Nóng: Quân đội Nga bắt được UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ

Ankara đã nổi cơn thịnh nộ trong bối cảnh quân đội Nga không chỉ bắn hạ thành công, mà còn bắt được máy bay không người lái do thám và tấn công đa năng đang nổi như cồn Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay không người lái TB2 rất có thể đã bị bắn rơi ở Armenia và có thể là gần đây. Sau đó thiết bị bay không người lái này đã được bàn giao cho quân đội Nga để nghiên cứu và phát triển phương tiện chống lại loại UAV, được cho là rất hiệu quả này. Trong bức ảnh được trình bày, người xem có thể thấy chiếc máy bay không người lái TB2 đã bị bắn hạ. Điều này được chứng minh bằng các lỗ nhỏ trên thân máy bay không người lái; dấu vết nổi bật của mảnh đạn tên lửa. Do bức ảnh được chụp từ một góc tương tự, nên không thể xác định được chiếc máy bay không người lái TB2 này thuộc về quốc gia nào. Được biết, chiếc UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, bị phá hủy đã được chuyển giao cho Nga để nghiên cứu. Theo các chuyên gia, Nga “không quan tâm lắm” đến công nghệ máy bay không người lái TB2, vì có quá đủ các phương pháp ngăn chặn hỏa lực của loại UAV này; mà thay vào đó là nghiên cứu các thiết bị được sử dụng trong chiếc UAV TB2. Vì trên cơ sở nghiên cứu những công nghệ trên chiếc UAV TB2, sẽ có thể mang lại hiệu quả cao hơn trong việc chế áp các máy bay không người lái TB2; giúp nâng cấp những khí tài hiện có, trong trang bị chiến tranh điện tử của Nga. Vừa qua, nếu theo dõi diễn biến của các sự kiện ở Syria, nơi gần đây UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đang bay, nhưng bất ngờ lao xuống đất mà không rõ nguyên nhân; dư luận nghi ngờ rằng, Nga đã bắt đầu thành công trong việc chống lại chúng. Đến lượt mình, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự không hài lòng với việc Nga thu giữ UAV TB2 của họ; mặc dù các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng không tập trung vào chủ đề này vì nhận thấy rằng, UAV TB2 bị phá hủy cho thấy rõ ràng khả năng bị tổn thương của nó, trước vũ khí của Nga. Trong khi đó truyền thông Nga cho rằng, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, đã tiêu diệt hầu hết các máy bay không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh vào mua thu năm ngoái. Tuy nhiên một chiến dịch thông tin sai lệch, về sự thất bại hoàn toàn của tác chiến điện tử Nga ở Nagorno-Karabakh, trong cuộc chiến kéo dài 44 ngày, đã được truyền thông Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ phát động một cách giả tạo, nhằm bóp méo khả năng thực sự của việc sử dụng vũ khí Nga. Trên thực tế, đã có hàng chục chiếc UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan bị chế áp rơi bởi các tổ hợp Repression; thông tin về việc này có rất nhiều nguồn xác nhận. Đồng thời phía Azerbaijan chỉ tiêu diệt được một tổ hợp tác chiến điện tử. Theo tờ Tango Six, trong cuộc chiến kéo dài 44 ngày ở Karabakh, tình hình không có lợi cho các UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, những chiếc UAV TB2 sau này, được cho là đã bị ép hạ cánh bằng các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga. Tờ Tango Six viết: “Có những thông tin cho thấy, UAV TB2 của Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi xuống không rõ lý do, và không có dấu hiệu bị trúng đạn của hệ thống phòng không. Một số UAV TB2 rõ ràng đã lạc đường và một số đã bay vào không phận của nước láng giềng Iran. Đây là một chỉ số về khả năng của tổ hợp tác chiến điện tử của Nga trong cuộc chiến ở Nagorno-Karabakh và cho phép chúng tôi trả lời câu hỏi: Liệu hệ thống tác chiến điện tử do Nga sản xuất như vậy, có phù hợp với Serbia hay không”, tờ báo đưa tin. Theo một số nhà phân tích, có thể Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan chỉ sử dụng một số lượng UAV TB2 tương đối nhỏ của họ ở Karabakh và chủ yếu để thực hiện điều chỉnh các cuộc tấn công và bản thân các cuộc tấn công được thực hiện tại khoảng cách xa. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những tài liệu chứng minh về việc sử dụng thành công UAV Bayraktar TB2 để tiêu diệt các phương tiện bọc thép. Tính từ năm 2019 đến năm 2021, UAV TB2 đã tiêu diệt được 120 xe tăng ở Syria, Karabakh và Libya. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng của UAV TB2 là rất cao. Theo thông tin được cung cấp bởi các nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ, trong hai năm, UAV TB2 đã tiêu diệt được 88 xe tăng của Armenia (đều là xe tăng T-72), 31 xe tăng của Syria (12 chiếc T-72, 5 chiếc T-62, 5 chiếc T-55 và 9 xe tăng không xác định) và 1 xe tăng của Libya. Mỗi trường hợp mà UAV TB2 tiêu diệt được một chiếc xe tăng, đều có một số loại bằng chứng tài liệu dưới dạng ảnh chụp hoặc đoạn ghi âm. Hơn nữa, số lượng xe tăng bị phá hủy có thể lớn hơn nhiều. Mặt khác các chuyên gia lưu ý rằng, khu vực những chiếc UAV TB2 hoạt động, hầu như không có hệ thống phòng không ở những khu vực này. Điều này làm cho những chiếc UAV TB2 thoải mái thực hiện các cuộc tấn công, mà không lo bị bắn