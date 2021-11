Oanh tạc cơ Tu-160 Nga xuất kích tuần tra không phận Belarus!

Động thái tuần tra không phận chung của Nga – Belarus là nhằm hướng tới mục đích “đảm bảo an ninh quân sự của Quốc gia Liên mình, và các biện pháp này là không nhằm chống lại các nước thứ 3”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Chi tiết theo Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Năm, các oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga đã tiến hành tuần tra trên khu vực không phận thuộc Lãnh thổ Belarus, các Tu-160 được hộ tống bởi dàn chiến đấu cơ Su-30SM thuộc biên chế Không quân Belarus. Theo chia sẻ của Bộ Quốc phòng Nga, các công việc như thế này được tiếp tục, như các biện pháp chung của Lực lượng Phòng không Nga và các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành cùng nước Cộng hoà Belarus. Vào hôm 11/11 vừa qua, đã có 2 chiếc Tu-160 thuộc biên chế Lực lượng Phòng không Nga xuất kích, bắt đầu cuộc tuần tra chung với Không quân Belarus ở khu vực. Theo đánh giá, khả năng tương tác giữa phi công 2 nước được cho là rất tốt, tương tác cao suốt chuyến bay. Chuyến bay tuần tra của các máy bay được kéo dài trong 4 tiếng 36 phút, trong thời gian này, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã bay được hơn 3.000km trên vùng Lãnh thổ Belarus, và trở về quê hương sau đó. Tu-160 có tên đầy đủ là Tupolev Tu-160 (hiệu NATO: Blackjack), và hay còn được gọi với biệt danh “Thiên Nga Trắng” của Nga. Đây là một loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh của Nga, bắt đầu được trang bị trong biên chế Quân đội Nga từ tháng 4/1987. Máy bay này còn được biết đến là máy bay mang tốc độ gấp hơn 2 lần tốc độ âm thanh lớn nhất từng được con người chế tạo ra. Từ lúc xuất hiện cho đến cuối năm 2020, Tu-160 vẫn giữ nguyên kỷ lục này của mình, là máy bay lớn nhất lịch sử máy bay quân sự mang tốc độ siêu thanh. Tu-160 cũng đồng thời là chiến đấu cơ mang “thân hình” to lớn nhất thế giới từ trước đến nay, chưa một chiến đấu cơ hay một loại máy bay quân sự nào có thể soán ngôi của nó. Nhà phát triển Tu-160 đã thiết kế cho nó một “thân hình lực lưỡng” với chiều dài thân là 54.1m, sải cánh xoè rộng 55.70m và khi cụp là 35.60m, với chiều cao đạt tới 13.10m. “Thiên Nga Trắng” có thể mang theo khối tải trọng khi cất cánh đồ sộ, đạt tới 267,6 tấn tải, với tải trọng cất cánh tối đa lên tới 275 tấn cả thảy, bao gồm 4 phi hành đoàn trong kíp lái. Tải trọng của nó bao gồm 2 khoang chứa vũ khí trong thân, với trọng lượng 46 tấn tải, bao gồm 2 hệ thống phóng tên lửa xoay nòng, mỗi hệ thống phóng sẽ giữ tới 6 tên lửa hành trình Raduga Kh-55 hoặc 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn Raduga Kh-15. Đem lại cho Tu-160 hoả lực cực kỳ đáng để e ngại, uy lực mạnh mẽ. Về tốc độ, nền tảng giúp nó mang kỷ lục thế giới đáng tự hào, oanh tạc cơ chiến lược này được trang bị bộ động cơ phản lực Kuznetsov NK-32 kiểu tuabin cánh quạt đầy mạnh mẽ. Đặt nền tảng cho nó có thể bay với vận tốc tối đa lên đến Mach 2.05, tốc độ siêu thanh gấp hơn 2 lần tốc độ âm thanh. Với bộ động cơ này, tuỳ vào lượng tải trọng mang theo, Tu-160 có thể thực hiện hành