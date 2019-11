"Ông tổ" của "súng bẻ góc" Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam đang sử dụng

Khẩu súng đầu tiên trong lịch sử có khả năng bắn qua góc được xem là khẩu Sten do Anh chế tạo. Nguồn ảnh: StuG. Khẩu súng này có thiết kế tối giản với phần báng có khả năng gập 90 độ và cố định ở góc gập này, kèm theo đó là một tấm gương nhỏ cho phép xạ thủ ngắm bắn bằng đầu ruồi dù không cần thò đầu nhìn dọc theo thân súng. Nguồn ảnh: StuG. Ưu điểm của khẩu " súng bẻ góc" này đó là khi mở báng súng dọc ra như thông thường, người lính vẫn có thể tác chiến một cách bình thường. Nguồn ảnh: StuG. Đây là cảm hứng cho rất nhiều khẩu súng bắn qua góc khuất hiện đại sau này được sử dụng bởi các lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Với khả năng bẻ góc đến 90 độ, khẩu súng này không những có thể tác chiến được trong nhiều góc đánh hiểm mà nó còn có thể được sử dụng để làm thiết bị dò la trinh sát, thám thính từng góc khuất sau mỗi cánh cửa.Nguồn ảnh: Pinterest. Nổi tiếng nhất trên thị trường thế giới hiện nay là khẩu Corner Shot - tên gọi đúng như tính nắng của nó khi được sử dụng để "bắn vào góc" khi cần. Nguồn ảnh: Pinterest. Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm của Việt Nam cũng được trang bị khẩu súng này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Zingnews. So với khẩu Sten của Anh trong quá khứ, Corner Shot có độ hiện đại và hoàn thiện cao hơn nhiều khi nó được trang bị hắn một bộ camera cùng màn hình hiển thị thay cho ngắm bằng gương như thông thường. Nguồn ảnh: Zingnews. Khẩu súng này trông có vẻ cồng kềnh nhưng chỉ dài 820mm và nặng 3,8 kg - nghĩa là tương đương với khẩu AK-47 dù có cấu tạo khá to lớn, cục mịch. Nguồn ảnh: Zingnews. Không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát Cơ động của ta thực hiện được những pha bắn bất ngờ, khẩu Corner Shot này còn giúp đảm bảo an toàn cho chiến sĩ khi tác chiến, tránh việc xạ thủ phải lộ người khỏi chỗ nấp để khai hoả. Nguồn ảnh: Zingnews. Súng sử dụng đạn 9x19mm với tầm sát thương tối đa khoảng 100 mét. Ngoài ra khẩu Corner Shot còn có các phiên bản sử dụng cỡ đạn lớn như 5,56mm với tầm bắn hiệu quả lên tới 350 mét. Nguồn ảnh: Zingnews. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu súng bẻ nòng đang được Việt Nam sử dụng.

Khẩu súng đầu tiên trong lịch sử có khả năng bắn qua góc được xem là khẩu Sten do Anh chế tạo. Nguồn ảnh: StuG. Khẩu súng này có thiết kế tối giản với phần báng có khả năng gập 90 độ và cố định ở góc gập này, kèm theo đó là một tấm gương nhỏ cho phép xạ thủ ngắm bắn bằng đầu ruồi dù không cần thò đầu nhìn dọc theo thân súng. Nguồn ảnh: StuG. Ưu điểm của khẩu " súng bẻ góc" này đó là khi mở báng súng dọc ra như thông thường, người lính vẫn có thể tác chiến một cách bình thường. Nguồn ảnh: StuG. Đây là cảm hứng cho rất nhiều khẩu súng bắn qua góc khuất hiện đại sau này được sử dụng bởi các lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Với khả năng bẻ góc đến 90 độ, khẩu súng này không những có thể tác chiến được trong nhiều góc đánh hiểm mà nó còn có thể được sử dụng để làm thiết bị dò la trinh sát, thám thính từng góc khuất sau mỗi cánh cửa.Nguồn ảnh: Pinterest. Nổi tiếng nhất trên thị trường thế giới hiện nay là khẩu Corner Shot - tên gọi đúng như tính nắng của nó khi được sử dụng để "bắn vào góc" khi cần. Nguồn ảnh: Pinterest. Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm của Việt Nam cũng được trang bị khẩu súng này trong biên chế của mình. Nguồn ảnh: Zingnews. So với khẩu Sten của Anh trong quá khứ, Corner Shot có độ hiện đại và hoàn thiện cao hơn nhiều khi nó được trang bị hắn một bộ camera cùng màn hình hiển thị thay cho ngắm bằng gương như thông thường. Nguồn ảnh: Zingnews. Khẩu súng này trông có vẻ cồng kềnh nhưng chỉ dài 820mm và nặng 3,8 kg - nghĩa là tương đương với khẩu AK-47 dù có cấu tạo khá to lớn, cục mịch. Nguồn ảnh: Zingnews. Không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát Cơ động của ta thực hiện được những pha bắn bất ngờ, khẩu Corner Shot này còn giúp đảm bảo an toàn cho chiến sĩ khi tác chiến, tránh việc xạ thủ phải lộ người khỏi chỗ nấp để khai hoả. Nguồn ảnh: Zingnews. Súng sử dụng đạn 9x19mm với tầm sát thương tối đa khoảng 100 mét. Ngoài ra khẩu Corner Shot còn có các phiên bản sử dụng cỡ đạn lớn như 5,56mm với tầm bắn hiệu quả lên tới 350 mét. Nguồn ảnh: Zingnews. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khẩu súng bẻ nòng đang được Việt Nam sử dụng.