Kiev nên tỉnh táo, pháo nhiệt áp TOS-1 đã sẵn sàng khai hỏa

Việc sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1, loại vũ khí được đánh giá có sức công phá chỉ sau vũ khí hạt nhân ở Donbass, để chống lại Quân đội Ukraine có số lượng đông hơn, có thể buộc lực lượng dân quân ly khai phải tái sử dụng loại vũ khí này. Lý do để dân quân Lugansk ly khai sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1, là việc họ cho rằng, phía Ukraine công khai từ chối tuân thủ các thỏa thuận Minsk, khi xâm chiếm vùng lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), nhưng sau đó Quân đội Ukraine đã không rút lui. Với biên chế chỉ khoảng một chục hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 của dân quân DPR và LPR ở khu vực đường giới tuyến; nhưng có thể dễ dàng xóa sổ vài tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine trong vài loạt bắn. Hiện nay các hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng, ở khu vực chiến tuyến Donbass vẫn chưa được triển khai; nhưng điều này không có nghĩa là chúng không có ở đó, vì với tầm bắn hạn chế và sức công phá khủng khiếp của loại vũ khí này, nó chỉ có thể được triển khai, khi Quân đội Ukraine huy động tiến công tổng lực. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 có trong biên chế lực lượng dân quân DPR và LPR; nhưng theo nhiều ước tính, tổng số lượng vũ khí này, trong biên chế của các nước cộng hòa tự xưng có thể lên tới 10 khẩu. Sau khi tình hình ở Donbass leo thang nghiêm trọng, nhiều đợt pháo kích của cả hai bên bắn vào nhau và liên tục tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn; trong bối cảnh như vậy, phía Quân đội Ukraine liên tiếp chuyển thêm vũ khí đến khu vực đường giới tuyến. Vào ngày hôm qua, theo thông tin của phái bộ giám sát đặc biệt (MMS) của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), có nhiệm vụ theo dõi việc tuân thủ thỏa thuận Minsk, đã có ít nhất 17 xe tăng T-64 của Ukraine, được đưa đến khu vực giới tuyến bằng tàu hỏa. Theo báo cáo do phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE công bố, Quân đội Ukraine đã chuyển ít nhất 17 xe tăng T-64 tới khu vực Bakhmut, hiện có thể được triển khai dọc đường giới tuyến giáp Donbass. Trước đó, ít nhất một trăm xe tăng và vài chục khẩu pháo hạng nặng và pháo phản lực phóng loạt, đã được phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE phát hiện di chuyển về khu vực đường giới tuyến. Điều này cho thấy một thực tế là Kiev vẫn đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công trong khu vực. Trong đêm qua, không có hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào được ghi nhận bởi đại diện của Quân đội Ukraine, hoặc đại diện của DPR và LPR; tuy nhiên tình hình trong khu vực vẫn vô cùng căng thẳng, nhất là khi Ukraine đang “miễn cưỡng” tuân thủ các thỏa thuận Minsk. Còn tại bán đảo Crimea, người ta đã nhìn thấy những đoàn xe quân sự lớn, gồm phần lớn là xe thiết giáp chở quân bánh hơi BTR-82 và các loại pháo xe kéo 122mm D-30, được xe quân cảnh dẫn đường, đang di chuyển hướng về phía biên giới Ukraine. Mục đích của việc đưa xe bọc thép và pháo binh về biên giới Ukraine vẫn chưa được biết đến; nhưng trước bối cảnh tình hình ngày càng trầm trọng ở Donbass và những cáo buộc của phương Tây khi cho rằng, Nga đang chuẩn bị một cuộc xâm lược Ukraine, thì những sự thật này đặt ra nhiều câu hỏi. Đoạn video cho thấy một đoàn xe quân sự lớn của Nga đang di chuyển. Đánh giá về số lượng phương tiện chiến đấu bọc thép, có khả năng đây là lực lượng của Lữ đoàn phòng thủ bờ biển độc lập số 126 của bán đảo Crimea. Nhưng hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào về việc này, từ Bộ Quốc phòng Nga. Đoàn xe quân sự trên của Nga được nhìn thấy đang di chuyển dọc theo đường nối giữa Sevastopol-Dzhankoy của đường cao tốc về phía biên giới với Ukraine. Các chuyên gia cũng không loại trừ việc những vũ khí này có thể chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự. Điều này đặc biệt đúng với bối cảnh các Lực lượng vũ trang Ukraine, đang tập trung lại ở Donbass và các khu vực giáp biên giới Nga, với quân số lên tới 125 nghìn người. Trong khi đó, Nga ra sức phản bác lại những tuyên bố về ý định tấn công Ukraine là những lời bịa đặt và hoàn toàn sai sự thật: “Có lẽ rất ngu ngốc khi nói rằng quân đội Nga sẽ mở cuộc tấn công trực tiếp vào Quân đội Ukraine ở Donbass, với lực lượng gần như tương đương; điều này sẽ gây ra thiệt hại rất lớn đối cho mỗi bên”. Các chuyên gia Nga nhận định, phương Tây đang cố gắng làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực, để khẳng định Nga là kẻ xâm lược; từ đó có cớ để triển khai vũ khí và lực lượng áp sát biên giới Nga mà thôi. Nguồn ảnh: Pinterest. Đoạn video cho thấy một đoàn xe quân sự lớn của Nga đang di chuyển về phía biên giới Ukraine. Nguồn: VK.