hạ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ankara đã nổi cơn thịnh nộ trong bối cảnh quân đội Nga không chỉ bắn hạ thành công, mà còn bắt được máy bay không người lái do thám và tấn công đa năng đang nổi như cồn Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Máy bay không người lái TB2 rất có thể đã bị bắn rơi ở Armenia và có thể là gần đây. Sau đó thiết bị bay không người lái này đã được bàn giao cho quân đội Nga để nghiên cứu và phát triển phương tiện chống lại loại UAV, được cho là rất hiệu quả này. Trong bức ảnh được trình bày, người xem có thể thấy chiếc máy bay không người lái TB2 đã bị bắn hạ. Điều này được chứng minh bằng các lỗ nhỏ trên thân máy bay không người lái; dấu vết nổi bật của mảnh đạn tên lửa. Do bức ảnh được chụp từ một góc tương tự, nên không thể xác định được chiếc máy bay không người lái TB2 này thuộc về quốc gia nào. Được biết, chiếc UAV do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, bị phá hủy đã được chuyển giao cho Nga để nghiên cứu. Theo các chuyên gia, Nga “không quan tâm lắm” đến công nghệ máy bay không người lái TB2, vì có quá đủ các phương pháp ngăn chặn hỏa lực của loại UAV này; mà thay vào đó là nghiên cứu các thiết bị được sử dụng trong chiếc UAV TB2. Vì trên cơ sở nghiên cứu những công nghệ trên chiếc UAV TB2, sẽ có thể mang lại hiệu quả cao hơn trong việc chế áp các máy bay không người lái TB2; giúp nâng cấp những khí tài hiện có, trong trang bị chiến tranh điện tử của Nga. Vừa qua, nếu theo dõi diễn biến của các sự kiện ở Syria, nơi gần đây UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ đang bay, nhưng bất ngờ lao xuống đất mà không rõ nguyên nhân; dư luận nghi ngờ rằng, Nga đã bắt đầu thành công trong việc chống lại chúng. Đến lượt mình, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự không hài lòng với việc Nga thu giữ UAV TB2 của họ; mặc dù các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng không tập trung vào chủ đề này vì nhận thấy rằng, UAV TB2 bị phá hủy cho thấy rõ ràng khả năng bị tổn thương của nó, trước vũ khí của Nga. Trong khi đó truyền thông Nga cho rằng, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga, đã tiêu diệt hầu hết các máy bay không người lái TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan ở Nagorno-Karabakh vào mua thu năm ngoái. Tuy nhiên một chiến dịch thông tin sai lệch, về sự thất bại hoàn toàn của tác chiến điện tử Nga ở Nagorno-Karabakh, trong cuộc chiến kéo dài 44 ngày, đã được truyền thông Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ phát động một cách giả tạo, nhằm bóp méo khả năng thực sự của việc sử dụng vũ khí Nga. Trên thực tế, đã có hàng chục chiếc UAV TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan bị chế áp rơi bởi các tổ hợp Repression; thông tin về việc này có rất nhiều nguồn xác nhận. Đồng thời phía Azerbaijan chỉ tiêu diệt được một tổ hợp tác chiến điện tử. Theo tờ Tango Six, trong cuộc chiến kéo dài 44 ngày ở Karabakh, tình hình không có lợi cho các UAV của Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan, những chiếc UAV TB2 sau này, được cho là đã bị ép hạ cánh bằng các tổ hợp tác chiến điện tử của Nga. Tờ Tango Six viết: “Có những thông tin cho thấy, UAV TB2 của Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị rơi xuống không rõ lý do, và không có dấu hiệu bị trúng đạn của hệ thống phòng không. Một số UAV TB2 rõ ràng đã lạc đường và một số đã bay vào không phận của nước láng giềng Iran. Đây là một chỉ số về khả năng của tổ hợp tác chiến điện tử của Nga trong cuộc chiến ở Nagorno-Karabakh và cho phép chúng tôi trả lời câu hỏi: Liệu hệ thống tác chiến điện tử do Nga sản xuất như vậy, có phù hợp với Serbia hay không”, tờ báo đưa tin. Theo một số nhà phân tích, có thể Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan chỉ sử dụng một số lượng UAV TB2 tương đối nhỏ của họ ở Karabakh và chủ yếu để thực hiện điều chỉnh các cuộc tấn công và bản thân các cuộc tấn công được thực hiện tại khoảng cách xa. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra những tài liệu chứng minh về việc sử dụng thành công UAV Bayraktar TB2 để tiêu diệt các phương tiện bọc thép. Tính từ năm 2019 đến năm 2021, UAV TB2 đã tiêu diệt được 120 xe tăng ở Syria, Karabakh và Libya. Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng của UAV TB2 là rất cao. Theo thông tin được cung cấp bởi các nhà phân tích Thổ Nhĩ Kỳ, trong hai năm, UAV TB2 đã tiêu diệt được 88 xe tăng của Armenia (đều là xe tăng T-72), 31 xe tăng của Syria (12 chiếc T-72, 5 chiếc T-62, 5 chiếc T-55 và 9 xe tăng không xác định) và 1 xe tăng của Libya. Mỗi trường hợp mà UAV TB2 tiêu diệt được một chiếc xe tăng, đều có một số loại bằng chứng tài liệu dưới dạng ảnh chụp hoặc đoạn ghi âm. Hơn nữa, số lượng xe tăng bị phá hủy có thể lớn hơn nhiều. Mặt khác các chuyên gia lưu ý rằng, khu vực những chiếc UAV TB2 hoạt động, hầu như không có hệ thống phòng không ở những khu vực này. Điều này làm cho những chiếc UAV TB2 thoải mái thực hiện các cuộc tấn công, mà không lo bị bắn hạ. Nguồn ảnh: Pinterest.