi hạt nhân. Tải trọng tối đa khoảng 24 quả ngư lôi của nó bằng khoảng 60% so với các lớp Virginia và Astute hiện tại. Một đặc điểm thú vị của Suffren là thủy thủ đoàn ít người hơn nhiều so với các loại của Mỹ và Anh. Nhờ khả năng tự động hóa được tăng cường, thủy thủ đoàn đã giảm từ 70 trên tàu lớp Rubis trước đó xuống chỉ còn 65. Số thủy thủ đoàn của Suffren ít hơn nhiều so với con số 98 của lớp Astute và 135 trên tàu lớp Virginia. Trong thời đại mà các lực lượng tàu ngầm phương Tây đang phải “vật lộn:” để thu hút và giữ chân các dự án tàu ngầm thì thủy thủ đoàn ít hơn có thể là một điều lợi thế. Thách thức là liệu có đủ người cho các cuộc tuần tra đường dài, vốn là điều bình thường đối với các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn hơn của NATO hay không. Nhiều người hơn sẽ làm giảm sự mệt mỏi của thuỷ thủ đoàn và giúp tiến hành các công việc sửa chữa, bảo dưỡng trên tàu dễ dàng hơn. Vũ khí ngư lôi trang bị cho Suffren được đánh giá là rất hiện đại. Ngư lôi hạng nặng F-21 Artemis hoàn toàn mới có nguồn gốc từ loại ngư lôi Black Shark của Italia. Ngư lôi này có động cơ chạy hoàn toàn bằng điện sử dụng công nghệ pin mới nhất. Con tàu cũng sẽ có thể mang tên lửa chống hạm SM-39 Exocet và tên lửa hành trình MdCN (Missile De Croisière Naval) mới. Loại vũ khí thứ hai này cung cấp cho tàu ngầm khả năng tấn công chiến lược một cách bất ngờ trong cú đánh đầu tiên, tấn công các mục tiêu trên bộ cách xa hàng trăm dặm. Đây sẽ là lần đầu tiên tàu ngầm của Hải quân Pháp được trang bị tên lửa hành trình tấn công đất liền. Suffren có thể mang thêm 15 lính đặc nhiệm, nên phần boong-ke của con tàu có thể bị lược bỏ để lấy thêm diện tích cho các thuỷ thủ đoàn trong trường hợp kế hoạch tác chiến thay đổi. Suffren còn được trang bị thiết bị không người lái dưới nước (UUV) D-9 dành cho trinh sát, tình báo, tác chiến điện tử, rải mìn và chống tàu ngầm địch. Phải nói rằng lớp Suffren là một thiết kế hoàn toàn có khả năng đưa Hải quân Pháp thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Anh. Giúp cho Hải quân Pháp tiếp tục củng cố vị trí hàng đầu trên thế giới. Nguồn ảnh: Defenseforces. Tàu ngầm lớp Virginia của Hải quân Mỹ phóng thử tên lửa Trident II có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Nguồn: USnavy.



