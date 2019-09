Pháo hiệu hàng hải có thể gây sát thương thế nào?

Trong trận đấu bù vòng 22 V.League 2019, Hà Nội FC đè bẹp Nam Định bằng tỷ số 6-1. Tuy nhiên, đó lại là một cơn ác mộng trên sân Hàng Đẫy. Cổ động viên đội khách đã gây rối bằng cách bắn pháo sáng khiến một nữ khán giả nhập viện cấp cứu. Vụ việc ngay lập tức tạo ra tranh cãi về loại pháo mà phía CĐV Nam Định đã bắn đi gây ra sát thương với người ở khán đài đối diện. Dựa vào những đoạn video ghi lại cảnh quả pháo được phóng từ khán đài B sang khán đài A sân Hàng Đẫy cùng với những hình ảnh từ trước khi trận đấu diễn ra, có thể xác định loại pháo gây ra vết thương lớn kèm tình trạng nhiễm độc chất hóa học cho nữ khán giả không phải là pháo sáng cổ vũ thông thường. Ảnh: PVHN Trên sân vận động Hàng Đẫy vào tối qua, cổ động viên Nam Định đã bắn loại pháo hiệu thường được sử dụng trong hàng hải - đây là loại pháo có lượng thuốc phụt rất lớn, được sử dụng chủ yếu trong công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển. Nguồn ảnh: VTV. Đặc điểm của loại pháo này là nhỏ gọn, chịu nước tốt nên rất khó dập tắt. Do có môi trường sử dụng chủ yếu là trên biển, khẩu pháo này có luồng thuốc phụt rất mạnh, đảm bảo nó có khả năng bay cao dưới điều kiện gió bão mạnh. Nguồn ảnh: Longf. Loại pháo này có kích thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và dễ dàng triển khai và rất khó bị phát hiện vì chúng rất dễ cất giấu.Nguồn ảnh: USarmy. Nếu phóng lên treo phương thẳng đứng, loại pháo này có thể bay cao đến 300m. Khi xoay phóng sang hướng nằm ngang tốc độ bay của loại pháo này có thể lên tới 80 mét/giây - đủ để tạo ra sát thương cho bất cứ ai không may mắn trúng phải. Nguồn ảnh: VTV. Hiện tại trên thế giới đang có rất nhiều loại pháo sáng được sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự. Đặc điểm nói chung của các loại pháo này đó là nó sử dụng phản ứng hoá học để tự đốt cháy nhiên liệu mang theo và phát sáng cũng như thải ra rất nhiều khói. Nguồn ảnh: Wiki. Các loại pháo sáng thông thường được được biết tới là pháo hiệu, pháo dù và pháo sáng cầm tay. Các loại pháo hiệu và pháo dù về cơ bản đều được bắn lên cao trước khi bốc cháy và phát sáng khi rơi, loại pháo dù có tốc độ rơi chậm hơn do nó có dù hãm tốc và thường có kích thước lớn hơn để phát sáng được lâu hơn. Nguồn ảnh: Ebay. Trong chiến tranh, các loại pháo hiệu và pháo dù được sử dụng với rất nhiều mục đích và có thể triển khai đơn giản bằng tay hoặc bằng súng phóng thông thường. Các loại pháo này có thể sử dụng vào việc phát tín hiệu, thắp sáng hoặc thậm chí gây hoả hoạn cho căn cứ đối phương. Nguồn ảnh: Wiki. Một loại pháo sáng khác ít được biết tới nhưng được sử dụng rộng rãi trong không quân đó là pháo mồi. Loại pháo này sinh nhiệt cao hơn nhiều so với pháo sáng thông thường, được sử dụng để làm nhiễu tín hiệu của tên lửa dẫn đường. Nguồn ảnh: Warlist. Loại pháo này có trọng lượng nặng, phát nhiệt nhiều. Khi được triển khai, pháo mồi sẽ bay rất xa khỏi máy bay để đảm bảo tên lửa của đối phương sẽ đâm thẳng vào pháo mồi và không ảnh hưởng tới chiếc máy bay vừa triển khai bẫy mồi. Nguồn ảnh: Gify. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh pha bắn pháo sáng từ khán đài B sang khán đài A vào tối qua trên sân Hàng Đẫy.

