Tàu ngầm của Triều Tiên luôn là bí ẩn mà chưa có lời giải?

Hải quân Nhân dân Triều Tiên (KPN) được cho là có khoảng 60 nghìn binh sĩ, chỉ bằng một phần hai mươi so với lực lượng Lục quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). Từ quân số, có thể so sánh làm cho vai trò của KPN đối với KPA. Theo tình báo Mỹ, thời gian phục vụ của thủy thủ Hải quân Triều Tiên trung bình từ 5 đến 10 năm; vì vậy, mặc dù các thủy thủ của Bình Nhưỡng có thể không có những thiết bị hỗ trợ huấn luyện tối tân, nhưng họ vẫn thành thạo công việc của mình. Một số lượng đáng kể các thủy thủ phục vụ trong hạm đội tàu ngầm của KPN, và được đánh giá là một trong những hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới. Năm 2001, nhà phân tích về Triều Tiên Joseph Bermudez ước tính rằng, KPN có từ 50 hai đến 67 tàu ngầm điện diesel. Trong số tàu ngầm của KPN bao gồm 4 tàu ngầm lớp Whisky do Liên Xô cung cấp và 77 tàu ngầm lớp Romeo do Trung Quốc cung cấp. Bảy chiếc Romeo đã được giao ở dạng hoàn chỉnh, trong khi số còn lại được giao ở dạng linh kiện rời. Tàu ngầm Romeo có lượng giãn nước 1.830 tấn khi lặn, tốc độ tối đa khi lặn là 13 hải lý/ giờ; kíp thủy thủ 54 người. Về vũ khí, tàu được trang bị tám ống phóng ngư lôi có đường kính 533 mm, trong đó có hai ống hướng về phía sau. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được ghi hình trên tàu ngầm lớp Romeo vào năm 2014. Tuy nhiên loại tàu ngầm này đã lạc hậu và đang bị loại bỏ dần. Năm 2015, một báo cáo của tình báo Mỹ về vụ chìm tàu hộ tống ROKS Cheonan của Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên có 70 tàu ngầm không rõ chủng loại đang hoạt động, trong đó có khoảng 20 tàu ngầm lớp Romeo, 40 tàu ngầm ven biển (SSC) lớp Sang-O (“Cá Mập”) và 10 tàu ngầm hạng trung lớp Yono. Lớp tàu ngầm ven biển Sang-O dài khoảng 34 mét và rộng 4 mét, lượng choán nước 275 tấn. Sang-O có tốc độ bơi nổi khoảng 7,2 hải lý/ giờ và lặn 8,8 hải lý/ giờ. Có hai phiên bản, một với các ống phóng ngư lôi và một phiên bản các ống phóng ngư lôi, được thay thế bằng các khoang dành cho thợ lặn. Một biến thể vũ trang của Sang-O, được biết đến với tên gọi không chính thức là Sang-O II, dài 40 mét, lượng choán nước từ 350 đến 400 tấn, có tốc độ tối đa 13 hải lý/ giờ khi lặn, được cho là có khả năng mang cả ngư lôi và thủy lôi. Những tàu ngầm lớp Sang-O thuộc biên chế của KPN, nhưng được điều hành bởi Phòng Hàng hải của Cục Trinh sát. Với phiên bản Sang-O II của Cục Trinh sát, có thể chở từ 35 đến 40 hành khách và thủy thủ đoàn. Hải quân Triều Tiên còn có khoảng 10 tàu ngầm hạng nhẹ (SSM) lớp Yono, có thể đây là thiết kế của Iran; tàu ngầm lớp Yono có trọng lượng choán nước 130 tấn, với hai ống phóng ngư lôi 533 mm và thủy thủ đoàn khoảng 20 người. Tàu có thể di chuyển với tốc độ 11 hải lý/ giờ trên mặt nước, nhưng chỉ 4 hải lý/giờ khi lặn. Hạm đội tàu ngầm của Triều Tiên, mặc dù nhỏ hơn và ít kinh phí hơn so với các quân, binh chủng khác; nhưng đã thực hiện nhiều vụ xâm nhập táo bạo vào lãnh thổ Hàn