Pháo M46 Việt Nam có thể hoán cải thành "siêu phẩm" pháo tự hành Cuba

Sau khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, Washington áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với La Habana. Hiện nay, Mỹ và Cuba đã cải thiện quan hệ ngoại giao, nhưng lệnh cấm vận vẫn còn hiệu lực. Trong hơn 50 năm chịu lệnh cấm của Mỹ, nền kinh tế Cuba gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong bối cảnh bị bao vây kinh tế, công nghiệp quốc phòng Cuba vẫn có những bước phát triển vượt bậc. Cuba đã chế tạo thành công nhiều vũ khí hiện đại trong đó nổi bật là pháo tự hành Jupiter V 130 mm. Ảnh: Lựu pháo tự hành Jupiter V của quân đội Cuba. Về cơ bản, Jupiter V sử dụng pháo kéo xe M46 130 mm của Liên Xô sản xuất lắp trên khung gầm xe chuyên dụng Kraz 6x6 bánh. Pháo được lắp ở cuối đuôi xe, khi bắn có 2 chân chống điều chỉnh bằng thủy lực để tăng độ ổn định cho pháo. Do không có tháp pháo nên phạm vi quay ngang sang 2 bên chỉ khoảng 50 độ, góc nâng của pháo khoảng từ -2 đến +45 độ. Gói nâng cấp này biến một khẩu pháo kéo xe kém cơ động thành lựu pháo tự hành có khả năng cơ động cao, đáp ứng yêu cầu của chiến tranh hiện đại. Pháo chính có tầm bắn tối đa 27 km, tốc độ bắn 6-8 viên/phút. Pháo có thể bắn đạn nổ mạnh phân mảnh, đạn khói, đạn vạch đường. Tầm bắn của pháo có thể lên đến 38 km với đạn tăng tầm. Ưu điểm của pháo M46 là tốc độ bắn nhanh, khả năng bắn gián tiếp rất tốt. Trong Chiến tranh Việt Nam, M46 đã chứng minh ưu thế vượt trội so với các loại pháo của Mỹ viện trợ cho VNCH. Thậm chí M46 có thể đấu tay đôi với lựu pháo tự hành M107 175 mm được Mỹ gọi là “vua chiến trường”. M107 có tầm bắn tối đa 40 km, nhưng tốc độ bắn rất chậm khoảng 1 viên/phút. Trong khi đó, M46 có tầm bắn tối đa 38 km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn 6-8 viên/phút nên khả năng chi viện hỏa lực gấp nhiều lần so với M107. Ê kíp vận hành Jupiter V gồm 6 người, họ ngồi trong cabin phía trước khi hành quân. Xe có khoang chứa đạn pháo nhằm đảm bảo khả năng tác chiến độc lập trong thời gian dài. Jupiter V sử dụng khung gầm Kraz 6x6 bánh, xe được trang bị động cơ diesel công suất YaMZ-238 công suất 240 mã lực. Tốc độ tối đa 70 km/h, dự trữ hành trình 450 km. Ảnh: Lựu pháo tự hành Jupiter IV của quân đội Cuba. Jupiter V là một giải pháp nâng cấp với chi phí thấp, hiệu quả cao. Cuba có thể tận dụng số pháo kéo xe M46 sẵn có để nâng chúng trở thành những pháo tự hành đầy uy lực. Trong điều kiện kinh tế khó khăn thì gói nâng cấp Jupiter V là một giải pháp tối ưu. Ngoài Jupiter V, Cuba cũng tiến hành gói nâng cấp pháo tự hành mang tên Jupiter IV, hệ thống này sử dụng pháo kéo xe 122 mm lắp trên khung gầm xe tải Kraz 255B. Các loại pháo tự hành này đã góp phần nâng cao sức mạnh cho quân đội Cuba, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng trong tình hình mới. Gói nâng cấp pháo kéo xe M46 của Cuba là giải pháp mà Việt Nam nên tham khảo. Trong biên chế quân đội Việt Nam có khá nhiều pháo M46. Khung gầm xe tải 6x6 bánh cũng không thiếu. Ảnh: Lựu pháo tự hành Jupiter III của quân đội Cuba. Trước đó, Việt Nam đã nâng cấp thành công lựu pháo kéo xe M2A1 105 mm lắp trên khung gầm xe tải Uran 375D. Do đó, về mặt công nghệ, Việt Nam có thể nâng cấp pháo M46 tương tự pháo tự hành Jupiter V của Cuba. Video Lãnh tụ Fidel Castro: huyền thoại sống đã đi vào lịch sử - Nguồn: VTC14