trình bay dài tối đa đến 15.000km, với trần bay tương đối cao, đạt 16.000m. Ngoài ra, kết hợp với tốc độ của mình và các thiết bị điện tử hàng không tân tiến, Tu-160 còn sở hữu bán kính chiến đấu đáng gờm, đạt 7.300km ở tốc độ cận âm, và tới 2.000km khi đang trong tốc độ Mach 1.5. Còn về các Su-30SM được Không quân Belarus sử dụng để hộ thống các Tu-160 uy lực này, đây cũng là các chiến đấu cơ thế hệ 4++ của Nga, được phát triển bới Hãng hàng không Sukhoi nổi tiếng. Các Sukhoi Su-30SM là một biến thể được nâng cấp từ tiền thân tiêm kích Su-30MKI, đồng thời là một “con át chủ bài” của Không quân Nga trong hệ thống tác chiến tầm xa, cực kỳ mạnh mẽ khi sở hữu một sức mạnh được đánh giá là sức mạnh tiệm cận với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Các tiêm kích này mang tốc độ đạt trên Mach 2, khá tương đồng với tốc độ của Tu-160, sở hữu tầm bay là 8.000km, trần bay phục vụ đạt 17.300m. Sẽ có sự xuất hiện của 2 phi công trong kíp lái Su-30SM, với sự phối hợp của 2 phi công này, việc vận hành Su-30SM cùng vũ trang đa nhiệm tối tân được trang bị sẵn sẽ rất tối ưu, và chắc chắn, các Su-30SM Belarus là một “thủ vệ” rất đắc lực cho các Tu.-160 Nga. Vì có thể nói, chỉ riêng về sức mạnh, khả năng của Tu-160 Nga đã là không cần bàn cãi. Với các kỷ lục cá nhân, với khả năng thực tế, oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng này của Nga là cực kỳ đáng gờm. Nhất là khi, không chỉ riêng Tu-160, trong cuộc tuần tra khu vực này còn có các tiêm kích Su-30SM mạnh mẽ của Không quân Belarus đi kèm hộ tống, chắc chắn tạo nên một màn “thị uy” hoành tráng. Một số hình ảnh của Tu-160 Nga vào hôm thực hiện tuần tra không phận chung với Không quân Belarus. Nguồn: The Sun.

Động thái tuần tra không phận chung của Nga – Belarus là nhằm hướng tới mục đích “đảm bảo an ninh quân sự của Quốc gia Liên mình, và các biện pháp này là không nhằm chống lại các nước thứ 3”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh. Chi tiết theo Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Năm, các oanh tạc cơ chiến lược Tu-160 của Nga đã tiến hành tuần tra trên khu vực không phận thuộc Lãnh thổ Belarus, các Tu-160 được hộ tống bởi dàn chiến đấu cơ Su-30SM thuộc biên chế Không quân Belarus. Theo chia sẻ của Bộ Quốc phòng Nga, các công việc như thế này được tiếp tục, như các biện pháp chung của Lực lượng Phòng không Nga và các đơn vị phòng không thuộc Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành cùng nước Cộng hoà Belarus. Vào hôm 11/11 vừa qua, đã có 2 chiếc Tu-160 thuộc biên chế Lực lượng Phòng không Nga xuất kích, bắt đầu cuộc tuần tra chung với Không quân Belarus ở khu vực. Theo đánh giá, khả năng tương tác giữa phi công 2 nước được cho là rất tốt, tương tác cao suốt chuyến bay. Chuyến bay tuần tra của các máy bay được kéo dài trong 4 tiếng 36 phút, trong thời gian này, các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã bay được hơn 3.000km trên vùng Lãnh thổ Belarus, và trở về quê hương sau đó. Tu-160 có tên đầy đủ là Tupolev Tu-160 (hiệu NATO: Blackjack), và hay còn được gọi với biệt danh “Thiên Nga Trắng” của Nga. Đây là một loại máy bay ném bom chiến lược siêu thanh của Nga, bắt đầu được trang bị trong biên chế Quân đội Nga