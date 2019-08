Su-57 Nga tập bay bạo hiểm rợn người trước thềm MAKS-2019

Với việc thử nghiệm gần như hoàn tất và bắt đầu đưa vào sản xuất loạt đầu, tại triển lãm hàng không MAKS-2019, Nga sẽ đưa số lượng lớn máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 tới thao diễn trước hàng vạn quan khách. Ảnh: SAID AMINOV Có thể thấy là ít nhất sẽ có 4 chiếc Sukhoi Su-57 tham gia các bài bay biểu diễn trên bầu trời ngoại vi Moscow, không phận sân bay Zhukovsky – địa điểm chính tổ chức triển lãm hàng không MAKS-2019. Ảnh: SAID AMINOV Đáng chú ý, lần đầu tiên Nga sẽ chính thức giới thiệu phiên bản xuất khẩu Su-57E cho top khách hàng tiềm năng, và Việt Nam được xem là nằm trong số đó. Ảnh: SAID AMINOV Su-57 số hiệu 053 với màu sơn chính thức dành cho Không quân Nga lăn bánh trên đường băng Zhukovsky. Ảnh: SAID AMINOV Loạt đầu Su-57 trang bị động cơ turbofan AL-41F1S tích hợp công nghệ kiểm soát véc tơ lực đẩy toàn phần với vòi phun động cơ có thể chuyển hướng cho phép máy bay đạt khả năng cơ động tốt chưa từng thấy. Ảnh: SAID AMINOV Và tại Zhukovsky 2019, Su-57 sẽ cho các quan khách chứng kiến khả năng cơ động tuyệt vời của nó trong các màn bay có độ khó cao. Ảnh: SAID AMINOV Tương lai Su-57 sẽ trang bị động cơ turbofan Izdelieye hiện đại hơn hẳn AL-41F1S. Ảnh: SAID AMINOV Biên đội 2 Su-57. Ảnh: SAID AMINOV Hai Su-57 thực hiện các màn thao diễn khó. Ảnh: SAID AMINOV Su-57 có chiều dài 19,8m, sải cánh 13,95m, cao 4,74m, trọng lượng rỗng 18 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 35 tấn. Ảnh: SAID AMINOV Máy bay thiết kế khoang vũ khí trong thân tối ưu khả năng tàng hình. Ảnh: SAID AMINOV Đặc biệt, ngoài thiết kế hình dạng và sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar, Su-57 được cho là trang bị công nghệ tàng hình Plasma rất độc đáo. Ảnh: SAID AMINOV Uy lực kinh người siêu tiêm kích Su-57. Nguồn: QPVN