Quốc. Vào ngày 18/9/1996, một tàu ngầm lớp Sang-O do Cục Trinh sát điều hành, đã mắc cạn gần Gangneung, Hàn Quốc. Chiếc tàu ngầm trên thực hiện vụ xâm nhập, đưa một nhóm biệt kích ba người lên bờ hai ngày trước đó, để trinh sát một căn cứ hải quân của Hàn Quốc, sau đó trở lại để đón nhóm biệt kích. Trong lần xâm nhập thứ hai, chiếc tàu ngầm mắc cạn và không thể thoát ra. Trên tàu có 21 thủy thủ đoàn và Trưởng, Phó Phòng Hàng hải. Lực lượng lính dù và đặc nhiệm của Hàn Quốc, đã tổ chức chiến dịch truy lùng kéo dài 40 ngày, với mục đích truy lùng tất cả số người trên tàu ngầm mắc cạn, chỉ có một thủy thủ bị hy sinh khi chiến đấu và một bị bắt. Nhiều thủy thủ đã tự sát để tránh rơi vào tay Hàn Quốc; một số thủy thủ của Triều Tiên, hoặc biệt kích, được cho là đã quay trở lại về nước qua sự giúp đỡ của nhiều tình báo Bình Nhưỡng nằm vùng. Tám binh sĩ và bốn thường dân Hàn Quốc đã thiệt mạng. Năm 1998, một tàu ngầm hạng trung lớp Yugo, tiền thân của lớp Yono, đã mắc vào lưới của một tàu đánh cá Hàn Quốc và được kéo về căn cứ hải quân. Nhưng tất cả 5 thủy thủ đoàn tàu ngầm và 4 đặc vụ Cục Trinh sát đã chết do tự sát. Chiếc tàu ngầm xấu số trên, được cho là đang trên đường trở về Triều Tiên và đã vướng vào lưới của tàu đánh cá, sau khi đón một nhóm đặc vụ đã hoàn thành nhiệm vụ xâm nhập lãnh thổ Hàn Quốc. Vào tháng 3/2010, tàu hộ tống ROKS Cheonan 1.500 tấn , thuộc lớp tàu hộ tống đa năng lớp Pohang, hoạt động ở Hoàng Hải (gần Đường giới hạn phía Bắc), đã bị trúng một quả ngư lôi ở đuôi tàu. Tàu Cheonan bị vỡ làm hai nửa và chìm, làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng và 56 người bị thương. Một Ủy ban quốc tế được thành lập, để điều tra vụ việc và đã đổ lỗi cho Triều Tiên, lý do là một phần ngư lôi hạng nặng CHT-02D của Triều Tiên, được tìm thấy tại vị trí tàu chìm. Thủ phạm được cho là phóng ngư lôi, là một chiếc tàu ngầm lớp Yono. Tàu ngầm mới nhất của Triều Tiên đi theo một hướng khác, được gọi là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSB) lớp Sinpo hoặc Gorae (Cá voi). SSB dường như kết hợp công nghệ tàu ngầm từ các lớp trước, với công nghệ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm lớp Golf thời Chiến tranh Lạnh của Liên Xô. Nếu thành công, một lực lượng nhỏ tàu ngầm Gorae có thể thực hiện khả năng tấn công từ dưới nước, rất nguy hiểm và có thể thực hiện trả đũa ngay cả khi đối mặt với một cuộc tấn công phủ đầu lớn của liên quân Mỹ - Hàn. Lực lượng hải quân của Triều Tiên tuy không có quy mô “hoành tráng” như của Mỹ và Hàn Quốc. Mặc dù được đánh giá thấp hơn so với các hạm đội tàu ngầm của các quốc gia ở Đông Bắc Á, nhưng Triều Tiên lại biết phát huy rất tốt lực lượng này. Mặc dù phương tiện cũ và lạc hậu, nhưng tàu ngầm của Triều Tiên có lợi thế về số lượng và trong thời bình hay thời chiến sẽ gây bất ngờ. Và thực sự thế giới chưa thấy thấy được sức mạnh thật, của lực lượng tàu ngầm của Triều Tiên; tất cả vẫn trong tầm màn bí ẩn, nhưng thỉnh thoảng lại cho tình báo Mỹ và Hàn Quốc "thót tim".

