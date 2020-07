Pháo tự hành bánh lốp PTH85-VN18 Việt Nam tự chế tạo lần đầu lộ diện

Trong phóng sự mới đây của báo Quân đội nhân dân Online, người xem đã phát hiện ra sự xuất hiện đầy bất ngờ của tổ hợp pháo tự hành bánh lốp mới do Việt Nam tự nghiên cứu tích hợp trong nước. Đây cũng là lần đầu tiên loại pháo này được công khai giới thiệu cận cảnh.

Ảnh: Loại pháo tự hành mới do Việt Nam tích hợp. Ảnh: QĐND. Trước đó, vào năm 2019, trong một phóng sự của kênh truyền hình QPVN thực hiện tại nhà máy Z751 đã vô tình lướt qua hình ảnh về loại pháo tự hành độc đáo này của Việt Nam, là lần đầu tiên người ta biết đến sự xuất hiện của nó. Dù vậy, đến tận bây giờ, chúng ta mới chính thức biết đến tên gọi của vũ khí này. Ảnh: Hình ảnh về pháo tự hành bánh lốp mới do nhà máy Z751 tích hợp trong phóng sự hồi năm 2019 của kênh QPVN. Tổ hợp pháo tự hành PTH85-VN18 (Pháo tự hành 85mm - Việt Nam năm 2018) là tên gọi chính thức của loại pháo tự hành bánh lốp mới này, hệ thống sử dụng khung gầm xe tải việt dã Ural-43206 6x6 và tích hợp một pháo chống tăng D-44 cỡ nòng 85mm.

Ảnh: Cận cảnh bảng thông số của tổ hợp pháo tự hành. Tổ hợp có trọng lượng 14.150kg, khả năng có thể vượt dốc đứng 50 độ, có thể lội nước sâu 0.7m, thời gian chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu là 5 phút. Đồng thời sử dụng một hệ thống thủy lực với hai chân chống giúp pháo ổn định rất tốt khi bắn. Ảnh: Cận cảnh tổ hợp PTH85-VN18 do Việt Nam tích hợp. Vũ khí chính của tổ hợp là pháo D-44 85mm hiện đang có trong biên chế pháo binh quân đội ta. Đây vốn là pháo dã chiến cấp sư đoàn được Liên Xô sản xuất vào thập niên 40 của thế kỷ trước và vẫn còn một số quân đội vẫn đang sử dụng cho đến ngày nay. Đây cũng là loại pháo đã lập rất nhiều chiến công hiển hách trong thời kháng chiến chống Mỹ với thành tích bắn cháy nhiều tàu chiến địch. Ảnh: Bộ đội pháo binh huấn luyện với pháo D-44 85mm. Pháo D-44 có trọng lượng 1.72 tấn, kíp chiến đấu 6 đến 8 người, tốc độ bắn cực cao, có thể đạt 20 phát/phút. Tầm bắn tối đa của pháo là hơn 15.000m và tầm bắn thấp nhất là hơn 1.000m

Ảnh: Binh sĩ Ba Lan triển khai chiến đấu với pháo D-44 85mm. Với việc sử dụng đạn pháo nổ mạnh HEAT loại BK-2M, trong tầm bắn 1.500m, pháo vẫn có thể xuyên phá 300mm thép. Sơ tốc đầu nòng của pháo đạt 1030m/s. Ảnh: Bình sĩ triển khai trận địa hàng loạt pháo D-44 85mm. Trước đó, Việt Nam cũng đã từng tích hợp pháo D-44 85mm lên xe thiết giáp bánh xích M548 chiến lợi phẩm của Mỹ. Dù cho hiện nay, pháo D-44 khó có thể tiêu diệt được xe tăng chủ lực hiện đại, tuy nhiên với sức mạnh của nó vẫn có thể bắn cháy xe thiết giáp bộ binh cũng như các loại xe tăng hạng nhẹ. Việc tích hợp D-44 từ xe bánh xích sang xe bánh lốp nhằm nâng cao hơn nữa tính cơ động và khả năng việt dã, dễ triển khai, dễ bảo trì bảo dưỡng của tổ hợp. Có thể thấy rằng, thời gian gần đây, Việt Nam đã tích cực nghiên cứu, tích hợp các loại pháo mặt đất lên xe tải nhằm nâng cao tính cơ động và hiệu quả của pháo là một điều vô cùng đáng mừng, một bước tiến đáng kể của nền Công nghiệp quốc phòng nước nhà. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa tích hợp các loại lựu pháo cỡ nòng lớn, uy lực cao như D-30 122mm, M-46 130mm, D-20 152mm,.. lên khung gầm vận tải. Hi vọng trong tương lai không xa, chúng ta có thể nhanh chóng thực hiện được ý tưởng này nhằm nâng cao hơn nữa sức mạnh pháo binh. Ảnh: Trận địa pháo tự hành bánh lốp do Việt Nam tích hợp sử dụng khung gầm Ural và pháo M101 105mm của Mỹ. Những khẩu pháo tự hành chủ lực của Việt Nam hiện nay, 2S1 và 2S3, đã có thời gian phục vụ lâu dài, dần dần sẽ không còn có thể đáp ứng được nhu cầu của một cuộc chiến tranh hiện đại. Với những bước đi phát triển pháo tự hành như Việt Nam hiện nay, mong muốn rằng trong tương lai không xa nữa, chúng ta có thể sản xuất ra những loại pháo tự hành uy lực lớn, tầm bắn xa và sức sát thương cao, xứng đáng để thay thế những “già gân” đã sử dụng hơn 40 năm này.

Ảnh: Pháo tự hành 2S1 Gvozdika 122mm của pháo binh Việt Nam huấn luyện. Ảnh: QPVN. Video Pháo tự hành 105mm của Việt Nam: Hổ mọc thêm cánh - Nguồn: QPVN

