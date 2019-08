Ông Putin đã nói gì với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về tiêm kích Su-57?

Trong khuôn khổ của triển lãm hàng không MAKS-2019 hiện đang diễn ra ở Moscow, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Nga đã có cuộc gặp nhanh ngay trong khuôn viên trưng bày vũ khí. Tại đây, ông Erdogan cực kỳ để ý tới chiếc tiêm kích Su-57 thế hệ năm của Nga. Nguồn ảnh: BI. Sau khi bị Mỹ cùng NATO đẩy ra khỏi chương trình F-35, Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây dường như lại muốn ngả về phía Nga nhiều hơn để tránh việc bị ảnh hưởng quá nhiều - nhất là về mặt quốc phòng - từ phía phương Tây. Nguồn ảnh: BI. Trong đoạn trao đổi ngắn được phóng viên ghi lại tại MAKS-2019, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã hỏi ông Putin về việc liệu chiếc Su-57 mà Nga đang bày trong khuôn viên triển lãm có bay được không, ông Putin khẳng định là có và ngay sau đó, ông Erdogan đã "hỏi mua" chiếc tiêm kích này. Nguồn ảnh: BI. Đáp lại cho câu "hỏi mua" của ông Erdogan, tổng thống Putin khẳng định phía Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có thể mua các chiến đấu cơ Su-57 của nước này. Nguồn ảnh: BI. Trước đó vài ngày, Nga đã úp mở thông tin về một chiếc Su-57 phiên bản Su-57E dành cho xuất khẩu sẽ sớm được nước này đưa vào sản xuất và giới thiệu trong tương lai. Nguồn ảnh: BI. Việc Nga đưa ra phiên bản Su-57E trình làng vào cuối năm nay được cho là nằm ngoài kế hoạch và sớm hơn dự đoán. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cũng khẳng định, việc Ấn Độ rút ra khỏi chương trình Su-57 là một trong những lý do khiến Nga cần xuất khẩu loại tiêm kích này nhằm huy động nguồn lực nước ngoài vào việc tái đầu tư và sản xuất Su-57 với số lượng lớn cho chính Không quân Vũ trụ Nga. Nguồn ảnh: BI. Mặc dù được hứa hẹn sẽ xuất hiện vào tháng 11 năm nay, tuy nhiên các thông số chi tiết của Su-57E vẫn chưa được tiết lộ và rất khó có thể đoán được rằng liệu phiên bản xuất khẩu này sẽ có gì khác so với phiên bản Su-57 đang được Nga sử dụng. Nguồn ảnh: BI. Theo truyền thông Nga, phiên bản tiêm kích Su-57E sẽ được nước này nhắm tới thị trường Trung Đông với những quốc gia giàu có và cực kỳ "chịu chi". Tuy nhiên cũng không loại trừ khà năng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một quốc gia nào đó ở Đông Nam Á sẽ là khách hàng đầu tiên của Su-57E. Nguồn ảnh: BI. Giới quan sát cũng đánh giá, với việc xuất khẩu Su-57E ra thị trường quốc tế, các quốc gia trên thế giới sẽ dễ dàng tiếp cận và sở hữu với tiêm kích thế hệ năm hơn so với trước đây - khi mà chỉ duy nhất Mỹ chịu xuất khẩu loại F-35 nhưng không phải quốc gia nào cũng có thể mua được loại tiêm kích này từ Mỹ. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tiêm kích Su-57 của Không quân Vũ trụ Nga nhào lộn trên không.