từ tháng 4/1987. Máy bay này còn được biết đến là máy bay mang tốc độ gấp hơn 2 lần tốc độ âm thanh lớn nhất từng được con người chế tạo ra. Từ lúc xuất hiện cho đến cuối năm 2020, Tu-160 vẫn giữ nguyên kỷ lục này của mình, là máy bay lớn nhất lịch sử máy bay quân sự mang tốc độ siêu thanh. Tu-160 cũng đồng thời là chiến đấu cơ mang “thân hình” to lớn nhất thế giới từ trước đến nay, chưa một chiến đấu cơ hay một loại máy bay quân sự nào có thể soán ngôi của nó. Nhà phát triển Tu-160 đã thiết kế cho nó một “thân hình lực lưỡng” với chiều dài thân là 54.1m, sải cánh xoè rộng 55.70m và khi cụp là 35.60m, với chiều cao đạt tới 13.10m. “Thiên Nga Trắng” có thể mang theo khối tải trọng khi cất cánh đồ sộ, đạt tới 267,6 tấn tải, với tải trọng cất cánh tối đa lên tới 275 tấn cả thảy, bao gồm 4 phi hành đoàn trong kíp lái. Tải trọng của nó bao gồm 2 khoang chứa vũ khí trong thân, với trọng lượng 46 tấn tải, bao gồm 2 hệ thống phóng tên lửa xoay nòng, mỗi hệ thống phóng sẽ giữ tới 6 tên lửa hành trình Raduga Kh-55 hoặc 12 tên lửa hạt nhân tầm ngắn Raduga Kh-15. Đem lại cho Tu-160 hoả lực cực kỳ đáng để e ngại, uy lực mạnh mẽ. Về tốc độ, nền tảng giúp nó mang kỷ lục thế giới đáng tự hào, oanh tạc cơ chiến lược này được trang bị bộ động cơ phản lực Kuznetsov NK-32 kiểu tuabin cánh quạt đầy mạnh mẽ. Đặt nền tảng cho nó có thể bay với vận tốc tối đa lên đến Mach 2.05, tốc độ siêu thanh gấp hơn 2 lần tốc độ âm thanh. Với bộ động cơ này, tuỳ vào lượng tải trọng mang theo, Tu-160 có thể thực hiện hành trình bay dài tối đa đến 15.000km, với trần bay tương đối cao, đạt 16.000m. Ngoài ra, kết hợp với tốc độ của mình và các thiết bị điện tử hàng không tân tiến, Tu-160 còn sở hữu bán kính chiến đấu đáng gờm, đạt 7.300km ở tốc độ cận âm, và tới 2.000km khi đang trong tốc độ Mach 1.5. Còn về các Su-30SM được Không quân Belarus sử dụng để hộ thống các Tu-160 uy lực này, đây cũng là các chiến đấu cơ thế hệ 4++ của Nga, được phát triển bới Hãng hàng không Sukhoi nổi tiếng. Các Sukhoi Su-30SM là một biến thể được nâng cấp từ tiền thân tiêm kích Su-30MKI, đồng thời là một “con át chủ bài” của Không quân Nga trong hệ thống tác chiến tầm xa, cực kỳ mạnh mẽ khi sở hữu một sức mạnh được đánh giá là sức mạnh tiệm cận với các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5. Các tiêm kích này mang tốc độ đạt trên Mach 2, khá tương đồng với tốc độ của Tu-160, sở hữu tầm bay là 8.000km, trần bay phục vụ đạt 17.300m. Sẽ có sự xuất hiện của 2 phi công trong kíp lái Su-30SM, với sự phối hợp của 2 phi công này, việc vận hành Su-30SM cùng vũ trang đa nhiệm tối tân được trang bị sẵn sẽ rất tối ưu, và chắc chắn, các Su-30SM Belarus là một “thủ vệ” rất đắc lực cho các Tu.-160 Nga. Vì có thể nói, chỉ riêng về sức mạnh, khả năng của Tu-160 Nga đã là không cần bàn cãi. Với các kỷ lục cá nhân, với khả năng thực tế, oanh tạc cơ chiến lược hạng nặng này của Nga là cực kỳ đáng gờm. Nhất là khi, không chỉ riêng Tu-160, trong cuộc tuần tra khu vực này còn có các tiêm kích Su-30SM mạnh mẽ của Không quân Belarus đi kèm hộ tống, chắc chắn tạo nên một màn “thị uy” hoành tráng. Một số hình ảnh của Tu-160 Nga vào hôm thực hiện tuần tra không phận chung với Không quân Belarus. Nguồn: The Sun.