Pháo Sprut-SD hỗ trợ hỏa lực cực "chất" cho hoạt động đổ bộ

2S25 Sprut-SD là loại pháo chống tăng tự hành, được thiết kế để tiêu diệt các loại xe tăng, các khẩu đội pháo, xe bọc thép chở quân và các loại mục tiêu di động hay cố định, cũng như binh lực và vũ khí của đối phương. Nó được thiết kế dựa trên khung gầm của xe "nhảy dù" BMD-3. 2S25 Sprut mặc dù số lượng chế tạo còn ít, có thể chỉ dưới 100 chiếc; tuy nhiên không phải vì số lượng hạn chế mà đánh giá thấp dòng xe tăng hạng nhẹ này; loại xe tăng hạng nhẹ này hiện đang phục vụ cho lực lượng đổ bộ đường không và sắp tới là các đơn vị thủy quân lục chiến của Nga. Sprut-SD nằm ở phân khúc xe lội nước và xe nhảy dù, nhờ trang bị pháo chính 125mm rất lớn, nó có thể bắn cùng loại đạn với các xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Nga như T-14 hoặc cũ hơn, hoặc vẫn còn nhiều trong biên chế như T-90; việc này giúp thuận lợi trong công tác bảo đảm hậu cần. Là một "kẻ hủy diệt" xe tăng, pháo chính của Sprut-SD có thể xuyên thủng những áo giáp của những xe tăng chiến đấu hiện đại nhất; đây là phương tiện hỗ trợ hỏa lực "cực chất" cho hoạt động đổ bộ đường biển cũng như đường không, hỗ trợ hỏa lực cho lực lượng chiến đấu mặt đất, phá hủy các loại công sự vật cản. Để có thể lắp một khẩu pháo của xe tăng chiến đấu chủ lực, trên khung gầm tương đối nhỏ và nhẹ, Sprut được trang bị hệ thống treo khí nén, có thể nâng lên và hạ xuống bởi lái xe; cấu tạo này giúp mang lại cho chiếc xe khả năng vượt địa hình tốt hơn, cũng như giữ được bí mật khi ở trong công sự. Nhưng hệ thống treo khí nén có lẽ chức năng có giá trị hơn của nó là hấp thụ một phần độ giật của súng khi bắn; vì vậy mặc dù xe có trọng lượng nhẹ, nhưng vẫn trang bị được pháo tăng chủ lực. Vũ khí phụ của Sprut là súng máy đồng trục 7,62mm và một súng máy 7,62mm gắn trên một mô-đun được điều khiển từ xa. Do chiếc Sprut-SD sử dụng nhiều vật liệu nhôm làm giáp xe, nên xe chỉ có trọng lượng 18 tấn, chưa bằng 1/3 trọng lượng của xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abram của Mỹ; với trọng lượng nhẹ, nên xe có tốc độ và khả năng cơ động tuyệt vời so với các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Giống như một số phương tiện bọc thép khác của Nga, Sprut-SD bố trí kíp xe 3 người ở phía trước, tháp pháo phía giữa thân xe và động cơ phía sau. Tháp pháo xe tương đối cao, bán cầu trước của xe được bổ sung lớp giáp thép. Lý do tại sao trọng lượng của pháo Sprut-SD được giữ ở mức tối thiểu, mục đích nhằm để xe có thể vận chuyển bằng đường không, đặc biệt là có thể đổ bộ bằng dù từ máy bay bằng máy bay vận tải quân sự, và có thể bơi dưới nước từ các tàu đổ bộ vào bờ. Thế mạnh chính của Lực lượng đổ bộ đường không là sự kết hợp giữa tính cơ động cao và sức mạnh tấn công phủ đầu. Để đòn tấn công đó thực sự mạnh, cần có vũ khí hạng nặng, chẳng hạn như xe tăng hoặc pháo tự hành. Hiện nay các lực lượng đổ bộ đường không và đường biển còn thiếu phương tiện hỏa lực khi thiết lập đầu cầu đổ bộ; bởi vì lúc này, chưa có thể triển khai các loại hỏa lực hạng nặng, như xe tăng, pháo tầm xa, mà phần lớn phụ thuộc vào vũ khí hạng nhẹ. Do vậy các phân đội đánh chiếm đầu cầu, cần một hỏa lực mạnh, đổ bộ cùng với lực lượng này và có thể triển khai chiến đấu được ngay; do vậy Sprut-SD ra đời đã đáp ứng được một phương tiện có trọng lượng nhẹ, nhưng hỏa lực mạnh. Hiện nay trên thế giới không có loại vũ khí nào tương tự, khiến Sprut trong tương lai sẽ trở thành một sản phẩm xuất khẩu có giá trị. Pháo chống tăng hạng nhẹ Sprut-SD bắt đầu được quan tâm ở Trung Đông. Một trong những quốc gia trong khu vực (không được tiết lộ cụ thể) đã đề nghị đăng ký mua loại xe tăng này. Video Xem người Mỹ phá mìn chống tăng từ xa dễ như ăn kẹo - Nguồn: QPVN

