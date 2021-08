Nóng: Tàu ngầm Đức mất liên lạc khi đang tới Syria

Tờ Avia của Nga cho biết, tàu ngầm U35 (S185) của Đức đã mất liên lạc vào chiều qua theo giờ địa phương. Trước đó, tàu ngầm điện - diesel này của Đức đang trên hải trình tới Syria. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, rất có khả năng tàu ngầm U35 của Hải quân Đức đang ở vùng biển Đông Địa Trung Hải khi mất tín hiệu liên lạc với đất liền. Ngoài ra, còn có nhiều thông tin về việc, tàu ngầm của Đức đã không liên lạc về đất liền sau hơn một ngày. Việc một tàu ngầm mất liên lạc quá 24 giờ đồng hồ, rất có thể là dấu hiệu của một vụ tai nạn. Hiện tại, một loạt các chuyến bay của NATO đã được thực hiện ở vùng biển Địa Trung Hải, nhiều khả năng là những nỗ lực tìm kiếm đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự cũng cảnh báo rằng, tàu ngầm U35 của Đức được đóng theo lớp Type 212, đây là lớp tàu ngầm cực kỳ khó bị phát hiện do chúng có khả năng lặn trong yên lặng gần như tuyệt đối. Hiện tại, vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về việc một kế hoạch cứu hộ đã được các nước NATO triển khai. Hải quân Đức cũng như hội đồng tham mưu của NATO, cũng chưa đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào về sự việc này. Thông thường, các tàu ngầm khi thực hiện hải trình sẽ rất hạn chế liên lạc về đất liền. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, mỗi ngày các tàu ngầm sẽ báo cáo vị trí của mình một lần bằng phương thức liên lạc mã hóa. Do các báo cáo về vị trí này có thời gian rất xa nhau, nên sẽ rất khó có thể xác định chính xác vị trí của tàu ngầm khi tai nạn xảy ra, nhất là khi kíp chiến đấu trên tàu không kịp gửi thông tin cầu cứu về đất liền. U35 là tàu ngầm thuộc lớp Type 212A - lớp tàu ngầm hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay do Đức thiết kế và sản xuất. Loại tàu ngầm này hiện đang phục vụ trong biên chế Hải quân Đức và Hải quân Italia. Các tàu ngầm lớp này có kích thước khá nhỏ, giãn nước tối đa khi lặn chỉ 1830 tấn, dài 56 mét và có lườn rộng 6,4 tới 6,8 mét tùy phiên bản. Tàu sử dụng động cơ điện - diesel và có tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ khi lặn. Theo các thông tin được nhà sản xuất công bố, tàu ngầm Type 212A có khả năng lặn sâu tối đa 250 mét, hoạt động liên tục được tối đa 3 tuần hoặc hải trình dài tối đa 15.000 km tùy điều kiện thời tiết. Mỗi tàu ngầm Type 212A được đóng mới với giá chỉ khoảng 500 triệu USD. Do sử dụng nhiều thiết bị cực kỳ hiện đại và tối tân, loại tàu ngầm này chỉ cần 27 thủy thủ đoàn và sĩ quan chỉ huy để vận hành. Nguồn ảnh: Shipspot. Cận cảnh thiết kế của tàu ngầm Type 212 - tàu ngầm điện - diesel hiện đại bậc nhất thế giới. Nguồn: Discovery.



