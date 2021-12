Nóng: Máy bay chiến đấu Mỹ suýt đụng chiếc Airbus gần biên giới Nga

Cách đây vài giờ, một máy bay quân sự của Mỹ suýt gây ra một vụ tai nạn trên không, gần biên giới Nga. Theo thông tin có được từ truyền thông Nga, chiếc máy bay quân sự của Mỹ, đã thực hiện những thao tác nguy hiểm với một máy bay chở khách dân sự. Theo thông tin, có thời điểm chênh lệch độ cao giữa chiếc máy bay dân sự hướng tới Moscow và chiếc máy bay quân sự Mỹ chỉ là 20 mét. Đồng thời các chuyên gia cho rằng, đây hoàn toàn không phải là một vụ tai nạn, mà đó là một sự khiêu khích có chủ ý của Mỹ, nhằm khẳng định có một cuộc xâm nhập của máy bay chiến đấu Mỹ vào không phận Nga; vì mã nhận dạng cho chuyến bay dân dụng, Mỹ hoàn toàn nắm rõ. Hãng tin Interfax của Nga đưa tin: “Vào đêm trước, một trong hai máy bay trinh sát của Không quân Mỹ trên Biển Đen, đã ngẫu nhiên băng qua các tuyến đường hàng không dân dụng, đã thiết lập và tiếp cận chiếc Airbus chở khách tuyến Tel Aviv - Moscow. Phi hành đoàn đã báo động về một cách tiếp cận nguy hiểm của máy bay chiến đấu Mỹ. Khoảng cách giữa các máy bay theo phương thẳng đứng chưa đến 20 mét. Các nhân viên dẫn đường mặt đất đã ra lệnh cho máy bay dân dụng hạ thấp xuống 500 mét nhằm đảm bảo an toàn”; hết lời dẫn. Những hành động khiêu khích như vậy của Mỹ, sẽ đòi hỏi một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Đồng thời, Nga đã phản ứng gay gắt hơn trước bất kỳ sự tiếp cận nào của máy bay nước ngoài, tới biên giới Nga. Các hành động khiêu khích của NATO gần biên giới Nga, đã buộc Nga phải phản ứng gay gắt trước các hành động của khối này. Vừa qua, máy bay chiến đấu Su-30SM và tiêm kích bom Su-24 của Nga, đã tiến hành một cuộc tấn công đe dọa, nhưng không sử dụng vũ khí vào một tàu chiến của NATO ở Biển Baltic, gần biên giới Nga. Một chiếc máy bay chiến đấu của NATO đã cố gắng “giải cứu” chiếc tàu chiến trước không quân Nga; tuy nhiên việc giải cứu được bắt đầu quá muộn. Vào thời điểm máy bay chiến đấu của NATO tiếp cận, cuộc tấn công giả định đã được thực hiện vào tàu. Trong đoạn video được giới thiệu, người xem có thể thấy khoảnh khắc chiếc máy bay chiến đấu Su-30SM làm nhiệm vụ hộ tống và chiếc tiêm kích bom Su-24 của Nga trên bầu trời Biển Baltic. Bất chấp việc Bộ chỉ huy NATO im lặng về chi tiết vụ việc, đoạn video do phi công của máy bay chiến đấu của NATO thực hiện, có thể nhìn thấy bên dưới là tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke của Mỹ. Với khoảng cách với chiếc Su-24, đảm bảo sẽ bị phá hủy chiếc tàu chiến Mỹ. Đáp lại, các chuyên gia cũng chú ý đến việc các máy bay chiến đấu của NATO, đã tạo ra một vụ khiêu khích khá nghiêm trọng, đến quá gần các máy bay chiến đấu của Nga; mặc dù trước đó NATO cáo buộc các phi công Nga, đã gây ra các hành động khiêu khích và tạo ra tình huống nguy hiểm như vậy. Còn tình hình Ukraine vẫn căng thẳng, ngày hôm nay, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, Denis Pushilin thông báo rằng, lực lượng dân quân DPR sẽ tấn công UAV TB2 của Ukraine mà không cần cảnh báo, nếu máy bay này vi phạm không phận của khu vực. Ông Pushilin thừa nhận thực tế cho đến nay, chỉ có một cuộc tấn công duy nhất, từ một chiếc UAV TB2 của Ukraine; đến hiện tại, các máy bay không người lái của Ukraine vẫn hoạt động bên ngoài không phận của DPR. Ông Pushilin nói: “Miễn là họ giữ khoảng cách an toàn, nhưng nếu có cơ hội, UAV TB2 sẽ bị tiêu diệt và chúng tôi biết, loại UAV này chỉ có một mục đích sử dụng duy nhất, là dùng trong chiến đấu. Nhưng hiện tại, UAV TB2 vẫn dùng cho mục đích do thám, các chuyến bay dọc đường giới tuyến với DPR và LPR được thực hiện thường xuyên; điều này trái với các thỏa thuận Minsk, vốn chỉ cho phép các UAV của OSCE hoạt động. Hiện nay các hệ thống phòng không của DPR đang được hiện đại hóa. Chúng tôi vẫn có các cơ sở sản xuất quốc phòng và chúng tôi không ngừng việc phát triển các biện pháp đối phó, bao gồm cả với UAV TB2”; hết lời dẫn. Bất chấp những lời “tuyên bố cứng rắn” của Pushilin, các chuyên gia cho rằng, các nước cộng hòa tự xưng, không có phương tiện hiệu quả để phát hiện và chống lại những UAV của Quân đội Ukraine; nhất là loại UAV TB2. Trong tất cả khả năng, để đảm bảo sự bảo vệ an toàn của họ, DPR và LPR sẽ phải mua vũ khí phòng không hiện đại từ Nga, và điều này cũng đã được xác nhận bởi tuyên bố của người đứng đầu DPR: “Trong bối cảnh Ukraine mua máy bay không người lái Bayraktar TB2, chúng tôi không có quyền đứng yên và không phản ứng. Chúng tôi đang nghiên cứu địa điểm và những gì có thể mua được để chống lại nó”, Pushilin nhấn mạnh. Nguồn ảnh: Foxt. Video về máy bay chiến đấu Nga, bay trên đầu tàu chiến Mỹ, được máy bay chiến đấu NATO quay lại. Nguồn:USAF.