Việc sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1, loại vũ khí được đánh giá có sức công phá chỉ sau vũ khí hạt nhân ở Donbass, để chống lại Quân đội Ukraine có số lượng đông hơn, có thể buộc lực lượng dân quân ly khai phải tái sử dụng loại vũ khí này. Lý do để dân quân Lugansk ly khai sử dụng pháo nhiệt áp TOS-1, là việc họ cho rằng, phía Ukraine công khai từ chối tuân thủ các thỏa thuận Minsk, khi xâm chiếm vùng lãnh thổ của nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), nhưng sau đó Quân đội Ukraine đã không rút lui. Với biên chế chỉ khoảng một chục hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 của dân quân DPR và LPR ở khu vực đường giới tuyến; nhưng có thể dễ dàng xóa sổ vài tiểu đoàn xe tăng của Quân đội Ukraine trong vài loạt bắn. Hiện nay các hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng, ở khu vực chiến tuyến Donbass vẫn chưa được triển khai; nhưng điều này không có nghĩa là chúng không có ở đó, vì với tầm bắn hạn chế và sức công phá khủng khiếp của loại vũ khí này, nó chỉ có thể được triển khai, khi Quân đội Ukraine huy động tiến công tổng lực. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu hệ thống pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1 có trong biên chế lực lượng dân quân DPR và LPR; nhưng theo nhiều ước tính, tổng số lượng vũ khí này, trong biên chế của các nước cộng hòa tự xưng có thể lên tới 10 khẩu. Sau khi tình hình ở Donbass leo thang nghiêm trọng, nhiều đợt pháo kích của cả hai bên bắn vào nhau và liên tục tố cáo nhau vi phạm lệnh ngừng bắn; trong bối cảnh như vậy, phía Quân đội Ukraine liên tiếp chuyển thêm vũ khí đến khu vực đường giới tuyến. Vào ngày hôm qua, theo thông tin của phái bộ giám sát đặc biệt (MMS) của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE), có nhiệm vụ theo dõi việc tuân thủ thỏa thuận Minsk, đã có ít nhất 17 xe tăng T-64 của Ukraine, được đưa đến khu vực giới tuyến bằng tàu hỏa. Theo báo cáo do phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE công bố, Quân đội Ukraine đã chuyển ít nhất 17 xe tăng T-64 tới khu vực Bakhmut, hiện có thể được triển khai dọc đường giới tuyến giáp Donbass. Trước đó, ít nhất một trăm xe tăng và vài chục khẩu pháo hạng nặng và pháo phản lực phóng loạt, đã được phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE phát hiện di chuyển về khu vực đường giới tuyến. Điều này cho thấy một thực tế là Kiev vẫn đang chuẩn bị một chiến dịch tấn công trong khu vực. Trong đêm qua, không có hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn nào được ghi nhận bởi đại diện của Quân đội Ukraine, hoặc đại diện của DPR và LPR; tuy nhiên tình hình trong khu vực vẫn vô cùng căng thẳng, nhất là khi Ukraine đang “miễn cưỡng” tuân thủ các thỏa thuận Minsk. Còn tại bán đảo Crimea, người ta đã nhìn thấy những đoàn xe quân sự lớn, gồm phần lớn là xe thiết giáp chở quân bánh hơi BTR-82 và các loại pháo xe kéo 122mm D-30, được xe quân cảnh dẫn đường, đang di chuyển hướng về phía biên giới Ukraine. Mục đích của việc đưa xe bọc thép và pháo binh về biên giới Ukraine vẫn chưa được biết đến; nhưng trước bối cảnh tình hình ngày càng trầm trọng ở Donbass và những cáo buộc của phương Tây khi cho rằng, Nga đang chuẩn bị một cuộc xâm lược Ukraine, thì những sự thật này đặt ra nhiều câu hỏi. Đoạn video cho thấy một đoàn xe quân sự lớn của Nga đang di chuyển. Đánh giá về số lượng phương tiện chiến đấu bọc thép, có khả năng đây là lực lượng của Lữ đoàn phòng thủ bờ biển độc lập số 126 của bán đảo Crimea. Nhưng hiện vẫn chưa có bình luận chính thức nào về việc này, từ Bộ Quốc phòng Nga. Đoàn xe quân sự trên của Nga được nhìn thấy đang di chuyển dọc theo đường nối giữa Sevastopol-Dzhankoy của đường cao tốc về phía biên giới với Ukraine. Các chuyên gia cũng không loại trừ việc những vũ khí này có thể chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự. Điều này đặc biệt đúng với bối cảnh các Lực lượng vũ trang Ukraine, đang tập trung lại ở Donbass và các khu vực giáp biên giới Nga, với quân số lên tới 125 nghìn người. Trong khi đó, Nga ra sức phản bác lại những tuyên bố về ý định tấn công Ukraine là những lời bịa đặt và hoàn toàn sai sự thật: “Có lẽ rất ngu ngốc khi nói rằng quân đội Nga sẽ mở cuộc tấn công trực tiếp vào Quân đội Ukraine ở Donbass, với lực lượng gần như tương đương; điều này sẽ gây ra thiệt hại rất lớn đối cho mỗi bên”. Các chuyên gia Nga nhận định, phương Tây đang cố gắng làm trầm trọng thêm tình hình trong khu vực, để khẳng định Nga là kẻ xâm lược; từ đó có cớ để triển khai vũ khí và lực lượng áp sát biên giới Nga mà thôi. Nguồn ảnh: Pinterest. Đoạn video cho thấy một đoàn xe quân sự lớn của Nga đang di chuyển về phía biên giới Ukraine. Nguồn: VK.